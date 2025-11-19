В восточной части мексиканского штата Тобаско археологи обнаружили церемониальный комплекс Агуада Феникс. Его протяжённость 1.6 км ширина 400 высота 15 м. Комплекс на 1000 лет старше центров майя, таких как Тикаль. Строительство велось вероятно под руководством астрономов и интеллектуалов а не царей. Находка показывает что значимые достижения моглибыть результатом коллективного замысла без выраженного участи государства. В регионе найдено до полутысячи подобных малых сооружений. Это подтверждает гипотезу о том, что древние религии зародились до становления тотальной иерархии государства. Т.е. древние сообщества стихийно, независимо, имели шаманские практики, обряды и святилища разной величины. В этом плане, нам, конечно, будет интересно знать, что происходило на территории современной нам России.

Независимый исследователь древних традиций Сергей Огнев перечисляет нам сведения, кающиеся истоков славянской цивилизации. Они уходят корнями в языческое прошлое в котором не было ещё понятия славян, но в котором были уже все зёрна всходов, пыльцу от которых мы собираем в нашей истории. Перечислим эти мифологические традиции

Можно встретить массу инсинуаций на тему якобы Георгий побеждает дракона Тартарии и мы должны противиться этому знаку, типа это не наша история.

Но давайте внимательно разберем тему.

Одной из главных тем славянской мифологии является конфликт между Велесом и Перуном. Эта борьба символизировала баланс противоположностей: небесное и земное, хаос и порядок, жизнь и смерть.

Перун враждует с Велесом. После сражения Перун поражает Велеса молнией, и на землю льётся дождь.

Велес часто изображался в виде змея или дракона, что отражает его связь с природными силами, плодородием и тайнами земли. Иногда его представляли как старца с бородой, символизирующего мудрость и связь с миром мёртвых.

Велес считался посредником между мирами живых и мёртвых.

Бог скотоводства, земледелия, торговли, поэзии и магии.

Магия обязательно была связана с совой. Ночной хищной птицей, которая не боялась ночи. Считалось, что духи ночи и колдуны дружили с Совой/Филином.

В славянской мифологии сова считается одним из символов бога Велеса и его спутницей.

1.Велес, принимая змеевидную форму, крадёт скот или сокровища у Перуна и прячется в своём мире.

2.Перун, грозный бог грома и молнии, преследует Велеса, ударяя молниями по земле.

3.Этот конфликт отражает смену времён года: украденный Велесом скот - метафора зимы, а победа Перуна - наступление весны.

Древние полагали, что Велес днем находится под землей и способствует плодородию почвы.

Полярной ночью Велес выходит из-под земли и предстает в виде змея (ленточное полярное сияние).

Велес полярной ночью главенствует на земле, пока нет солнца.

При этом Велес захватывает всю небесную воду. Дождь больше не идет. Зима наступила. Изображается как змей и как дед с большой бородой (в традиции Дед Мороз).

Побеждает его Перун молниями. Время сражения - конец апреля. Гремит гром, сверкают молнии, и начинает лить первый весенний дождь. Перун победил. Небесная вода освобождена. Велес прячется от солнечного света под землю.

А третьего мая уже наступает полярный день. Троица главных предков проснулись (отец, дед и прадед) и начали помогать живущим.

Под землей Велес занимается своими привычными делами - готовит почву к плодородию, забирает мертвых, превращая их в почву.

Северное сияние больше не появляется на небе, для этого нужна ночь.

Перун сильный, а Велес хитёр.

Осенью Велес крадет коров (скот), и солнечных дней становится меньше, а 15 августа заканчивается полярный день. Солнце снова заходит за горизонт. Ночные часы удлиняются.

7–8 ноября — Радогощ (Дева ночь). Поминки по усопшим предкам.

9 ноября наступает полярная ночь. Предки уснули. Солнце больше не появляется из-за горизонта.

Все эти явления возможны для солнца только на 74,5 градусов северной широты (например, а. Новая Земля - Матка).

