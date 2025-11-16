Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Гегеля. Красный университет. М. В. Попов. 12.11.2025.
Лекцию в Красном университете на тему «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Г. Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 12.11.2025.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции
1. Центральность выведения для понимания диалектики и "Науки логики"
- Гегель строит свою систему не как набор постулатов, а как последовательное выведение категорий, где каждое новое понятие органически вырастает из предыдущего.
- Цель изучения — не запоминание терминов, а усвоение самих логических переходов: важно понимать, как одно вытекает из другого.
- Если пропустить шаг — теряется вся связность логики; понимание процесса становится фрагментарным.
2. Аналитика начальных категорий: "бытие", "ничто" и "становление"
- Систему начинают с “чистого бытия” — самого неопределённого понятия, просто “есть”.
- Чистое бытие оказывается тождественным ничто: при попытке схватить содержание оказывается, что "ничего нет".
- Движение из бытия в ничто и обратно образует “становление” — единство бытия и ничто, переход друг в друга.
- В становлении различаются “возникновение” (не было — стало) и “прихождение” (было — исчезло).
3. Развитие категорий: от становления к наличному бытию, определённости и “нечто”
- Результат становления — “наличное бытие” (то, что есть как результат снятия становления).
- Всякая определённость есть отрицание: качество, отличие — это то, что делает нечто самим собой, но и отличает его от другого.
- Сложные категории возникают как единство простых: нечто — определённое наличное бытие, имеющее в себе отрицание (“иное”).
4. Диалектика как принцип развития и преодоление пределов
- Граница — это одновременно и то, что разделяет, и то, что соединяет (хороший пример — государственная граница).
- Предел — это граница, которую субъект переходит в развитии; развитие есть постоянный выход за пределы.
- Конечное определяется своей имманентной (внутренней) границей, но в рассмотрении процесса выясняется — конечное по сути содержит в себе бесконечное (его отрицание — “бесконечность”).
5. Конкретика категорий: для себя бытие и внешний мир
- Для себя бытие — выделенность, самостоятельность: весь мир как для себя.
- Пример диалектики категорий — отличия между “для себя бытием” и “в себе бытием”.
6. Важность чтения “Науки логики” целиком и неоднократно
- Подчеркивается принципиальная новизна Гегеля — в движении, переходах, а не в перечне понятий.
- "Малая логика" предназначена скорее для кратких формулировок (учебник), но не даёт полного движения категорий.
7. Материалистическое освоение диалектики
- Маркс использует гегелевский метод (но с материалистической инверсией) для анализа товарных, социальных отношений — пример “Капитала”, начинающегося с самой простой категории “товар”.
- Без диалектики Гегеля невозможно понять логику развитого марксизма.
8. Диалектика в истории и бытии
- Диалектика не эксклюзивное изобретение Гегеля: упоминались Аристотель, другие мыслители.
- Однако именно в “Науке логики” весь предыдущий исторический опыт диалектики собирается в систему.
9. Применение диалектики и в бытии, и в науке, и в социуме
- Бурно обсуждается планомерное развитие, социализм, советская система, выборы на производстве как приложения диалектического понимания.
Вывод
В лекции Попова диалектика предстает не как сумма абстрактных категорий, а как живое, непрерывное движение, взаимопереход и развитие сущности через ряд “снятий и становлений”. Диалектическое мышление требует дисциплины: изучая “Науку логики”, важно не заучивать слова, но уметь мыслить самим процессом выведения, замечать логические переходы и осознавать их как модель любого развития — природного, социального, личностного, теоретического.
Диалектика учит видению внутренней связи противоположностей, умению различать не только “то, что есть”, но и “отрицания”, взаимное становление и снятие одного другим. Парадоксально, но именно признание отрицаний и ограничений открывает путь к бесконечному развитию — к тому самому “выходу за предел” в науке, бытии и человеческом опыте.
Любопытно, что Попов не уходит в мистицизм или отвлечённую спекуляцию: его подход остро аналитичен, практичен и ориентирует на самостоятельное мышление, на “освоение лестницы”, на понимание, а не на автоматическое следование.
Можно сказать, что в диалектике Гегеля заложен универсальный рецепт не только для философских размышлений, но и для продуктивного движения в жизни — будь то преодоление внутренних конфликтов, научный прорыв или общественные преобразования. Но способен ли человек в своём мышлении и жизни не увязать в заученных “ступенях”, а по-настоящему видеть и переживать эти переходы, творчески выходя за установленные пределы?
Не возникает ли здесь вопрос: какая "граница" в нашем собственном мышлении сейчас становится тем самым преодолимым пределом, и есть ли у нас смелость и дисциплина шагнуть в своё “становление”?