«Чистота понимания» – авторский подкаст философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

Тема выпуска: Америка вид сзади.

У нас в гостях – политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, главный редактор информационного агентства «Аврора» Дмитрий Евстафьев.

В этом выпуске мы обсудили, что происходит с Америкой и как Вашингтон, теряя гегемонию, становится ещё опаснее и непредсказуемее.

Разобрали эволюцию «глубинного государства», роль цифровых корпораций. Выяснили, чем на самом деле является США: федерацией или уже конфедерацией, и почему американская политика всё меньше определяется экономикой и всё больше – вопросами управляемости и силы.

Приятного просмотра!

18+

00:00 Введение

00:59 Гость и тема обсуждения

02:59 Дух Анкориджа

05:38 Переломный этап в США

09:14 Раскол в США

11:49 Исторический контекст

14:44 Избрание Черненко и карикатура на Рейгана

15:44 Этнические группы в США

17:36 Китайские рабочие и Трансамериканская железная дорога

18:43 Расовые и этнические изменения в США

21:34 Индусы и британские корни

22:46 Приход Трампа к власти

26:24 Концепция духовного лидерства

28:39 Переломный момент в политике США

29:19 Проигрыш США в конкуренции с Китаем

30:34 Социальные программы и стоимость рабочей силы

33:19 Пример Японии и азиатских тигров

34:45 Роль Китая в глобализации

38:44 Политические решения и их последствия

40:51 Отношение американцев к Китаю и России

43:32 Исторический контекст американского менталитета

44:17 Восприятие победы во Вьетнаме

45:09 Геоэкономический симбиоз с Китаем

47:05 Экономическая зависимость Китая

48:06 Изменение политики при Обаме

49:36 Восприятие России

50:31 Войны и влияние США

51:27 Интервенции в Латинской Америке

53:09 Война на Ближнем Востоке

55:56 Умирание империи

56:40 Влияние на постсоветское пространство

58:03 Последствия интервенций

59:46 Кризис в Ливии

01:00:27 Амфитеатры

01:01:23 Роль клана Клинтонов

01:02:23 Иракская война и коррупция

01:03:16 Германское влияние в СССР

01:05:09 Эпоха сражающихся империализмов

01:09:47 Борьба с коррупцией

01:14:40 Отток капитала и цветные революции

01:16:15 Новые модели цветных революций

01:16:52 Подходы США к конфликтам

01:17:46 Доктрина Кеннана

01:21:35 Концепция сдерживания и её реализация

01:23:29 Корейская война и её последствия

01:27:22 Системный подход США

01:28:35 Фальшивые документы и пропаганда

01:29:34 Ситуация в Восточной Азии

01:30:30 Необходимость исторической экономики и политологии

01:31:26 Состояние американистики в России

01:32:48 Структура американских финансовых групп

01:34:24 Реиндустриализация США

01:36:10 Элиты и конспирологические теории

01:40:43 Анализ элит и противостояние с Западом

01:42:01 Анекдот о бегемоте и медведе

01:42:40 Низкопоклонство и гегемония

01:43:48 Критика американской гегемонии

01:44:44 Интеллектуальные и культурные аспекты

01:45:41 Исторический контекст гегемонии США

01:46:33 Кризис американских идеалов

01:47:32 Последствия американской гегемонии

01:49:01 Личное впечатление от США

01:49:44 Заключение