При смещении к 73 или 75 широте вся конструкция в числах неустойчива. Значит 74,5 широта - первичная родина этих древних мифов.

В Ведах и Авесте, коровы описываются, как Благодатные, солнечные дни. Они приносят радость, тепло, урожай. Солнечные дни отождествляются в Ведах и Авесте как коровы. (корова - кормилица). Индийская традиция охраны коров имеет астрономические корни.

Велес крадет коров, наступает длинная полярная ночь, и похолодание.

Снова нет дождя. Солнце больше не мешает Велесу.

Велес выходит из-под земли, демонстрируя себя нашим первобытным предкам в виде ленточного полярного сияния, и перестает следить за почвой. Почва не может ничего родить и замерзает до весны. Люди становятся подвержены болезням в холодное время. Но самая страшная сторона ночи – мерЯченье. Люди, вполне здоровые с виду, раздевались и уходили строго в сторону севера, Полярной звезды. Остановить их бывает невозможно. Были случаи, когда уходили целыми поселениями. Люди боялись длинной ночи и господствующего Велеса.

Три великих предка, Троица (отец дед и прадед) уснули до весны. Больше они не помогают живущим. Наступило опасное время. Люди боялись полярной длинной ночи.

Обычной ночи никто не боялся, но ночь длящаяся 100 суток - была страшна. Вдруг солнце больше не появится? Люди каменного века страшились длинной ночи.

Велес победил.

И так по кругу вечности. Перун и Велес побеждают друг друга. Один силой, другой хитростью. Но они оба важны для жизни людей. Люди наблюдали смену периодов, как сражение ангелов Перуна и Велеса. Предки были уверены, что бог един, но есть помощники - ангелы (Перун, Велес, Хор и т.д.)

В Велесовой Книге о Боге Вышене (Вишну) есть следующее упоминание: «Есть также заблуждающиеся, которые пересчитывают Богов, тем разделяя Сваргу. Они будут отвергнуты Родомъ, так как не вняли Богам. Разве Вышень, Сварогъ и иные – суть множество? Ведь Бог Родъ – и един и множествен одновременно. И пусть никто не разделяет того множества, кое суть - единство и не говорит, что мы имеем много Богов»

Люди должны помогать ангелам. Водили хороводы, чтобы помочь ангелу Хору (ангел зари) вытолкнуть солнце из-за горизонта, а с 15 августа хороводы водили в обратную сторону, чтобы помогать Хору, укладывать солнце за горизонт.

Даль обнаружил интересную поговорку в сибирских деревнях - «От Троицы до Успения хороводов не водят» Даль ст.534. А почему такая поговорка была?

Так это объясняется тем, что с мая по 15 августа солнце находится над горизонтом круглые сутки. Ангелу Хору ненужно помощи.

Но все в этих числах возможно только на 74,5 широте.

Троица дохристианская праздновалась с 1 по 3 мая.

поговорка - «Троица — три дня строится» Фурсова с. 10.

Успения дохристианское праздновалось 15 августа (конец полярного дня).

Руководители христиан не стали менять названия праздников, но сдвинули их по числам и разместили за ними других персонажей.

Зачем это сделано было - непонятно.

Вывод:

Драконоборец и Дракон в любых его исполнениях, это древнейшая битва славянских героев Перуна и Велеса. Они вечно сражаются, но не могут убить друг друга. Так поддерживается равновесие в мире. Так происходит смена времен природы.

Борьба длинной полярной ночи с длинным полярным днем.

То, что было непонятно людям каменного века, но завораживало их своей грандиозностью.

Это очень древняя традиция. Восходящая к каменному веку и рожденная на 74,5 градуса северной широты, в районе пролива Маточкин Шар на архипелаге Новая Земля (Матка), в межледниковье, когда было так же тепло как в средней полосе. А это от 45 до 24 тыс. лет. До н.э

Умопомрачительная даль истории наших предков. Кстати, выяснилось, что Даждь Бог это старший предок - Дед (Даждь), подробнее об этом следующий пост.

