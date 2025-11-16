Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Урок №303. Христос беспартийный: если верить — то не по указке из-за рубежа

31 0
Переслано от: Захар Прилепин

Мы все — дети Русской православной церкви, и сегодня речь пойдет не о критике, а о размышлении. Поводом стало заявление Архиерейского синода Русской Зарубежной Церкви, осудившего установку памятников Сталину и Дзержинскому и сохранение мавзолея Ленина. Зарубежные архиереи называют это «богопротивным мышлением», забывая, что их церковь в свое время сотрудничала с нацистами и поддерживала генерала Власова.

Теперь те, кто когда-то служил чужим интересам, призывают русских православных верующих каяться. Но почему они сами не покаются за поддержку врагов России? И кто стоит за их громкими заявлениями — Господь или все то же ЦРУ?

Комментарий редакции

Ключевые идеи:

1. Христос "вне политики" и универсальность христианства: Лектор настаивает, что христианство, и сам Христос, не принадлежат ни "правым", ни "левым". Партии и идеологии не могут приватизировать религиозную истину — Христос "общий", осеняет всех, а Церковь должна быть пристанищем для всех, независимо от политических взглядов.

2. Опасность ожесточённого антисоветизма: Подчеркивается, что волна агрессивного антисоветизма, охватившая часть российской православной интеллигенции (особенно в синхроне с зарубежными церковными структурами), может навредить самой Церкви и привести к новым разделениям, раздробить церковную общину и спровоцировать социальное противостояние.

3. Исторические обвинения и политизация Церкви: За рубежом продолжают обвинять Русскую православную церковь Московского патриархата в сотрудничестве с советской властью, называя её "Сталинским патриархатом". Параллельно приводятся исторические примеры контактов зарубежной церкви с иностранными спецслужбами и даже случаем коллаборационизма с нацистами, что ставит под сомнение моральное превосходство "чистоты" зарубежной церкви.

4. Практика и риторика церковной жизни в СССР: Несмотря на атеистическую идеологию, в Советском Союзе существовало и активно функционировало много церквей; государство не всегда жестко притесняло веру, в ряде случаев даже принимались меры по восстановлению патриаршества, строительству и реставрации храмов. Особое значение придаётся практике молитв за власть и воинство и тому, что церковь не совершала формального отречения от собственных молитв о советской власти.

5. Современные церковно-государственные и внутрицерковные противоречия: Более жёсткая линия против советского периода приводит сегодня к репрессиям и внутренним конфликтам в церковной среде: приводится история священника, которого из-за его "сочувственного" отношения к советскому прошлому подвергли наказаниям; это воспринимается как абсурд и способ разделения, уходящий корнями в политические заказы.

6. Ложная дихотомия "идеализм vs. реализм": Лектор указывает на ошибочность крайних позиций: возвеличивание дореволюционного прошлого, демонизация советского периода. В истории всегда были компромиссы и сосуществование: пример — гармония между христианством и официальной идеологией даже в марксистских странах (Китай, Вьетнам, Куба, КНДР), где наряду с мавзолеями вождей существуют и храмовые службы.

7. Опасность внешнего влияния и навязанных образцов: Подчеркивается, что попытки Запада диктовать церкви (и обществу) способы "очищения" или покаяния в советском прошлом, или навязывать западные/антисоветские модели исторической памяти, глубоко опасны и могут привести к внутреннему конфликту и гражданскому противостоянию. Настоящее примирение возможно только через уважение к собственной истории и разным её слоям.

Выводы и философское осмысление:

В детали этой беседы заложено важное практическое напоминание: стремление к абсолютному, "очищенному" прошлому всегда оборачивается утратой человеческой непосредственности и истинного христианства, которое изначально общее и объединяющее, а не разъединяющее. Каждый исторический этап — не только сумма зла и ошибок, но и источник опыта, пример внутреннего преодоления и поиска компромисса между верой, государством, личным и общественным. Историческая память не должна превращаться в инструмент борьбы — ни внешней, ни внутренней.

Особо важно обращение к ситуативной истине: реальное положение дел всегда сложнее идеологических схем, а истина внутри сообщества рождается не из указаний "извне", а из жизни, диалога и внутреннего искания. Искупление и прощение не возникают из насильственного покаяния, а из осознанного признания собственной истории и любви к ближнему, независимо от той политической эпохи, в которой он формировался.

Видна тревога — не допустить, чтобы церковь вновь стала ареной политической борьбы, навязанной "сверху" или "извне". Пример гармоничного сосуществования символов даже в социалистических странах служит иллюстрацией адаптивности и исторической памяти, которая не требует обязательного уничтожения всех "неугодных" символов прошлого ради сегодняшней идеологии.

Открытый вопрос для раздумий:
Если истина Церкви и общества рождается на пересечении множества историй, через компромисс и терпимость, — до какой степени мы готовы признавать ценность чужого опыта, особенно когда он противоречит нашим идеальным образам? Как строить общественное и церковное согласие, не подавляя иных точек зрения во имя "чистоты", и не превращая историю в поле вечной борьбы?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/7a11d4f6d7829b53c2dbaeec0ef85763/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сорок уроков русского: Урок девятый - Г О И
По новостям и событиям 10.04
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
«Открытый урок» для всего человечества
Простые истины об отношениях, о которых не стоит забывать
Ювенальная юстиция. Фашизм не по-детски!
Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано!
Русский Самиздат: Веды выше веры

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru