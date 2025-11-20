В конце лета, когда после встречи на Аляске Трамп затеял перетряску разведсообщества (порыв благородный, но, как обычно у него бывает, не доведённый до явных результатов), мы писали, что затеянная вокруг суета насчёт дела Эпштейна служит нехитрой новостной диверсией, призванной перевести фокус внимания с рискованных действий администрации Трампа на сомнительные связи самого Дональда, которому — будем честны — репутацию не испортит вообще ничего. Неожиданно для самого себя самоубившийся ещё 6 лет назад Джеффри в полном соответствии с порядками своих кругов превратился в бездонную дойную корову, за помощью к которой обращаются в случае необходимости раздуть политический скандал. Про новые откровения из опубликованных электронных писем Джеффа слышали, кажется, уже все: там и то, что финансист-сутенёр призывал знакомых генетиков вывести породу умных негров, и то, что он прямым текстом обсуждал любовь к несовершеннолетним, и ужасный характер Трампа, и многое другое.

И вот весь этот ворох шокирующих открытий вихрем носится по мировой прессе, порождая громкие обсуждения, насмешки, мемы и охи-ахи. Президент-медийщик, за неполный год президентских полномочий не добившийся серьёзного успеха ни на одном из направлений, за которые он брался, понимает толк лишь в одном — в создании новостной картинки. Отсюда все эти невероятные победы, еженедельные большие сделки, подрастания ВВП и туземные князья, пляшущие ритуальные танцы в Белом доме. Поэтому рассчитывать на стихийную природу разгона истории с Эпштейном не стоит, как не стоит думать и о том, что за этим разгоном стояли внутренние оппоненты Трампа — они бы ударили по любому слабому месту этого уязвимого президента, а не по тому, что ставит под удар и демократов тоже. Поэтому за разгоном стоит сам Трамп, а целью является смещение фокуса общественного внимания. С чего же?

ИИ-пузырь, надутый теми же силами, что привели Трампа к власти в прошлом году, отличается интересной особенностью: в отличие от ипотечного пузыря или постоянно сравниваемого с нынешней ситуацией пузыря доткомов, пузыристость ИИ-хайпа не отрицает, кажется, никто. Огромные цифры капитализации, превращение ИИ-флагманов в компании из разряда “слишком большие, чтобы рухнуть”, то есть привязка их выживания к господдержке и симбиоз с государством, постоянные обещания влить в ИИ ещё несколько сотен миллиардов федеральных денег, а также набившие оскомину разговоры о том, что программы, заставляющие Синатру петь песни из аниме, являются такими же значимыми, как бомба Оппенгеймера, — все эти признаки сулят неизбежный крах, что признают даже сами участники рынка. Например, глава компании OpenAI, разработавшей нейросеть ChatGPT, Сэм Альтман, голубой сын Иудеи, прямо говорил про неадекватную раздутость рынка ИИ, в чём с ним были солидарны некоторые другие деятели, вроде представителей производителя чипов для ИИ “Энвидиа”. Говорить о том, что лопание этого пузыря похоронит американскую или мировую экономику, не стоит — её запас прочности огромен, а пустой хайп, как ни странно, имеет и свои плюсы для индустрии. В частности, поколение ИТ-компаний, народившихся в конце 90-х (самые яркие примеры — “Гугл” и “Амазон”, обе компании нарушают законодательство РФ, одна из них уже запрещена), опиралось на оставшуюся после лопнувшего пузыря доткомов инфраструктуру, а раскачавшиеся до монструозных размеров инвестфонды типа “БлэкРок” берут начало своего современного влияния в ипотечном кризисе конца нулевых.

Тем не менее крах ИИ-ажиотажа способен резко изменить конфигурацию западной политики, сметя едва оформившийся симбиоз надпартийной аристократии и айти-элит. Процесс уже пошёл, и на него намекает ряд новостей, для маскировки которых и нужна была очередная серия эпопеи с Эпштейном.

