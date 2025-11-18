Есть у России относительно новый союзник – Объединённые Арабские Эмираты, которые с 2024 года состоят в БРИКС. В экономике этой страны и её крупнейшего эмирата Дубая объединись все самые отвратительные практики неолиберализма: жёсткая эксплуатация туда, минимальное регулирование рынка рабочей силы и просто чудовищная социальная сегрегация. Здесь привилегированное меньшинство открыто и беззастенчиво живёт свою лучшую жизнь за счёт труда мигрантов из бедных стран.

Я периодически бываю в Дубае в командировках по университетской части и смог слегка познакомиться с обратной стороной местной роскоши, пообщаться с коллегами и студентами, которые живут здесь годами. Этот ролик поможет понять, как устроена экономика Дубая, и что может из арабского опыта хотят позаимствовать отечественные капиталисты.

0:00 Кто тут империалист?

2:56 Восточная сказка

6:39 Люди трёх сортов

12:59 Дубайские человейники

15:54 Зарплата – кот наплакал

17:41 Отработанный материал

21:15 Каменные джунгли

24:17 Куда Дубай зовёт Россию?

