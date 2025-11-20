Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/5bc985dc

Вместе с Александром Колпакиди и историком-математиком Георгием Хмуркиным мы проводим беспристрастную ревизию одной из самых мифологизированных тем XX века — «гонений на церковь». Отложив в сторону эмоции и штампы, собеседники обращаются к сухим цифрам и архивам: откуда взялась фантастическая цифра в «320 000 расстрелянных священников» и почему математика делает её невозможной? В выпуске детально разбирается, кто и почему начал убивать клириков ещё при Временном правительстве (спойлер: дело было не в вере, а в земельном вопросе), как церковь реально пережила Декрет об отделении и что скрывают базы данных «За Христа пострадавшие». Это честный разговор о том, сколько духовенства погибло на самом деле в пиковые 1918–1922 и 1937–1938 годы, откуда взялся мем про «попа с пулемётом» и кому выгодно сегодня подменять трагическую историю раздутой статистикой.

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Приветствие; кто такой Хмуркин (математик+историк)

03:10 «Репрессии-репрессии»: как работает повестка

05:30 Церковь при Временном; обстрел Кремля, Собор в Москве

08:49 Первые убийства до 25.10.1917; почему старт был раньше

10:05 Земельный вопрос и захваты церковных/монастырских земель

14:07 Декрет об отделении (янв 1918): нацимущества и утвари

17:16 Адаптация: «20 прихожан — и храм на балансе общины»

19:45 Разброс цифр: от 379 до «320 000» — где ошибка

25:18 Штатная численность духовенства: почему 320 000 невозможны

31:00 База ПСТГУ: метод, ограничения, дубли, семейные легенды

38:45 Оценка масштаба 1917–1956: «порядка 100 000», поимённо ~36 000

41:20 1918–1922: пик и спад; 858 имён за 1917–1926 в базе

52:03 1923–1926: всего 33 убитых при ~60 000 священнослужителей

55:05 Авторская оценка 1917–1926: ≤ 1600 убитых «белых» клириков

58:03 1937–1938: поимённо 4 484 и 1 763, а не «сотни тысяч»

69:21 Зачем раздувать тему: «дымовая завеса» и неудобные вопросы

#репрессии #история #РПЦ #1917 #гражданскаявойна #статистика #архивы #новомученики #37_38 #советскийпериод