Во-первых, о своём уходе из политики объявила Нэнси Пелоси. Лютой бабке-демократке всего 85 лет — по меркам вашингтонского истеблишмента это самый расцвет сил, так что заседать в Конгрессе ещё лет десять этой летавшей на Тайвань в обход всех китайских предупреждений старухе, ещё недавно бывшей спикером Палаты представителей (формально третьим человеком в США), никто не мешал. Но Нэнси — большая любительница инсайдерской торговли: неустанно работая в шахтах Конгресса, за станками Капитолия и у доменных печей Палаты представителей, она на пару со своим мужем Полом (на которого, по слухам, в 2022 году напал его любовник) заработала 413 миллионов долларов. Секрет очень прост: подслушивай закрытые слушания на работе, после чего до официального объявления вкладывайся в компании, с которыми государство на этих слушаниях решило подписать контракты. Строго говоря, это запрещено, да только кто же спросит с заслуженного матриарха Демократической партии, ловившего голодные взгляды ещё самого Кеннеди? Анонсированный на следующий год уход из политики связан, может статься, именно с тем, что над любителями инсайдерской торговли сгущаются тучи — не уголовного характера, разумеется, а в виде общей нестабильности рынка, лишающей инсайдеров всего преимущества: какой смысл в знании, если оно не приносит пользы в условиях, когда благосклонность государства не обеспечивает рост?

Во-вторых, о своём уходе из мира биржевых спекуляций объявила рок-звезда этой сцены по имени Майкл Бьюрри — если вы смотрели неплохой фильм “Игра на понижение” и запомнили из него что-то помимо Марго Робби, вы можете знать Бьюрри как персонажа, сыгранного оскароносным Кристианом Бейлом. Один из авантюристов, предсказавших ипотечный кризис конца нулевых и сумевший навариться на этом предсказании, он на минувшей неделе закрыл свой фонд, заявив, что больше не понимает законов, по которым работает рынок. Если такой громкий жест был прикрытием для выхода из надоевшего дела, то момент был выбран крайне неудачно: рынки действительно ходят ходуном, и никто ничего не понимает.

В-третьих, роль сыграла как опубликованная, так и неопубликованная статистика. Выяснилось, что из 1,6% роста американского ВВП, показанного по итогам первой половины этого года, 2/3 были обеспечены инвестициями в ИИ. Убрать ИИ вкупе со всеми смежными процессами (вроде строительства электростанций, питающих дата-центры) — и картина сокращения всех отраслей реальной экономики изобразит неприкрытую рецессию. Также выяснилось, что за месяц простоя федерального правительства (выход из которого был обеспечен тем, что демократы дали слабину — при старухе Пелоси такого не было!) госдолг вырос на 600 миллиардов, что резко превысило все доселе виданные темпы займа. В этом контексте обещанный Трампом каждому американцу чек на 2 тысячи долларов рисует интересный сюжет вместе с описанными им же, но не существующими в реальности триллионными прибылями от тарифов и торговых сделок.

Вместе с этим неопубликованная статистика тоже весьма красноречива: октябрь отметился ростом безработицы, что Белый дом попытался скрыть. Словом, американский кризис набирает обороты, которым добавляет резкости то, что гиганты рынка принялись срочно сбрасывать своё участие в раздутых предприятиях: союзник Трампа и наставник вице-президента Вэнса Питер Тиль продал все свои акции “Энвидиа” и почти все свои акции “Теслы”, знакомый нам Бьюрри в частном порядке принялся играть на понижение стоимости акций производителя чипов, да и японцы из “Софтбанк груп” тоже слили все активы “Энвидиа”.

Похоже, что на фоне этого кризиса республиканцы решили: сгорел сарай — гори и хата. Они не заботятся о репутации своей партии, потому что политический переход от трампистов к чему-то новому не оставит и следа от старой “партии слона”, на которую, при всей своей оппозиционности истеблишменту, привык опираться Трамп. То же, кстати, касается — пусть и в меньшей степени — демократов: реакция истеблишмента партии на победу нью-йоркского левака Зохрана Мамдани была по меньшей мере кислой (насчёт смерти республиканца Чейни они скорбели куда искреннее) в свете понимания новых тенденций, резко уводящих основную долю партии куда-то к радикальным краям спектра. Как это обычно бывает на Западе, политика является продолжением экономики, и нам предстоит увидеть, какую новую форму государства построят рухнувшие биржевые спекулянты.

Илья Титов