1. Критика маркетплейсов и поддержка позиции Германа Грефа:
Герман Греф сделал резонансное заявление о том, что маркетплейсы «заигрались» с государством — в частности, речь шла о проблемах налогообложения, неравном положении по сравнению с традиционной торговлей и о масштабах недополучения доходов бюджетом.
2. Неравенство налоговой нагрузки:
Проанализированы различия в налоговой нагрузке между классическими торговыми точками (бутиками) и пунктами выдачи маркетплейсов:
- Бутики платят налоги со всего оборота и высокие арендные и имущественные налоги;
- Пункты выдачи — только с комиссий, арендуют дешёвые помещения, часто обходятся меньшими налогами;
- Работники на распределительных центрах платят значительно меньшие налоги (патентная система или самозанятость).
3. Влияние маркетплейсов на банковский сектор:
- У крупнейших маркетплейсов (Ozon, «Дикие ягоды») есть свои банки, которые бурно растут, преимущественно за счет кредитования продавцов и привлечения вкладов под высокие проценты.
- Существуют риски перекладывания возникающих «дыр» в капитале на государство (через систему страхования вкладов), что затрагивает Сбербанк как главного донора системы.
4. Финансовая устойчивость маркетплейсов и их банков:
- Приводится пример Ozon с дефицитом капитала в 137 млрд руб. несмотря на активное развитие, выплату бонусов и планируемые дивиденды.
- Подчеркивается рискованный схематизм: компании могут «копить дыру» годами, в отличие от традиционных банков, с которых в аналогичных ситуациях быстро спрашивают.
5. Последствия для розничной торговли и коммерческой недвижимости:
- Поток покупателей и денег уходит от торговых центров в маркетплейсы, что угрожает экономике последних, опосредованно затрагивая банки-кредиторы.
- Долговые и арендные обязательства создают новую зону риска.
6. Дискуссия о будущем банковского сектора:
- С введением цифрового рубля и централизацией расчетов значительная часть функций и прибыли коммерческих банков, включая Сбербанк, окажется под государственным контролем, что изменит роль банков-посредников.
7. Вопросы социальной справедливости в налогообложении:
- Проводится сравнение: почему педагог с зарплатой 100 тыс. должен платить втрое больше налогов, чем работник пункта выдачи? Где баланс между интересами торговли и базовых сфер, таких как образование и медицина?
8. Обращение к регуляторам:
- Призыв внимательнее контролировать рост и налоговую дисциплину маркетплейсов, их банков и влияние на экономику в целом.
---
Вывод
В этом обсуждении высвечивается целый спектр противоречий современной цифровой экономики:
— С одной стороны, маркетплейсы стали важным каналом торговли и финансов, удобным для потребителей и выгодным для бизнеса;
— С другой — они порождают полосу неравенства и финансовых рисков: от недобора налогов и ухода традиционной торговли, до уязвимости банковской системы из-за быстрых, слабо контролируемых финансовых потоков и искусственно поддерживаемых бизнес-моделей с хроническими убытками.
Привязка к социальной справедливости — параллель с тем, как аналогичные налоговые и финансовые схемы влияют на распределение доходов между “выгодоприобретателями новой цифровой экономики” и традиционными участниками, вроде учителей или классических магазинов. Возникает вопрос адаптации налоговой, экономической, финансовой (и даже регуляторной) политики под новые реалии.
Дискуссия исходит из прагматической необходимости: нужно ли и можно ли создать равные и честные условия для игроков рынка, чтобы экономическая система сохраняла устойчивость, а общество — справедливость?
---
Открытый вопрос:
Современный рынок становится все более сложным и опосредованным технологиями; риски и выгоды фрагментируются, а законы и регуляции едва поспевают за этими изменениями. Возможно ли посредством законодательства, налоговой политики и надзирательного контроля сбалансировать интересы государства, бизнеса и граждан? Или же плюрализм цифровой экономики всегда будет порождать новые формы неравенства и скрытых конфликтов между реальным и виртуальным капиталом — и какая истина ближе к реальности: в строгой централизации или в саморегулирующейся гибкости этих систем?
