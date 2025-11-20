Отследить старт литературной премии "История будущего" можно на сайте: https://fhistory.ru/

0:00:00 Начало

0:04:00 Права на Терминатора переходят к Carolco

0:13:25 Тизер с бюджетом в полмиллиона долларов

0:15:57 Условности, доставшиеся в наследство

0:18:00 Две концепции путешествий во времени

0:19:34 Ранние варианты сценария, Т1000 – отец Джона Коннора

0:20:35 Кто мог играть злого терминатора

0:27:30 Подготовка к съемкам и создатель УЗИ

0:28:10 Спецэффекты: компьютерные, механические и близнецовые

0:35:10 Сцены из будущего, не вошедшие в фильм

0:38:44 Джон Коннор и малолетние

0:41:30 Интрига первых сцен фильма

0:46:33 Как начинали борьбу с насилием в кино

0:51:10 Съемка погони по дренажному каналу

0:56:35 Возвращение рядовой Васкес

0:58:18 Как интересно сбежать из психушки

1:02:45 Близнец Линды Хэмилтон и трепанация Шварценеггера

1:04:15 Мексиканский арсенал

1:06:40 Как отснять атомный взрыв

1:11:40 Экскурсия по Cyberdyne Systems

1:14:10 Когда была свободна Русь, то три копейки стоил гусь!

1:17:45 Жидкая погоня

1:19:00 Превышение бюджета и футболки “Терминатор 3 без меня”

1:19:55 Битва на сталелитейном заводе

1:21:30 Сцена, которую досняли под Новый год

1:24:00 Альтернативный финал

1:28:20 Успех и философия фильма

1:40:30 Битва роботов как апофеоз жанра боевиков

1:41:40 Жизнь после титров

1:44:00 Любвеобильный Кэмерон

1:44:40 Крестоносцы – неснятый опус магнум Шварценеггера и Верхувена

1:46:40 Как пираты погубили Carolco

1:49:30 Попытка перезапуска

1:52:05 Крах Ферлонга и франшизы

1:57:15 Hasta la vista, baby