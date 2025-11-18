Андрей Фурсов: Последний бой Сталина: что планировал вождь на март 1953-го?
Не прошло и нескольких лет после смерти вождя, как один из главных “стахановцев террора” 1930-х годов Н.Хрущёв (именно на его запросе увеличить “квоты” на расстрел Сталин написал: “Уймись, дурак”) начал поливать вождя грязью. Хрущёв не был первым в этом плане: систематический полив грязью Сталина (но при этом вместе с серьёзной критикой) начал Троцкий, ну а не вышедший большим умом бывший троцкист Хрущёв оставил только полив.
Появление хрущёвского доклада было обусловлено несколькими причинами. На поверхности — борьба за власть в кремлёвской верхушке — антикультовский доклад должен был ослабить позиции противников Хрущёва типа Молотова, Кагановича и др. Чуть под поверхностью — игры старых коминтерновцев, левых глобалистов типа О.В.Куусинена, которые решили, что пришло время взять реванш у Сталина, поквитаться с ним.
Следующий уровень — логика оформления номенклатуры как властной группы. Сталин — демиург советской системы и партноменклатуры как её системообразующего элемента, её генетическая фаза: это и путь Сталина к власти, борьба за неё, Sein Kampf. Ранняя стадия развития номенклатуры — это сталинизм в чистом виде, “пионерская и комсомольская юность СССР”, которой Сталин был адекватен: он породил её в той же степени, в какой сам был порождён ею и как вождь, и как надличностное явление.
Пока властная группа находится в стадии формирования, то есть слаба, эта слабость, как правило, компенсируется наличием харизматического лидера. Пока шла борьба, пока длилась холодная гражданская война, пока в 1930-е годы номенклатура справляла свой “пир на костях” ленинской гвардии, Вождь, Хозяин, точнее, его культ, легитимизировал или даже сакрализовал этот процесс — до поры. До поры социального взросления, рутинизации власти, как сказал бы Макс Вебер. С этого момента харизматические костыли ставшему на ноги властному слою уже не нужны, и в глазах новых хозяев, новых “толстяков” харизматик превращается если не в маразматика, то в нечто мешающе-беспокоящее, что следует убрать либо со всеми почестями, либо без них.
Если харизматику везёт, то он успевает умереть (Мао Цзэдун, Тито), если нет — то его смещают (Сукарно) или просто уничтожают, как это, скорее всего, и произошло со Сталиным. Впрочем, вожди всё это понимают и не только стараются не дать массе неблагодарных “соратников” радостно осклабиться (“Акела промахнулся”) и предъявить “чёрную метку”, но и работают на опережение, в режиме активного противодействия. Вожди постоянно прессуют-репрессируют верхушку, регулярно устраивая ей турбулентность, выдвигая наверх новые слои. “Мы снимаем людей слоями”, — говаривал Лазарь Каганович.
В 1939 году Сталин должен был дать аппарату, номенклатуре передышку, о чём, по сути, и было объявлено на XVIII съезде ВКП(б). Однако передышка затянулась из-за войны, вместо трёх лет продлилась шесть. А это большой срок, если учесть, что в условиях войны многие процессы, особенно консолидация господствующих групп, в частности, взаимопроникновения партийных и хозяйственных органов резко ускоряются.
Борьба номенклатуры за самостояние, за превращение из “слоя в себе” в “слой для себя”, приторможенная репрессиями и отчасти войной, возобновилась в самом конце войны и пошла ускоренными темпами после смерти Сталина. Именно Сталин, создавший аппарат, впрочем, в той же степени как аппарат создал его самого как феномен, стоял на пути этого превращения, на пути обретения новыми “толстяками” физической и социальной безопасности.
“Уходимая” фигура вождя-харизматика была удобна ещё и тем, что на него можно было свалить ошибки, огрехи и преступления Системы и таким образом выпустить пар — “безотходное производство”.
И, наконец, ещё один уровень — превращение партноменклатуры в квазикласс; правда, ей ещё предстояло побороться с госбезопасностью, Совмином и армией — эти задачи решал и решил к 1958 году Хрущёв. Сталин олицетворял доклассовое бытие партноменклатуры и таким образом объективно оказывался в (квази)классовом конфликте с ней, первой крупной жертвой которого он и стал. Показательно даже внешнее отличие Сталина и ещё нескольких партдеятелей на XIX съезде (1952 г.) ВКП(б)/КПСС от основной части: если на XVIII съезде в марте 1939 года основная масса делегатов съезда была в полувоенных френчах, то в 1952 году — уже в гражданских костюмах. Тенденция, однако. Да и партия на съезде была переименована из большевистской в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).
Недовольный результатами съезда Сталин дал бой своим оппонентам (а в их лице слою партноменклатуры) через два дня после закрытия съезда — на октябрьском пленуме ЦК КПСС. Используя термины игры го, можно сказать, что он расставил “камни” для решительного и решающего наступления, планировавшегося на март 1953 года, но не успел — 5 марта было объявлено о его смерти (кстати, есть информация, что именно на 5 марта первоначально планировалось первое испытание советской водородной бомбы; если это действительно так, то в условиях войны в Корее это не могло не страшить как западные верхушки, так и определённую часть советской номенклатуры).
