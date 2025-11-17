Красный Архивариус Сергей Цветаев в Telegram: https://t.me/sami_kak_deti

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_sovietfilms.mp3

Что стало с литературой, воспитывающей идеалы?: https://oper.ru/video/view.php?t=7784

"Вино из одуванчиков" как руководство к жизни: https://oper.ru/video/view.php?t=7781

О "Посёлке" Булычёва и "Улитке на склоне" Стругацких: https://oper.ru/video/view.php?t=7761

"Юн и Софус" и проблема анализа текстов: https://oper.ru/video/view.php?t=7621

Образ советского милиционера в Приключениях Васи Куролесова: https://oper.ru/video/view.php?t=7569

О Незнайке, Чиполлино и современной детской литературе: https://oper.ru/video/view.php?t=7508

Про Туве Янссон: https://oper.ru/video/view.php?t=7398

—–

В сообществе принято уважительное обращение друг к другу. Неспособные вести себя прилично и понимать простые правила граждане исключаются из сообщества.

Дорогие друзья, не нужно задавать вопросы вида "Почему удалили мой комментарий?". При блокировке пользователя удаляются и его комментарии, и его ветки, и ответы других пользователей в этих ветках, в результате все получают уведомления об удалении комментариев. Так на RUTUBE работает бан, так на RUTUBE по умолчанию настроены уведомления.