ЭТИКА ИЛИ ЦЕНЗУРА? Не машина: Как думает человек: | Фёдор Лисицын
В новом выпуске «Живой лицензии» Фёдор Лисицин разбирает книгу Майи Лоусон «Не машина» и ставит точку в споре физиков и лириков. Где заканчивается холодный расчет алгоритма и начинается магия человеческого вкуса?
Мы проверим ИИ на прочность в самых неожиданных сферах: от кулинарии (знаменитая «сказка о трёх супах») до религии (почему иудаизм и буддизм видят в нейросети «ложного гуру»).
Смотрите все наши ролики без цензуры по ссылке на Delib.ru: https://delib.ru/video
Книга "Не машина. Как думает человек.Майя Лоусон":
ozon: https://www.ozon.ru/product/ne-mashina-kak-dumaet-chelovek-2616654029/
wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488886982/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Вступление. Что за книга и зачем её разбирать
00:00:18 От скепсиса к согласию: ИИ как анализатор
00:01:05 Анализ vs синтез: потолок нейросетей
00:02:16 Религиозные оптики: иудаизм/буддизм и «ложный гуру»
00:04:52 Структура книги: короткие истории, примеры из жизни
00:05:38 Музыка и ИИ: помощник-диджей, правка треков «на лету»
00:06:23 Авторский взгляд журналиста, не технаря
00:07:23 Кейсы с ChatGPT и узкоспец. системами
00:08:26 Сказка о трёх супах: рецепт от ИИ vs вариативность бабушки
00:10:18 Эксперимент с «куриный суп + гарбанзо + чеддер»
00:12:14 Почти идеально ≠ гениально в визуальном ИИ
00:15:49 Реклама/дизайн: тысячи вариантов, но финальный выбор — человек
00:18:08 Политкорректность и ошибки классификации: когда правила портят инструмент
00:22:49 Рамка «Индустрия 1.0–5.0»: куда всё движется
00:27:03 Почему останется ремесло: кейс пицца-йоло
00:29:27 Культурные и политические эффекты «ИИ-культуры»
00:30:49 Финал: трезвая позиция — ИИ как инструмент
#живаярецензия #ФёдорЛисицин #МайяЛоусон #НеМашина #ИИ #нейросети #синтез #культура #диджей #Индустрия50
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Человеческое мышление vs искусственный интеллект
- В беседе подчеркивается принципиальное отличие между мышлением человека и работой современных нейросетей и искусственного интеллекта. Человек способен к творческому синтезу, а ИИ — лишь к анализу и комбинаторике известных фактов.
- Пример с готовкой еды: нейросеть может предложить необычное блюдо из имеющихся продуктов, но ей не хватает интуиции и живого опыта, которые характерны для человека (сравнение с бабушкиным супом, где каждый раз результат уникален благодаря интуиции и ситуации).
2. Этические и культурные аспекты развития ИИ
- Приводится показательный случай с ошибочной классификацией фотографий искусственным интеллектом (человеческая пара ошибочно определена как гориллы).
- Политкорректность, цензура и "повесточка" влияют на работу ИИ, приводя к абсурдным решениям (например, запрет слова "горилла" в каталогизации) и ограничивая детальность и точность систем.
3. Межкультурные и религиозные взгляды
- Интересный ракурс: обсуждение отношения к ИИ со стороны представителей иудаизма и буддизма, в отличие от привычной христианской или атеистической перспективы. Например, буддийское видение ИИ как "ложного учителя", через ошибки приводящего к истинному пониманию.
4. Практические применения ИИ
- ИИ рассматривается как мощный инструмент в разных сферах: музыка (ди-джей, который "чувствует" толпу), производство, дизайн и др.
- При этом особенно подчеркивается роль человека в финальном выборе и корректировке — даже самая изощренная система требует органа человеческого контроля.
5. Эволюция производственных отношений (индустриальная метафора)
- Автор книги и рецензент описывают смену "индустрий" — от ручного труда до полной автоматизации и концепции "Индустрии 5.0", где человек превращается в почти полностью пассивного потребителя.
- ИИ способен создать продукт по запросу, но ручной, живой труд (например, изготовление пиццы мастером) в своем уникальном проявлении останется вне зоны досягаемости машин.
6. Живая субъектность и креативность
- Нейросети могут превосходить людей по скорости и объёму создания шаблонов, но в них отсутствует подлинный творческий импульс, внутреннее ощущение смысла и контекста, свойственное человеку.
- Возникает вопрос о том, можно ли растворить индивидуальность и креативность в мире шаблонов и автоматизации.
Выводы и философские размышления
В этом видео автор рецензии размышляет о границе между машинным и человеческим разумом, используя книгу Майи Лоусон как повод для анализа социальных, культурных и этических аспектов внедрения искусственного интеллекта. Книга интересна тем, что рассматривает проблему с позиции “простого” (но образованного и включённого в культуру) человека, не претендующего на монополию на истину или технологический снобизм.
Главные выводы:
- Искусственный интеллект — пока инструмент, и ему еще долго не достичь глубины человеческого синтеза, эмпатии, ситуативной гибкости.
- Любые алгоритмы склонны к ошибкам системного характера, которые могут быть усугублены неумелым внедрением цензуры и идеологических фильтров.
- Культурные и религиозные взгляды оказываются не менее важны для формирования отношения к ИИ, чем технологические перспективы.
- Взаимодействие с ИИ требует осознанности: истинный выбор и ответственность остаются за человеком.
С практической стороны, критически важно помнить о балансе между эффективностью и человечностью, а также задумываться о границах делегирования интеллекта машинам.
Открытый вопрос:
Если истина творческого действия всегда уникальна и субъективна, способен ли искусственный интеллект — даже при бесконечном улучшении алгоритмов — когда-либо стать источником подлинной новизны и смысла? Или же машинное мышление неизбежно ограничено рамками человеческого ожидания и исходных данных, а живой опыт, интуиция и любовь — привилегия только субъекта с сознанием? Как мы сможем распознавать, где проходят эти границы, если сами они подвижны и относительны?