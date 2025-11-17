Юрий Кнутов | СВО: боевые действия
Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует текущую ситуацию в СВО, разбирает ключевые изменения последней декады, продвижение на Запорожском и Покровском направлениях, ситуацию под Купянском, новую тактику высокоточных ударов и роль беспилотников с элементами ИИ. Что происходит с украинской ПВО, почему запрос на Patriot упирается в цену и эффективность, чем опасны провокации вокруг МиГ-31 и как выглядит ядерная повестка США (F-35 с B61-12, будущее ОСНВ). Плюс — войска БПЛА, лазерные системы и «дрон ПВО» как фактор поля боя.
00:00 Представление эксперта, военный эксперт Кнутов
00:37 Запорожское направление: Гуляй-Поле, Орехов, дроны с ИИ
01:29 Покровско-Мирноградская агломерация и «ворота» на Днепр
03:23 Купянск и Волчанск: узлы для выхода к Славянску
06:35 «Топ армий», гиперзвук и новая связка высокоточных ударов
12:46 Patriot, подавление РЛС и «голое небо» Украины
16:09 МиГ-31/МиГ-25: перехват, «Кинжал» и истории спецопераций
31:43 Войска БПЛА, дрон «Ёлка» и лазер против FPV
41:09 Ядерная триада США, B61-12 и судьба ОСНВ
Комментарий редакции
1. Общая характеристика текущей стадии боевых действий
- На фронте в зоне СВО за последние дни произошли значимые изменения: отмечаются «подвижки» на запорожском, покровском и купинском направлениях.
- Особо подчёркивается продвижение российских войск в Покровско-Мирноградском, Купинском и Волчанском районах. В этих местах идут тяжёлые бои с признаками частичного или полного окружения украинских подразделений.
- Важное значение придаётся созданию "зоны безопасности" вдоль российской границы.
2. Технологии и характер войны
- Подчеркивается, что действующая война – ультрасовременная: массово применяются дроны, техника с элементами искусственного интеллекта, гиперзвуковое вооружение.
- Россия, по мнению Кнутова, опережает конкурентов в применении и развитии ряда технологий (беспилотники, лазерные системы, собственная микроэлектроника).
- Особое внимание уделяется появлению нового рода войск — операторов беспилотных систем, и новый тактико-организационный подход с их использованием.
3. Положение украинской армии и общества
- Российская армия объявляется «лучшей в мире» по подготовке и боевому опыту, а ВСУ, напротив, определяется как зависимая от натовских поставок структура, находящаяся в кризисе дефицита личного состава, боевого духа и массового дезертирства.
- Делается акцент на деморализации и внутреннем кризисе Украины: волна дезертирства, низкая мотивация призывников, коррупционные скандалы.
- Отдельно упоминаются настроения в обществе: значительная часть населения Украины якобы готова к заключению мира на российских условиях.
4. Западные технологии и стратегические угрозы
- Автор отмечает, что, несмотря на западные поставки техники, ресурсы ПВО Украины истощаются: эффективное уничтожение комплексов типа Patriot наносит урон инфраструктуре.
- Подчеркивается развитие западных противодроновых систем и их последующая апробация на Украине для дальнейшей установки на границы стран ЕС, что воспринимается как долгосрочная стратегическая угроза.
- Оценивается динамика гонки вооружений, в особенности в контексте модернизации ядерных потенциалов. Поднимается вопрос о возможной эскалации, включая сценарии ограниченной ядерной войны (логика превентивных ударов и ответных стратегий).
5. Влияние внешних и внутренних политических факторов
- Рассматривается западная риторика вокруг 2030 года как временного рубежа для подготовки к военной конфронтации.
- Отмечается коррумпированность украинского руководства и безразличие со стороны Запада на громкие скандалы, несмотря на большие траты.
- Продвигается идея, что в случае успешного наступления российских сил возможно политическое решение конфликта: переговоры идут не с Киевом, а напрямую с Вашингтоном, возможен сценарий смены власти в Украине под западным контролем.
6. Технологии, инфраструктура, самостоятельность РФ
- Говорится о локализации производства микроэлектроники для обеспечения военного комплекса, даже если по размеру и современности уступает западным аналогам — прагматичный подход к самодостаточности.
- Отмечается постоянное совершенствование российских вооружений и систем управления, обусловленное непосредственно фронтовыми задачами.
---
Выводы и философский взгляд
Логика Кнутова строится вокруг идеи эволюции войны: от привычных сражений к кибер-физическим комплексам, где информационные, технологические и кадровые ресурсы переплетаются с морально-психологическим состоянием общества и элит. Подобно тому, как современный нейросетевой искусственный интеллект использует обратную связь между слоями, армия и общество становятся частью одного адаптивного механизма, где успехи фронта отражаются на тыле и наоборот.
Явная критика идеализации противника — в данном случае Украины и Запада — перекликается с философским скепсисом относительно любых идеализаций в истории: идеалы, не подкреплённые реальностью, оказываются иллюзорными и ведут к разочарованиям и краху. Здесь стоит вспомнить феномен «конца истории» (Фукуяма) как веру в окончательную победу некоей системы — но история подтверждает, что истина всегда ситуативна, временно закрепляется, лишь пока возможен контроль над реальностью.
Интересно, как военная аналитика резонирует с нравственными вопросами — проблема ценности человеческой жизни, готовности общества к компромиссу (65% украинцев в упомянутом опросе), феномен массовой деморализации, последствия автоматизации войны для личной ответственности. Технологии дают новые возможности, но и порождают новые этические и политические дилеммы: станет ли война «более гуманной», если страдать будут не фронтовики, а гражданское население в условиях коллапса инфраструктуры? Близка ли граница, за которой технологическое превосходство перестанет быть аргументом в этическом споре?
Открытый вопрос для размышления
Если истина о положении фронта, роли технологий и мотивации общества столь подвижна, может ли существовать справедливое и долговременное мирное решение в условиях перманентной гонки вооружений и информационных манипуляций? Как нам — каждому на своём уровне — отличать реальные сдвиги от иллюзий, не становясь ни заложниками пропаганды, ни холодными сторонними наблюдателями? Где проходит грань между знанием и верой в условиях современной «гибридной» реальности?