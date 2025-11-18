Андрей Школьников: Золотой век матриархата, которого не было
На географических картах прошлого присутствуют мифические существа и страны, нанесённые авторами на основе легенд, слухов и собственных фантазий. По мере географических открытий пустоты заполнялись подтверждёнными знаниями, а домыслы переходили в состояние декора, свидетельств истории и культуры. Периодически очередные малообразованные охотники до сенсаций находят на старых картах непонятные им названия, пиктограммы, царства волшебного народа, и не тратя время на изучение материала, придумывают «гипотезу» с которой бегут к людям. Примитивные и глупые теории находят соответствующие мозги.
География является естественной наукой (как и геология, почвоведение, экология, климатология), практика, наблюдения, опыт и эксперимент позволят отсеять фантазии, совсем иное дело в социально-гуманитарных науках, где чья-нибудь неуёмная фантазия тысячи лет будет всплывать вновь и вновь. Одним из ярких примеров подобного является миф о матриархате в эпоху мезолита (12-5 тыс. до н.э.), уж очень эта общественная конструкция соответствовала политической конъюнктуре, феминистическим и либеральным нарративам.
Прямых и даже косвенных свидетельств существования подобной формы отношений нет, всё строится на гипотезах и предположениях в совершенно ненаучной логике: «Ну ведь такое могло быть, давайте исходить из того что оно было». Первое поколение ангажированных исследователей ещё делает оговорку об отсутствии доказательств, все последующие некритично цитируют “классиков”, опираясь на силу их авторитета. Вот и получается, что социально-гуманитарные гипотезы «учителей учителей» превращаются в аксиомы и элементы слепой веры.
В основе представлений о матриархате есть лишь рассуждения на неполных данных в период, когда не нашли ещё достаточного количества фактов для проверки. Пару веков назад можно было рассуждать об утонувшей высокоразвитой Атлантиде за Геркулесовыми столбами, ссылаясь на пересказ Платоном ещё более раннего Солона, который якобы услышал об этом от египетских жрецов («я видел тех, кто видел Ленина»). Прототипом могло быть затопление острова Санторини после извержения (1610 или 1525 гг. до н.э.) и закат Минойской цивилизации на о. Крит, но данное событие на порядок меньше легенды.
Если уйти из пространства гипотез, то об эпохе мезолита известно немного, но и немало, сохранилось искусство, которое имеет характерные черты. В палеолите наскальные рисунки, петроглифы изображали животных, на них практически не было людей. В начале мезолита произошло качественное изменение – появились множественные фигуры людей, но … эпизоды жизни охотников остались доминирующим сюжетом. Произведения искусства в первую очередь выполняли коммуникативные, мемориальные и идеологические функции, роль эстетики и познания уменьшилась.
Женские изображения в мезолите встречаются очень редко, вроде «женщина с ребенком», никаких следов важной роли женщины в обществе нет, как и участия в творении – в тот период автор, процесс и результат ещё были едины. Позже в процессе мезолита восторжествовал схематизм, фигуры людей выродились до пиктограмм (примат отображения действий), до нас дошла керамика, функциональные рисунки на предметах и т.д., но следов значимой роли женщин нет.
Известные ещё с более ранних периодов «палеолитические венеры» и более поздние неолитические «каменные бабы» – не реалистичная живопись, а культовая, условно-абстрактная пластика, обобщённые образы сверхъестественных сил, а не людей. Придание индивидуальных черт отсутствует, высока вероятность табуирования таких форм, имеет место культовое обращение к символическому плодородию. У нас нет следов матриархата кроме гипотез и домыслов про необходимость охотников уходить далеко и превращение женщин в «хозяек очага».
И, да, в неолите активно пошло таяние ледников, менялись климат и природа, началось массовое земледелие, движение племён и войны, убрав пространство для матриархата, но породив легенды про амазонок…
Теги события:
история матриархат общество миф географияАндрей Школьников
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Исторические мифы и псевдонаука:
На старых географических картах часто встречались мифы и вымышленные существа, которые с веками вытеснялись проверенным знанием. Однако в гуманитарных науках подобная мифологизация сохраняется дольше и сильнее, превращаясь иногда в аксиомы без научных оснований.
