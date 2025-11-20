КТО НАЧАЛ УБИВАТЬ ПОПОВ? Это были не большевики | Александр Колпакиди и Георгий Хмуркин
Вместе с Александром Колпакиди и историком-математиком Георгием Хмуркиным мы проводим беспристрастную ревизию одной из самых мифологизированных тем XX века — «гонений на церковь». Отложив в сторону эмоции и штампы, собеседники обращаются к сухим цифрам и архивам: откуда взялась фантастическая цифра в «320 000 расстрелянных священников» и почему математика делает её невозможной? В выпуске детально разбирается, кто и почему начал убивать клириков ещё при Временном правительстве (спойлер: дело было не в вере, а в земельном вопросе), как церковь реально пережила Декрет об отделении и что скрывают базы данных «За Христа пострадавшие». Это честный разговор о том, сколько духовенства погибло на самом деле в пиковые 1918–1922 и 1937–1938 годы, откуда взялся мем про «попа с пулемётом» и кому выгодно сегодня подменять трагическую историю раздутой статистикой.
00:00 Приветствие; кто такой Хмуркин (математик+историк)
03:10 «Репрессии-репрессии»: как работает повестка
05:30 Церковь при Временном; обстрел Кремля, Собор в Москве
08:49 Первые убийства до 25.10.1917; почему старт был раньше
10:05 Земельный вопрос и захваты церковных/монастырских земель
14:07 Декрет об отделении (янв 1918): нацимущества и утвари
17:16 Адаптация: «20 прихожан — и храм на балансе общины»
19:45 Разброс цифр: от 379 до «320 000» — где ошибка
25:18 Штатная численность духовенства: почему 320 000 невозможны
31:00 База ПСТГУ: метод, ограничения, дубли, семейные легенды
38:45 Оценка масштаба 1917–1956: «порядка 100 000», поимённо ~36 000
41:20 1918–1922: пик и спад; 858 имён за 1917–1926 в базе
52:03 1923–1926: всего 33 убитых при ~60 000 священнослужителей
55:05 Авторская оценка 1917–1926: ≤ 1600 убитых «белых» клириков
58:03 1937–1938: поимённо 4 484 и 1 763, а не «сотни тысяч»
69:21 Зачем раздувать тему: «дымовая завеса» и неудобные вопросы
Комментарий редакции
1. Мифы о религиозных репрессиях и объективная картина:
Авторы обсуждают расхожее мнение о том, что массовые убийства православного духовенства начались сразу после Октябрьской революции 1917 года, якобы исключительно по инициативе большевиков. Однако приводятся данные: первые случаи убийств священнослужителей случились еще при Временном правительстве – с мая 1917 года, задолго до прихода большевиков к власти. Основной мотив был экономический (земля, имущество), а не исключительно идеологический.
2. Перестановка акцентов – историческая подмена:
Обсуждается, как после распада СССР в публичном поле стали преобладать темы мученичества и репрессий против церкви, зачастую с завышением масштабов трагедии. Манипулятивно формируется образ советской власти как сплошь «богоборческой» и кровавой, в чем историки видят проявление современной политической ангажированности и перевод внимания с острых вопросов устройства общества на идеологические образы прошлого.
3. Факты, статистика, источники:
Подчёркивается: базовые научные работы и базы данных (например, "За Христа пострадавшие") собирают детальные персональные сведения о репрессированных. Реальное число погибших и притесняемых духовных лиц сильно отличается от часто тиражируемых фантастических чисел. Если в публицистике могут называться сотни тысяч жертв, то поименно установленных — приблизительно 36 тысяч (со всеми видами репрессий), а число убитых — существенно меньше. Архивные и научные критерии явно проигрывают массовому мифотворчеству.
4. Многослойность причин и последствий:
Экономические противоречия (земельный вопрос, имущественные претензии крестьян к церкви), гибридный характер конфликтов, внутренняя неоднородность духовенства (различие интересов и вражда между церковными слоями) важнее монотонных догматических объяснений ("красные против веры").
Указывается, что мотивы репрессий во многом повторяли модель классовых и имущественных противостояний, а не чистую антирелигиозную карательность.
5. Динамика и временной разрез:
Больше всего жертв среди духовенства приходится на пик Гражданской войны (1918–1920, до 60% всех погибших за десятилетие). Затем волна резко спадала. Собственно, массовые расстрелы в годы Большого террора (1937–38) хотя и были, но не в тех астрономических масштабах, что преподносятся в популярной литературе.
6. Примеры субъективности и искажения фактов:
И приводит как пример несоответствие статистики: заявлено — 320 тыс. расстрелянных, когда общее число служителей было в разы меньше даже до революции.
Отмечается царящая тенденция переоценки числа жертв, при небрежном отношении к фактическому материалу, иногда с опорой на семейные предания, дублирование биографий, а то и сознательное искажение истории для решения нынешних пропагандистских задач.
7. Феномен "фантомных батюшек"
Подчеркивается обилие некритического копирования образов о "батюшках с пулеметами", которых реально не было, и слабое освещение участия священников в поддержке новой власти, что не вписывается в черно-белую схему «репрессий».
8. Публичное лицемерие и политические мотивы:
Авторы доходят до вывода, что раздувание темы новомучеников часто служит целям отвлечения внимания общества от современных противоречий (неравенство, приватизация, сословие богатых), подменяя социальный анализ темой сакральных страданий прошлого.
9. Необходимость научной трезвости и личной стойкости:
Выражен вызов – проверять, думать, идти к архивам, расширять кругозор, а не довольствоваться навязанными цифрами и фейками, — потому что массовое преувеличение несет опасность неверий и манипуляций в любых других вопросах истории.
10. Эмпатия к реальным людям, не идеалам:
Память о невинных жертвах заслуживает уважения — но еще большего требуют честность научного поиска, баланс фактов и гуманное отношение к памяти, без эксплуатации чувств и искусственного разжигания конфликтов.
Вывод:
В ходе этой беседы очевидно, что истина — не фиксированное число и не лозунг, а кропотливый путь через документы, контексты и сомнения. История репрессий против духовенства многослойна: она не укладывается в простую схему "богоборческой власти", но пронизана множеством сюжетов — от имущественной борьбы до личных трагедий и выборов.
Массовое искажение чисел и сохранение мифов — симптом эпохи: когда людям проще питаться идеализированными или демонизированными образами, чем разбираться в сложных мотивах и реальных судьбах.
Истина и в этом, и в других вопросах измеряется не максимой, а именно степенью честности, научной ревности и способности увидеть в историческом событии — не только страдания, но и попытку преодолеть иллюзию ради осознанной жизни.
Современное обращение к теме новомучеников, по мнению авторов, скорее повод для масс-медийных манипуляций и политических перестановок акцентов, чем честный разговор о прошлом.
Открытый вопрос для размышления:
Когда мы говорим об исторической истине — достаточно ли нам фактов и цифр, или подлинное проникновение в суть требует понимания динамики человеческих отношений, ценностей и личной ответственности каждого поколения за память и за правду? Может ли общество преодолеть свои идеализированные или демонизированные образы прошлого и научиться смотреть на него с любовью, но без иллюзий?