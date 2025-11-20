Чистота понимания: Америка вид сзади. Дмитрий Евстафьев, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Тема выпуска: Америка вид сзади.
У нас в гостях – политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, главный редактор информационного агентства «Аврора» Дмитрий Евстафьев.
В этом выпуске мы обсудили, что происходит с Америкой и как Вашингтон, теряя гегемонию, становится ещё опаснее и непредсказуемее.
Разобрали эволюцию «глубинного государства», роль цифровых корпораций. Выяснили, чем на самом деле является США: федерацией или уже конфедерацией, и почему американская политика всё меньше определяется экономикой и всё больше – вопросами управляемости и силы.
Комментарий редакции
1. Современная Америка на переломе
Дискуссия раскрывает идею, что США переживают глубокий момент трансформации, и этот этап отличается даже от того, что было всего несколько лет назад. Спикеры проводят аналогии с “агрегатными состояниями” политической системы: дух, импульс, база и рамки, подчёркивая, что современная Америка существует внутри определённых “рамок возможного”, заданных предшественниками и обстоятельствами.
2. Внутренние противоречия США: пространство против мегаполисов
Один из главных разломов — конфликт между “Америкой пространства” (малые города, провинция) и “Америкой мегаполиса” (крупные города с их ресурсами и влиянием). Мегаполисы ассоциируются с более радикальной демократической повесткой и полностью определяют политическую динамику страны.
3. Федерация или конфедерация?
Дискуссия затрагивает извечный вопрос: что такое США — федерация, конфедерация, набор конкурирующих сообществ? На этом фоне обсуждается противостояние и синтез “федерального социализма” (Обама) и “дикого капитализма” (Трамп).
4. Множественные “истории” Америки
Современные США — это уже не “две страны” (Север и Юг), а множество параллельно существующих “историй”, идентичностей и конфликтов: итальянцы, афроамериканцы, латиносы, коренные американцы, китайцы и другие. Каждый сегмент обладает собственным внутренним нарративом.
5. Феномен Трампа, элиты и глобального государства
Приход Трампа представлен не столько как “воля народа”, сколько как результат управляемого запроса на усиление государства перед лицом угрозы утраты контроля элитами. Возникает тезис о том, что США иногда жёстко корректируют свою траекторию, чтобы сохранить управляемость.
6. Промахи и самонадеянность американского истеблишмента
Подъём Китая и реванш других региональных игроков объясняются ошибками элит: концентрацией на идеях глобализма, допущением симбиоза с Китаем (“Чимерика”), слепой верой в неизбежность собственного превосходства — и, в то же время, социальным расизмом, уверенностью в “управляемости” других.
7. Имперская логика и сценарное мышление
США, несмотря на внешне “лидерскую” риторику, действуют по глубоким операторским схемам, относясь к миру как к объекту долгосрочного сдерживания (отсылка к доктринам Кеннана). У них сохраняется сценарное мышление и многослойная система “папочек” — заготовленных политико-оперативных алгоритмов, которые они модифицируют под новые вызовы.
8. Кризис западного среднего класса и государства
Механизмы, возникшие в эпоху противостояния с социализмом — дорогой “средний класс”, система социальных льгот — со временем стали обузой. После распада СССР элиты перешли к глобализации финансов и промышленности, “сливая” Америку как “нацию среднего класса” в пользу транснационального капитала.
9. Технологии управления периферией: коррупция и борьба с ней
Описывается цикл: создание элит в периферийных государствах, их “разложение” западными благами, последующее использование борьбы с коррупцией как механизма смены элит и вывоз капитала на Запад.
10. Американская гегемония и её ограничения
Хотя США сохраняют статус сверхдержавы и продолжают проявлять мощь на Ближнем Востоке и в ключевых регионах, их эффективность падает: интервенции становятся затяжными и непоследовательными, сценарии требуют всё больше времени, результат часто непредсказуем.
Практические выводы:
- Поддерживать критическое мышление и не идеализировать “гегемона”: Америка остаётся сильным противником, но её можно и нужно изучать прагматично, без низкопоклонства и иллюзий о безусловном превосходстве.
- Осознавать многослойность: “война сценариев” и актуальность исторического знания: США сильны благодаря методологии, своему сценарию “сдерживания”, но и здесь возникают сбои, внутренние конфликты — и Россия, чтобы адекватно отвечать, должна воссоздавать долгосрочную, аналитическую, междисциплинарную экспертизу.
- Не сводить сложную реальность к простым схемам: Геополитика — не только “Америка против всех”, а пересечение интересов множества акторов, среди которых США, Британия, Турция или Евросоюз могут быть союзниками или конкурентами в разных контекстах.
- Понимать внутренние ограничения и противоречия “экспорта идеалов”: Лозунги свободы, демократии и рынка не справлялись с задачами коллективной субъективности даже в самих США; ещё меньше — при экспорте в другие страны.
Философский комментарий:
То, как в дискуссии переплетаются исторические, социологические и психологические мотивы, иллюстрирует сложность объективной картины мира: в ней нет одного центра и одной “истины”, а есть непрерывные слои опыта, идеологий, идентичностей.
Интересно, что сами спикеры приходят к выводу: Америка — это страна, которая одинаково способна к созданию “больших нарративов” и к внутреннему разложению; страна, гений которой не только в создании имперских механизмов, но и в принятии решений на фоне хаоса. Такая же многосложность и у России, и у других современных обществ.
Открытый вопрос:
Если всякая “гегемония” — лишь временная рамка, результат баланса ошибок и совпадений, то где проходят границы между реальным лидерством и исторической случайностью? Не является ли сам поиск “чистой” картины мира формой иллюзии? Может быть, подлинная сила в признании сложной и изменчивой природы истины — в умении находить опору не в схемах, а в гибкости мышления, бережном анализе и внутренней дисциплине восприятия?