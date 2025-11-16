Мы все — дети Русской православной церкви, и сегодня речь пойдет не о критике, а о размышлении. Поводом стало заявление Архиерейского синода Русской Зарубежной Церкви, осудившего установку памятников Сталину и Дзержинскому и сохранение мавзолея Ленина. Зарубежные архиереи называют это «богопротивным мышлением», забывая, что их церковь в свое время сотрудничала с нацистами и поддерживала генерала Власова.

Теперь те, кто когда-то служил чужим интересам, призывают русских православных верующих каяться. Но почему они сами не покаются за поддержку врагов России? И кто стоит за их громкими заявлениями — Господь или все то же ЦРУ?