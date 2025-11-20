Блокада Ленинграда — самое продолжительное и трагическое сражение Великой Отечественной войны. Почему немецкое командование целенаправленно использовало голод как оружие? Какую роль в спасении города сыграли воздушный мост и Дорога жизни? И почему реальные масштабы потерь долгое время оставались государственной тайной?

В своём выступлении на фестивале «Цифровой истории» в Петербурге ведущий исследователь Блокады, профессор Никита Андреевич Ломагин, рассказал:

— Рассекреченные немецкие документы: приказы об уничтожении Ленинграда и политике голода

— Стратегическое значение обороны города для спасения Москвы и поставок по ленд-лизу

— Организация снабжения: почему воздушный мост не смог предотвратить голод

— Малоизвестные страницы: эвакуация 1942 года и роль Балтийского флота

— Споры о потерях: от 600 тысяч до миллиона — почему цифры до сих пор вызывают дискуссии