Впрочем, исполнив (по-видимому, с голоса Куусинена) “арию” о культе, Хрущёв тут же отыграл назад — “шаг вперёд, два шага назад”, — словно испугавшись того, что натворил. Уже в июне 1956 года его февральский доклад на ХХ съезде “О культе личности” был существенно скорректирован постановлением ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”. В нём Сталина характеризовали как человека, который боролся за дело социализма, а репрессии объявлялись “некоторыми ограничениями внутрипартийной и советской демократии, неизбежными в борьбе с классовым врагом”. На приёме по случаю нового, 1957 года, Хрущёв провозгласил тост за Сталина, пригрозив, что будет бороться со всеми, кто будет клеветать на Сталина — преданного марксиста-ленинца и стойкого революционера.
Впрочем, ухудшение ситуации в стране, произошедшее по вине Хрущёва и логика его борьбы за власть привели к тому, что в октябре 1961 года на XXII съезде КПСС Хрущёв уже сам начал клеветать на Сталина, обвинив его в убийстве Кирова и многих других “грехах”. В результате тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено (не потому ли, что помимо “политических” причин появились и другие; например, чтобы скрыть следы убийства — как раз в это время на Западе появились разработки, позволявшие определить наличие яда в относительно давно захороненных останках).
Комментарий редакции
Тезисы статьи Андрея Фурсова «Последний бой Сталина: что планировал вождь на март 1953-го?»
1. Контекст постсталинской критики
- После смерти Сталина Хрущёв начал кампанию по «разоблачению культа личности», что было не только личной борьбой за власть, но и частью внутрипартийных интриг и глобальных расстановок внутри советской элиты.
- Хрущёв не был первым: Троцкий начал системную критику Сталина ещё раньше, но последующий «разоблачительный» стиль Хрущёва был больше похож на огульную кампанию.
2. Смена динамики власти: от харизматического вождя к рутинизации
- На этапе формирования партийно-государственной номенклатуры необходим был сильный, харизматический лидер (Сталин).
- Как только власть консервируется, харизма превращается в помеху для номенклатуры, стремящейся к самоутверждению и безопасности, лидеры устраняются (умирают сами или их устраняют внешне или внутренне).
3. Партноменклатура как новая властная группа
- Сталин одновременно был творцом и продуктом номенклатуры.
- С его удалением номенклатура стремилась к превращению из «слоя в себе» в «слой для себя» (по аналогии с гегелевской категорией), формируя свою квазикласссовую сущность.
- Этот процесс был ограничен Сталином, но ускорился после его смерти.
4. Политические и внешние маркеры перемен
- Символическим показателем смены эпохи была смена партизанских френчей на гражданские костюмы на XIX съезде партии (1952), а также переименование партии в КПСС.
- Сталин, недовольный итогами XIX съезда, пытался организовать противостояние на март 1953-го, но не успел — смерть помешала реализации этих планов.
- В этот период совпали судьбоносные события: испытания водородной бомбы, война в Корее, страх как западных элит, так и части самой советской номенклатуры перед возможным усилением диктатуры.
5. Метаисторический и психологический уровень
- У власти всегда есть соблазн избавиться от ее харизматического источника, чтобы «списать» на него издержки и преступления системы.
- После смерти Сталина, этот механизм был реализован в полной мере: через осуждение Культа, партийные постановления, а позже — и фактическое изгнание Сталина из пантеона (вынос из Мавзолея).
6. Противоречия и непоследовательность «десталинизации»
- Если в 1956-м Сталина осудили, но в целом признали его заслуги, то в 1961-м обвинения ужесточились, и его фигура была окончательно низложена.
- Подозревается, что причины этого не только в политике, но и в необходимости скрыть следы возможного убийства вождя.
---
Вывод
Статья Фурсова — это не просто ретроспективный взгляд на события вокруг смерти Сталина и первых лет постсталинизма, а попытка объяснить эти события логикой изменяющихся властных механизмов в СССР и перехода харизматической легитимации к бюрократической рутине. Взлет и падение Сталина — это, по Фурсову, не только драма личности, но и закономерное развитие системы, где нужда в «харизме» сменяется жаждой предсказуемости и самосохранения («слой для себя»).
Аналогии с современными корпорациями или политическими режимами очевидны: появление сильного лидера на этапе кризиса и его устранение во имя стабилизации. Интересно и то, как идеализация или демонизация вождя становится инструментом для придания легитимности новым властным группам, а также способом объяснить и оправдать издержки прошлого.
Фурсова можно обвинить в некоторой жесткости суждений, но его междисциплинарный подход, соединяющий историческую, социологическую и психологическую оптику, позволяет взглянуть на сталинскую эпоху как на неотъемлемый цикл любой системы власти: появление, сакрализация, изгнание и, наконец, консервация новых элит.
Открытый вопрос для размышления:Сталин ушёл, но механизм перехода от харизматической легитимации к власти номенклатуры (или бюрократии) вновь и вновь повторяется в истории — как в государствах, так и в корпорациях, религиях, технологических компаниях. Не является ли сам институт харизматической (или авторитарной) фигуры лишь временным средством, неизбежно порождающим бюрократическую рутину? И где в этом процессе место подлинной творческой свободы личности?