2. Миф о матриархате:
Теория о “золотом веке матриархата” в мезолите (12-5 тыс. до н.э.) возникла больше как отражение современных идеологических запросов (феминистических и либеральных), чем на основе фактов.
3. Отсутствие доказательств:
Прямых и даже косвенных свидетельств существования матриархата в этот период нет; выдвигаемые гипотезы строятся на неполных данных, домыслах и ненаучной логике (“ну ведь такое могло бы быть”).
4. Автономия мифа:
Первое поколение исследователей хотя бы оговаривалось о недостатке фактов, далее миф передавался некритично, превращаясь в основу веры и цитирования без анализа.
5. Археологические данные мезолита:
Наскальные рисунки и иное изобразительное искусство мезолита не демонстрируют признаков особого статуса женщины или матриархальных отношений; доминируют сцены охоты, а женские образы очень редки и, как правило, символичны.
6. Палеолитические венеры и культовые изображения:
Палеолитические “венеры” и неолитические каменные бабы — не реалистическая передача женской роли, а скорее священные и символические фигуры, не указывающие на наличие матриархата.
7. Социоисторический контекст:
Факты эпохи (таяние ледников, рост земледелия, перемещения племён, войны) не оставляют пространства для гипотетического матриархата, хотя могли породить легенды (например, об амазонках).
---
Вывод:
Андрей Школьников критикует популярный миф о “золотом веке матриархата” как продукт идеологических влияний, подкреплённый не столько фактами, сколько желанием общества проецировать свои потребности на далёкое прошлое. Он показывает, что археологическая и художественная база (наскальные рисунки, культовые статуэтки) не подтверждает наличия матриархата в мезолите или в иных доисторических эпохах. Превращение отдельных научных гипотез в непререкаемые истины в гуманитарных науках связано с авторитетом “учителей учителей”, а не с фактологией и строгой научной практикой.
Здесь проводится критика приверженности к мифологемам и призыв к более скептическому, научному анализу прошлого, а не к проецированию собственных идеологических ожиданий на недостижимое прошлое.
---
Философская перспектива:
Эта статья поднимает вечный вопрос — где проходит граница между желаемым и реальным, придуманным и обнаруженным? Человеческая склонность к поиску моделей и смыслов нередко приводит к тому, что миф подменяет истину, будь то в истории, в науке или в наших личных отношениях. Нам свойственно идеализировать, создавать образы — иногда во славу, иногда для оправдания нынешних убеждений.
В более широком смысле это пример того, как наши коллективные фантазии становятся частью "истории", часто вопреки фактам. Современные технологии, такие как алгоритмы нейросетей или динамика социальных медиа, только усиливают этот процесс — ведь сейчас мифотворчество стало ещё более доступным и быстрым. С другой стороны, жёсткая привязанность к "материалистическим" или "научным" парадигмам без учёта культурного контекста также может ограничивать наше понимание.
---
Открытый вопрос:
Как отличать живой импульс поиска смысла в истории от соблазна поверить в красивую легенду, и возможно ли вообще человеку быть беспристрастным исследователем своего прошлого?
Ещё в Советское Время находясь в оздоровительном лагере в Моршине Участвовали в Творческом Конкурсе.
” оригинальные поделки “с Озекерита.Решили с Него Динозавров Делать а, Наш Пионер Вожатый к Ним ещё Человечков Сделал типа _люди и динозавры “!?!? С Нас Смеялись и мы ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ!
А,Вожатый Даже ,не Возмутился!
Считая,что Мы Сделали все Верно!!!
…..
Это,потом Узнали про _камни Ики_…
Вот Откуда он Это Знал!?!?
Странный Чел Был! Змей Любил .
Гадюк ловил а, мы Шарахались когда,он с ними “играл” принося из леса…
Матриархата по Определению Быть ,не Может!!! Женщина слаба,как Телом так и Эмоционально!
Уже,был Такой Вариант в Блатном Мире Как “женский авторитет” !?))))
Но, с Учётом (сами понимаете о чем)
Когда , Женщина Ложиться не Владея Собой под Мужчину…Всю Эту “хрень” Отменили….