Главная » Видео, Мировоззрение

Ответы на вопросы. 17.11. Протоиерей Андрей Ткачёв

38 0
Переслано от: Протоиерей Андрей Ткачев

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Также: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a

Каналы отца Андрея:
Царьград: https://tsargrad.tv
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
YouTube: https://www.youtube.com/@ПротоиерейАндрейТкачёв
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Проблема зла и свободы воли (пример Саула и "злого духа от Господа"):
- Зло не исходит от Бога, а допускается Богом как следствие отпадения человека (Саул лишается благодати — это приводит к воздействию злого духа).
- Даже злые духи находятся в пределах воли Бога и не могут бесконтрольно вредить; любая скорбь, если она допущена, имеет цель или смысл.
- Здесь отчётливо звучит антидогматизм в подходе к злу: никакая сила не абсолютна вне Творца, а "плохое" случается не по злому произволу Бога, а как последствие свободы и ошибок.

2. Вопрос о татуировках и телесности:
- Тело — храм (библейская метафора), его украшение татуировками — наследие языческого отношения к телу.
- Протоиерей подчеркивает, что любые радикальные действия с телом часто необратимы, и советует смиренно принять последствия былых поступков, сделав выводы.
- Иллюзия нового самовыражения ("арт-объект") противопоставлена более глубокому восприятию тела как неприкосновенного дара.

3. О сроках конца света и пророческой символике ("Вам не дано знать времена и сроки"):
- Даты и числа в Апокалипсисе часто символичны, и попытки дословно вычислить конец света ведут человека к заблуждениям и фанатизму.
- Настаёт призыв к трезвости: важнее не анализировать числа, а бодрствовать, быть готовым к встрече с Богом — неизвестность срока дисциплинирует и защищает от лени.
- Отмечен феномен идеализации смысла "знания судьбы" — даже точная информация (дата конца мира) не меняет сердечного состояния большинства. Человек по сути не становится лучше от обладания тайной.

4. Переходящих из других конфессий в православие ("правила возвращения", опыт протестантизма):
- Главное — не обрядовая сторона, а покаяние и внутренний поиск. Крещение в младенчестве не теряет силы, человеку достаточно покаяться и возвратиться к церковной жизни.
- Церковь открыта для "возвращенцев", тут прослеживается эмпатический и широкий взгляд, принимающий индивидуальность пути.
- Отмечается, что опыт, приобретённый вне православия, не обнуляется, а становится подготовкой — своеобразный "экстернат", духовная закалка вне стен церкви.

5. О таинстве иерархии и ангельских чинов:
- Многие представления об ангелах и их "песнях" символичны; церковь не печёт догматов, где нет откровений, — пример гибкости и сдержанности в подходе к сверхъестественному.
- Возвышенные статусы (например, Богородицы в христианстве) осмысляются сквозь призму библейских прообразов и метафор.
- Здесь оттеняется разница между фанатизмом и строгостью: быть глубоко религиозным — не значит плодить мифы.

6. О критике и "языке зла" среди духовенства:
- Проблематика публичной критики "своих" поднимает вопрос корпоративной этики, сравнивается с офицерами и врачами.
- Зависть, сплетни и злословие — универсальные корни раздора не только в церковной, но и в любой профессиональной среде.
- Иллюзорность "идеального коллеги" и неспособность принять чужой успех — в том числе проявления инфантильности, а не великого греха.
- Практический совет — работать прежде всего над собой, не занимаясь сплетнями.

7. Эмоции, страсть и человеческое в Христе ("вышел из себя", "проклятие смоковницы"):
- Иисус проявлял эмоции — ярость, скорбь, сострадание, но не согрешал в них. Его гнев — праведный, а поступки символичны.
- Проклятие смоковницы — не жест бессмысленного осуждения, а образное пророчество о переходе от Ветхого Завета к Новому (от бесплодия старой традиции к плодовитости новой).

8. Проблема страдания и горя (потеря ребенка, ответ веры):
- Священник советует не принуждать себя к благодарности, а дать себе время прожить горе.
- Вера заключается в доверии: "На небе не ошибаются". Смирение здесь — это не пассивное принятие, а мудрое согласие со своей ограниченной позицией перед лицом непостижимо "высших" причин.

---

Вывод

Эта беседа — пример синтеза религиозного опыта, житейской мудрости и умения видеть нюансы. Ключевой мотив — гибкая, живая вера, избегающая догматизма и фанатизма. Протоиерей Андрей Ткачёв призывает:
- принимать свои ошибки и неизбежные следствия поступков как урок;
- не пытаться абсолютизировать знаки и даты как способ контроля над судьбой;
- ценить индивидуальный путь каждого, особенно ищущих и сомневающихся;
- помнить о ценности корпоративной и человеческой этики, не подминать других под свои ожидания.

В каждом вопросе звучит главная идея: истина не есть завершённое "знание", а постоянно обновляющийся процесс поиска, воплощённый в действиях, чувствах, ошибках. Истина ситуативна, она требует открытых глаз и сердца, умения принимать ограничения собственной субъективности и видеть глубокие смыслы в на первый взгляд обыденном.

Открытый вопрос для размышления:
Может ли пребывание в неведении быть полезнее для нашей души, чем обладание всей полнотой "правильных" знаний? Не есть ли истинное знание таинственным образом всегда сопряжено с доверием — призывом к внутренней работе и свободе, куда не проникает формула или расчёт?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/ad20d8a5e829b8d1d0323f403ad42c45/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы (28.04). Протоиерей Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (17.05.22) Протоиерей Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (26.12). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (6.02). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (13.02). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (13.03). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (27.10). Протоиерей Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 23.09. Отец Андрей Ткачёв

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru