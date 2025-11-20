С точки зрения биологии человек является социальным животным, для которого естественно выстраивание иерархии и стремление занять в ней наиболее высокое место. Рассуждения и мечты о вхождении в элиту распространены и столь же оторваны от реальности, как мечты миллионов молоденьких девушек выйти замуж за богатого, современный извод принца на белом коне, да под алыми парусами. Возможно ли подобное? Конечно. Какова вероятность? Минимальна, принцев на несколько порядков меньше чем “золушек”. Многие считают, что богатые женятся на богатых, но это не так – женятся на равных, где статус определяется не только на основе денежных средств на счету, но и влияния, потенциала и др.

Закон джунглей гласит, что если есть потребность, то обязательно найдутся шакалы, что будут пытаться продать надежду на её удовлетворение. Всевозможные инфоцыганские курсы, что учат выйти замуж за миллионера, войти во власть, стать миллионером и т.д. приобрели массовый характер. Различные аморальные животные зарабатывают на обмане доверчивых и наивных, рассказывая им, как смогут научить тому, чего не умеют сами.

В последние годы в России происходит смена поколений во власти, доминировавшие в элите страны в предыдущие десятилетия постепенно уходят на заслуженную пенсию. Поддерживать высокий темп жизни, активную интеллектуальную деятельность, постоянно принимать решения становится запредельной нагрузкой в 70+ лет, самая лучшая медицина и идеальные условия перестают справляться с компенсацией нагрузок. Если первые лица держат заданный темп, их заместители ждут возможности уйти, заместители заместителей передают посты и рычаги сменщикам.

Возникает вопрос, кем будут эти сменщики, что по окончанию СВО и стабилизации геополитической обстановки получат всю полноту власти, позволив уйти на покой тем, кто вытащил Россию из катастрофы 90-х гг. Исходя из генезиса можно выделить три основных группы: «резервисты», «наследники» и «дерзкие полковники». Ни о каком противостоянии и борьбе между ними речи идти не будет, они все станут людьми “своего круга”. В одной властной группировке будут представители всех направлений, а многие будут обладать чертами разных направлений.

С «резервистами», «первой сотней» и другими всё просто и понятно – это выпускники первых «школ губернаторов», что продолжают общаться между собой. Они получили опыт работы на первых постах, наработали значительный аппаратный вес и властный ресурс. Этот список ограничен и закрыт, последние наборы выродились и не особо кого интересуют. Возрастное ядро этого направления – 45–50 лет, называть их пошлым термином «технократы» не будем.

Вторая группа более широкая, но тоже достаточно закрытая, «наследники» являются личными преемниками уходящего поколения элиты (возраст около 70 лет) – дети, племянники, зятья, дети близких друзей и др. Большей части этого поколения 35–40 лет, их готовили для управления, натаскивали в корпоративном и государственном секторе, растили себе на смену. Несмотря на название наиболее заметны там будут не сыновья, а мужья дочерей и племянниц, что не просто были приняты в семью, а проявили свои таланты и потенциал, после чего их поддержали в карьере.

«Наследникам» не просто повезло родиться или оказаться в нужное время в нужном месте, они ещё смогли доказать, что не ограничиваются лишь тенью за спиной, а самостоятельно могут решать задачи, являются сильными руководителями и адекватными людьми. Большая часть детей представителей уходящего поколения элиты проявить себя не смогли, что естественно в силу природной изменчивости. Если не повезло родиться в правильной семье, то минимальный шанс остаётся, но нужно не просто «правильно» жениться, а быть принятым в семью, проявив себя незаурядным индивидом.

О третьей группе говорилось и писалось ранее – «дерзкие полковники» – боевые старшие офицеры и генералы, что станут героями в рамках СВО и окажутся достаточно умны, чтобы найти себя в государственном и корпоративном управлении. Речь идёт не о позициях депутатов и советников-заместителей, а о постах, что ранее прошли «резервисты». Излишне говорить, что наибольшие перспективы не у армейских полковников и генералов, а у сотрудников спецслужб, изначально имеющих более широкий фундамент знаний и профиль. Основной возраст у данной группы 35-45 лет.

У каждой из трёх групп будет свой признак принадлежности: общая учёба и карьера, связи и рекомендации предыдущего поколения элиты и боевое братство, соответственно. Для вхождения в состав элиты страны нужно будет принадлежать к одной из этих групп, это будет пропуск в «свой круг». Возраст ядра каждой из групп указан не просто так, а для понимания контуров этого поколения и того факта, что придут они на 25-30 лет, только после этого настанет время передачи власти в стране следующему поколению.

Несмотря на разные пути это будут люди примерно одного мировосприятия, довольно близкие по возрасту. Они очень быстро перемешаются, разделятся на властные группировки, но будут чувствовать себя одной общностью – элитой, чётко понимая кто свой. Если для высокого статуса в предыдущие десятилетия нужно было отметиться на высоких постах, проявить себя адекватным человеком, то сейчас это бесполезно, «своим» вы не станете. Выслуга лет и формальный статус на двери кабинета не помогут.

У правил будет исключение, подтверждающее правило. Попасть в элиту страны будет возможно в обход членства в этих трёх группах, но этот путь для единиц, и он в разы сложнее. Потребуются личные заслуги такого уровня, что будет признание от представителей всех трёх групп своим, т.е. речь идёт о гениях вроде Александра Овечкина (лучший в истории, патриот и Человек), гениальных учёных и т.д. У каждого будет свой путь, но есть ещё важное ограничение – этот человек должен быть того же возрастного поколения, что и основная часть элиты. Всем остальным будет доступно лишь стать членом команды, получив шанс провести своих детей в элиту через 25-30 лет, но там будут свои группы и требования.

И, да, имея перед глазами чёткий образ будущей элиты России на ближайшие десятилетия, как вы думаете, какие шансы войти туда у различных наивных посетителей курсов различных прохиндеев и инфоцыган…

Андрей Школьников