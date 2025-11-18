Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Суета американской дипломатии перед большим финансовым кризисом | Кямиль Аскерханов и Руслан Сафаров

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Активность американской дипломатии и суета в элитах.
Собеседники отмечают, что внешняя активность США сейчас выглядит скорее суетливой и реактивной, чем результатом последовательной стратегии. Внутри элит нет единства, что отражается и на внешней политике — компромиссные решения затруднены, а традиционные способы консолидации (например, малые "победоносные" войны) не работают.

2. Санкции, экономические стратегии и энергетика.
Санкции против российских компаний (Лукойл, Роснефть) вписываются в план превращения США в мировую энергетическую сверхдержаву, пытаясь установить контроль над цепочками поставок. Такие меры — часть поиска новой мировой финансово-экономической модели на фоне надвигающегося структурного кризиса.

3. Надвигающийся финансовый кризис.
Сильные опасения по поводу "пузыря" на фондовых рынках США, сравниваются с кризисами доткомов, Великой депрессией, крахом 1929 года. Этот будущий кризис носит не просто циклический, а структурный характер — что означает длительные последствия и необходимость пересмотра модели глобального капитализма.

4. Трансформация мировой финансовой системы.
Доля реального сектора в экономике малозначительна по сравнению с виртуальными/финансовыми оборотами. В случае краха, основной удар — по финансовым элитам и пенсионным фондам. Возникают вопросы о будущем доллара как мировой меры, о возможности "обнуления" долгов и о перспективе новых зональных валютных систем.

5. Новые зоны и союзы.
Перегруппировка стран вокруг ключевых игроков, обладающих необходимыми ресурсами: продовольствием, энергией и безопасностью (Китай, Россия, США, Бразилия). Мелкие и средние страны будут вынуждены примыкать к этим центрам для выживания.

6. Конкуренция элит и возможная "эпоха хаоса".
Внутри Запада идёт столкновение между разными группами бенефициаров — старой аристократией, банковской элитой, религиозными институтами и пр., что может привести к временному союзу против общего врага, но не к устойчивому миру.

7. Войны и кризисы как элемент переформатирования мира.
Большая война в Европе маловероятна в ближайшие годы из-за отсутствия государственных средств и общего кризиса. Однако вероятность мелких конфликтов, вспышек гражданского противостояния возрастает.

8. Роль США после кризиса.
Вероятен сценарий "изоляционизма" через катастрофу: схлопывание влияния, депрессия, затем — восстановление на новых принципах. Трамп (и вообще президенты) не решают, а скорее вынуждены барахтаться в объективно сложившихся обстоятельствах.

9. Будущее — технологические и социальные вызовы.
Видеофрагмент завершается размышлениями о роботизации, "автоматизации коммунизма" и возможности нового способа распределения ресурсов — идея, отсылающая к Марксу. Вместе с тем, звучит скепсис: даже при технологическом прогрессе всё упирается в распределение и контроль ресурсов.

---

Вывод:
Беседа окрашена ощущением большой неопределённости и предчувствия перелома, где старая система (экономическая, политическая, социальная) уже не работает, а новая ещё не родилась. США — как последняя великая империя — находится в состоянии внутреннего раздрая, где элиты борются между собой, утратив ощущение общего направления. Макроэкономические турбуленции могут привести к переформатированию всего мирового порядка, где доминирование Запада будет оспорено, а глобализация уступит место региональным союзам и новым валютным блокам.

Однако в этой ситуации многое зависит не только от структурных факторов, но и от субъективных решений, от способности находить новые формы договорённостей, а также от выдержки "простых людей" — их привычка выживать и адаптироваться, возможно, окажется более надёжной стратегией, чем все попытки элит держать под контролем финансовые и политические рычаги.

Интересно и то, как беседа, начавшись с обсуждения конкретных санкций и кризисов, по спирали выходит к философским вопросам: может ли технологическое развитие создать условия для нового "распределения благ" и кто определяет путь общества в моменты турбулентности?

Открытый вопрос для размышления:
Если истина зависит от нашего исторического положения, а новые формы устройства мира и экономики рождаются в борьбе старых и новых элит за контроль над будущим, кто определяет, что есть "успех" или "провал" цивилизации? Способны ли технологические перемены не только облегчить труд, но и преобразить отношения между людьми настолько, чтобы исчезла сама потребность в кризисах и конфликтах, или всегда найдётся новая форма борьбы — за материальное, идеальное, или просто за место под солнцем?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/9884ec2261293e6ebfebb0f2affe9761/
