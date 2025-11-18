Дубай — союзник России, за которого стыдно // Олег Комолов. Простые числа
Есть у России относительно новый союзник – Объединённые Арабские Эмираты, которые с 2024 года состоят в БРИКС. В экономике этой страны и её крупнейшего эмирата Дубая объединись все самые отвратительные практики неолиберализма: жёсткая эксплуатация туда, минимальное регулирование рынка рабочей силы и просто чудовищная социальная сегрегация. Здесь привилегированное меньшинство открыто и беззастенчиво живёт свою лучшую жизнь за счёт труда мигрантов из бедных стран.
Я периодически бываю в Дубае в командировках по университетской части и смог слегка познакомиться с обратной стороной местной роскоши, пообщаться с коллегами и студентами, которые живут здесь годами. Этот ролик поможет понять, как устроена экономика Дубая, и что может из арабского опыта хотят позаимствовать отечественные капиталисты.
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Миф о "прогрессивной альтернативе" БРИКС:
БРИКС часто преподносится как антипод западному империализму, носитель ценностей справедливости и мира. Однако экономические и социальные практики стран блока, в том числе ОАЭ и Дубая как нового члена, мало отличаются по своей сути от западных; разница – лишь в национальной специфике.
2. Дубай как пример неолиберального капитализма:
Экономическое чудо Дубая построено не только на выгодном положении, низких налогах, технологической инфраструктуре и открытости для бизнеса, но прежде всего — на жесточайшей эксплуатации дешёвой рабочей силы из беднейших стран региона. Здесь сочетаются элементы роскоши и показной успешности с глубочайшим социальным неравенством и сегрегацией.
3. Трёхклассовое общество: эмираты, экспаты, мигранты:
Социальная структура города напоминает кастовую систему.
- Привилегированный слой — коренные арабы (эмирати), обеспеченные государством льготами и бонусами.
- Экспаты — преимущественно белые специалисты, имеющие высокие зарплаты и преференции в зависимости от страны происхождения.
- Мигранты — основная масса, трудящиеся в строительстве, услугах, быту. Лишены большинства прав, живут в тяжёлых условиях, сохраняют минимальные перспективы социальной мобильности.
4. Система кафала и ущемления прав мигрантов:
Кафала — система, аналогичная патронажу работодателя, который полностью контролирует статус работника-мигранта, фактически лишая его права защищать свои интересы. Массово распространены конфискация документов, штрафы, долговая зависимость, невозможность сменить работу и жёсткие санкции за любые протесты.
5. Городские условности и инфраструктурные парадоксы:
Реальность Дубая — это крайний разрыв между образцовой витриной (небоскрёбы, фонтаны, технологии) и повседневностью основной массы жителей (скученность, жара, недоступное жильё, неразвитая инфраструктура для "низших" классов). Город ориентирован на богатых и на поддержание статуса бизнес-хаба, но игнорирует большинство своих "работающих людей".
6. Последствия для России: попытки заимствовать дубайскую модель:
Некоторые российские политики продвигают идеи отмены пенсий и социальных гарантий для мигрантов, ужесточения их положения по образцу дубайской "вращающейся миграции", чтобы снизить расходы и увеличить прибыль работодателей за счёт повышения уязвимости наёмных работников. Эта модель несёт угрозу и коренному населению, вынужденному конкурировать за сниженные стандарты жизни.
7. Глобальные риски и иллюзии прогресса:
Такой подход создаёт рафинированный слой элиты, прислугу из мигрантов и подрывает перспективы для долгосрочного развития рынка труда, науки и общего прогресса цивилизации, поскольку отток рабочей силы из беднейших стран приводит к деградации и последних, а мигранты лишаются прав и безопасности.
8. Очередные исторические переклички:
Социально-экономический путь Дубая — это не новая альтернатива, а хорошо знакомое явление в истории капитализма: на слое роскоши зиждется эксплуатация многих. Глобализация, кризисы, уход в виртуальные офисы ставят будущее этой модели под вопрос.
---
Выводы
В этом видео автор критически рассматривает модель дубайского успеха, вскрывая её внутренние противоречия. Блестящий фасад и реклама "города будущего" оказываются возможны лишь благодаря глубоко неравному, кастовому обществу, где права и уровень жизни определяются происхождением и гражданством. Эксплуатация дешёвой рабочей силы из беднейших стран превращает Дубай в пример крайнего неолиберального капитализма, где даже базовые права большинства работников приносятся в жертву прибыльности и престижу элиты. Желание скопировать такую модель в России оставляет риски для всего общества — права, за которые боролись десятилетиями, могут быть утрачены ради сиюминутной выгоды меньшинства.
Этот анализ напоминает нам о своеобразной "неизбывности" исторических циклов и иллюзорности идеализированных картинок прогресса. Идеалы справедливости и равенства, будь то на Западе или Востоке, регулярно приносятся в жертву экономической выгоде, при этом новая "альтернатива" оказывается лишь вариантом уже известной схемы.
---
Открытый вопрос
Можно ли построить действительно справедливое общество, если его экономический фундамент всегда зиждется на противопоставлении привилегированных и безгласных? Или альтернатива капитализму всегда сведётся к очередному варианту старой иерархии — только с новыми фасадными вывесками?