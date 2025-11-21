В новом выпуске «Живой лицензии» Фёдор Лисицин разбирает книгу Майи Лоусон «Не машина» и ставит точку в споре физиков и лириков. Где заканчивается холодный расчет алгоритма и начинается магия человеческого вкуса?

Мы проверим ИИ на прочность в самых неожиданных сферах: от кулинарии (знаменитая «сказка о трёх супах») до религии (почему иудаизм и буддизм видят в нейросети «ложного гуру»).

00:00 Вступление. Что за книга и зачем её разбирать

00:00:18 От скепсиса к согласию: ИИ как анализатор

00:01:05 Анализ vs синтез: потолок нейросетей

00:02:16 Религиозные оптики: иудаизм/буддизм и «ложный гуру»

00:04:52 Структура книги: короткие истории, примеры из жизни

00:05:38 Музыка и ИИ: помощник-диджей, правка треков «на лету»

00:06:23 Авторский взгляд журналиста, не технаря

00:07:23 Кейсы с ChatGPT и узкоспец. системами

00:08:26 Сказка о трёх супах: рецепт от ИИ vs вариативность бабушки

00:10:18 Эксперимент с «куриный суп + гарбанзо + чеддер»

00:12:14 Почти идеально ≠ гениально в визуальном ИИ

00:15:49 Реклама/дизайн: тысячи вариантов, но финальный выбор — человек

00:18:08 Политкорректность и ошибки классификации: когда правила портят инструмент

00:22:49 Рамка «Индустрия 1.0–5.0»: куда всё движется

00:27:03 Почему останется ремесло: кейс пицца-йоло

00:29:27 Культурные и политические эффекты «ИИ-культуры»

00:30:49 Финал: трезвая позиция — ИИ как инструмент

