Чукотка – прародина человечества, страна магов и волшебников
Автор kadykchanskiy https://kadykchanskiy.livejournal.com/385136.html
Ищем и находим на старинных и современных картах расположение городов Монгул и Тартар
#тартария #потоп #история
Комментарий редакции
1. Переосмысление древней истории Северо-Восточной Евразии:
- Автор обращает внимание на старинные карты (от X до XV веков), где территория Чукотки якобы изображена как “земля мангулов” или монголов, без вечной мерзлоты и с фауной, напоминающей тропики.
- Выдвигается версия о существовании на этих землях мифической Тартарии, Гогов и Магогов — народов, наводивших в древности ужас на Европу.
2. Гипотеза о глобальной катастрофе:
- Делается утверждение о катастрофе (или серии катастроф), которые изменили климат, ландшафты, границы континентов и даже материалистические основания бытия: земля была иной, природа, магнитные поля, атмосфера отличались от сегодняшних.
- Согласно автору, эта катастрофа привела к массовой гибели населения и миграции народов в Европу, Индию, Монголию, что связывается с легендами об арийцах и происхождении древних славян.
3. Интерпретация карт и топонимики:
- Хоть очертания материков узнаваемы, но названия разнятся: Тартария, Мангулия, Гог и Магог — подразумевается, что это были единые территории.
- Город Тартар, по версии автора, был центром древней цивилизации, название которой, через якобы прозрачную для русского языка топонимику, связывается с сакральными понятиями (солнечные боги, “главное наследие”, “устроенная на земле”).
4. Культурные и мифологические параллели:
- Проводятся аналогии между преданиями о великанах, волшебниках, могучих “магогах” и героях эпоса, а также с “волшебными цивилизациями”, что напоминает нарративы Толкиена.
- Предполагается, что в Сибири — прародина мировой цивилизации, и что именно здесь зародились древнейшие культуры, прообраз современных народов.
5. Современные сложности доступа к региону:
- Отмечается тяжелая доступность Чукотки, строгий пограничный контроль и высокие транспортные расходы, из-за чего поиск остатков “столицы Тартарии” практически нереализуем для широкой публики.
6. Скепсис по отношению к официальной истории:
- Автор подчеркивает, что многие артефакты “запрещено собирать и изучать”, а официальный научный дискурс якобы игнорирует или скрывает сведения о древних цивилизациях, существовавших на этих землях.
Вывод с философской рефлексией и прагматичной позицией:
В этом видео предлагается альтернативное прочтение истории широкой территории Евразии, где Чукотка и сопредельные земли объявляются колыбелью магических цивилизаций и даже прародиной человечества. Автор романтизирует старинные карты, вычленяет из топонимики сакральные смыслы, апеллирует к мифам и легендам (аналогично тому, как в программировании стараются “дебажить” старый код, восстанавливая его логику по фрагментам, так и здесь по древним картам пытаются реконструировать иную версию истории). Такой подход демонстрирует типичное увлечение людей идеализированными образами, где факты и фантазии тесно переплетены, а граница между научным анализом и мифологическим мышлением становится тонкой, как лед над тёплой весенней рекой.
Рассматривая эти гипотезы междисциплинарно, можно сказать: мифы о “Золотом веке”, великих потопах и исчезнувших цивилизациях универсальны для разных культур, как и тенденция проецировать свои идеалы на далёкое прошлое. С точки зрения науки, подобные версии не имеют пока достоверных подтверждений, но важны не только факты, но и вопросы, которые они поднимают: почему нас тянет искать колыбель человечества за Полярным кругом? Не является ли это проявлением нашего желания почувствовать “корни”, восстановить утраченное чувство сопричастности к чуду бытия?
Прагматика здесь в том, чтобы различать вдохновляющую силу мифа и искренний интерес к невозможному — и одновременно, не позволять уводить себя в фанатизм псевдонаучных концепций. Истина, как и карта, всегда неполна: каждый слой — лишь проекция на “архиве” коллективного воображения.
Открытый вопрос для размышления:
Что движет нами в поисках “запретной истории” — жажда истины или тоска по чуду, утраченная вера в простое человеческое прошлое, или же стремление наполнить пустоту современности смыслом? Может ли критично осознанный миф стать инструментом для более глубокого постижения себя и мира, не утрачивая при этом уважения к фактам?