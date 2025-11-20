Телеграм канал Максима Шевченко: https://t.me/shevchenkomax_1

Константин Сивков и Максим Шевченко вскрывают механику главной манипуляции XXI века. Разбираем, где проходит тонкая грань между здоровым самосознанием и разрушительным национализмом, который глобальный капитал использует как таран для уничтожения государств. Почему сталинская «коренизация» держала Союз, а попытка Андропова перекроить карту СССР стала фатальной точкой невозврата? В выпуске — анатомия предательства элит, истинные цели разжигания межнациональной розни и диагноз современному «монархизму».

00:00 старт, формат дискуссии

01:04 Радикальный национализм и угрозы для русских

04:40 Дефиниции: «национализм» ≠ «нацсамосознание»

05:56 Сталин и нацвопрос: коренизация, союз народов

09:08 Вольский → Андропов: идея отменить нацделение

10:44 Фергана, Казахстан-85: чем кончилась «технокарта»

12:21 Брежневская эпоха: ответственность vs перестановки

15:06 Оборонка, авианосцы, решения элиты

19:02 Китайский вектор и закрытая дипломатия

23:29 Кейсы флота и техполитики

24:46 Возврат к нацвопросу: баланс СССР

27:08 Две западные модели нации и советская альтернатива

31:16 Биография Сталина: многоязычие, интернационализм

36:41 Национализм как чужой инструмент управления массами

39:50 Язык, культура, гражданская лояльность

44:07 Депортации во время войны: цена решений и память

48:07 Итоги: где искать устойчивость

49:52 Монархизм сегодня: кто и зачем

52:15 финал

