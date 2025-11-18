►Космические сумки и рюкзаки Stratopacks https://stratopacks.ru

0:00:00 Начало

0:03:30 Кейс братьев Ниланд

0:06:30 Майкл Бэй вместо Спилберга и ранние версии сценария

0:08:32 Мел Гибсон вместо Тома Хэнкса и подбор актеров

0:13:20 Почему кино снимали в Ирландии

0:16:15 Исторические источники, фотографы Роберт Капа и Роберт Сарджент

0:17:50 Спаржа Роммеля и самые масштабные заграждения в истории

0:29:00 Планы Черчилля и победа советской дипломатии

0:40:10 Богатая история десантов через Ла-Манш

0:42:37 Провал высадки на Дьеп

0:44:50 Если порт не захватить, то его надо привезти с собой

0:48:05 Подготовка десанта

0:52:45 Немецкая агентура и противодействие

1:01:58 Информационные войны

1:01:53 Сектора высадки и поддержка десанта

1:11:44 Как 400 бомбардировщиков промахнулись мимо цели

1:12:03 Расположение пляжа Омаха

1:14:53 Первая волна высадки

1:17:45 Непростая работа воздушного десанта

1:22:25 Значение десанта на Омахе

1:22:55 Насколько достоверна высадка в фильме

1:28:56 Почему в Индии сперва запретили, а потом разрешили фильм

1:30:05 Аналоговый кинематограф и спецэффекты

1:35:40 Киноштампы и взрыв огнемета

1:38:25 Высадка в жизни и кино

1:43:32 Судьба Роберта Капа

1:44:33 Мифическая удаленная сцены

1:46:33 Кто упустил шанс сыграть сержанта Хорвата

1:50:07 Спасение рядового Дизеля

1:50:55 Почему никто не любил Мэтта Деймона

1:52:16 Шедевральные киноляпы Спилберга

1:53:44 Визуальные и технические находки фильма

1:55:35 Киноляпы Спилберга часть 2

2:12:15 Реакция немецкого командования

2:18:20 Боевые действия в городе

2:20:20 Можно ли кидать мины руками

2:39:20 Последствия высадки

2:42:40 Успех и сборы картины

2:49:22 Жизнь после титров

2:52:05 Спилберг и видеоигры

3:02:02 Культурное наследие картины

