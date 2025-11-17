Анализируем ключевые итоги и вызовы РЭН 2025, формирующие будущее ТЭК России. Энергетика нашей страны оказалась на пороге системного кризиса из-за провала ключевых стратегий и ведомственной разобщенности. Борис Марцинкевич сравнивает современные подходы с легендарным планом ГОЭЛРО и разбирает, почему Минэнерго провалило поручения Владимира Путина. Выход только один – необходимость создания нового, действенного плана развития – ГОЭЛРО 2.0 – силами независимого экспертного сообщества. Подробнее в новом видео

00:00 КРАХ энергостратегии РФ: Минэнерго провалило поручения Путина

01:10 Провалы Минэнерго РФ: Забытая стратегия для Дальнего Востока

01:38 Энергетическая стратегия 2050: Где план реализации?

02:24 Кризис ТЭК: Убытки в угольной отрасли и на рынке нефтепродуктов

02:54 Заявления властей: Как стабилизируют топливный рынок России

03:40 Коллапс в электроэнергетике: Срыв конкурсов на новые мощности

05:17 Минэнерго в режиме пожарной команды: Три главных кризиса

06:05 Кто виноват? Большой налоговый маневр и его последствия

08:08 Водородная стратегия Чубайса: Куда ушли 100 миллиардов?

09:50 План ГОЭЛРО: Уроки прошлого для энергетики будущего

12:38 Ведомственные барьеры: Почему Минэнерго не может планировать комплексно

15:15 "Как бы чего не вышло": Бюрократия тормозит развитие ТЭК

17:07 Путин об энергетике: Глубокое понимание проблем отрасли

22:17 Новая идея Путина: "Запертые ресурсы" для цифровой экономики

23:41 Бизнес реагирует мгновенно: Проекты Роcгидро и ЯТЭК

27:37 "Сделай сам": Призыв к независимому экспертному сообществу

29:11 План ГОЭЛРО 2.0: Как создать работающую энергостратегию

30:17 Призыв к действию: Объединяемся для будущего энергетики

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #политика #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #украина