Урок №303. Христос беспартийный: если верить — то не по указке из-за рубежа
Мы все — дети Русской православной церкви, и сегодня речь пойдет не о критике, а о размышлении. Поводом стало заявление Архиерейского синода Русской Зарубежной Церкви, осудившего установку памятников Сталину и Дзержинскому и сохранение мавзолея Ленина. Зарубежные архиереи называют это «богопротивным мышлением», забывая, что их церковь в свое время сотрудничала с нацистами и поддерживала генерала Власова.
Теперь те, кто когда-то служил чужим интересам, призывают русских православных верующих каяться. Но почему они сами не покаются за поддержку врагов России? И кто стоит за их громкими заявлениями — Господь или все то же ЦРУ?
Комментарий редакции
1. Христос "вне политики" и универсальность христианства: Лектор настаивает, что христианство, и сам Христос, не принадлежат ни "правым", ни "левым". Партии и идеологии не могут приватизировать религиозную истину — Христос "общий", осеняет всех, а Церковь должна быть пристанищем для всех, независимо от политических взглядов.
2. Опасность ожесточённого антисоветизма: Подчеркивается, что волна агрессивного антисоветизма, охватившая часть российской православной интеллигенции (особенно в синхроне с зарубежными церковными структурами), может навредить самой Церкви и привести к новым разделениям, раздробить церковную общину и спровоцировать социальное противостояние.
3. Исторические обвинения и политизация Церкви: За рубежом продолжают обвинять Русскую православную церковь Московского патриархата в сотрудничестве с советской властью, называя её "Сталинским патриархатом". Параллельно приводятся исторические примеры контактов зарубежной церкви с иностранными спецслужбами и даже случаем коллаборационизма с нацистами, что ставит под сомнение моральное превосходство "чистоты" зарубежной церкви.
4. Практика и риторика церковной жизни в СССР: Несмотря на атеистическую идеологию, в Советском Союзе существовало и активно функционировало много церквей; государство не всегда жестко притесняло веру, в ряде случаев даже принимались меры по восстановлению патриаршества, строительству и реставрации храмов. Особое значение придаётся практике молитв за власть и воинство и тому, что церковь не совершала формального отречения от собственных молитв о советской власти.
5. Современные церковно-государственные и внутрицерковные противоречия: Более жёсткая линия против советского периода приводит сегодня к репрессиям и внутренним конфликтам в церковной среде: приводится история священника, которого из-за его "сочувственного" отношения к советскому прошлому подвергли наказаниям; это воспринимается как абсурд и способ разделения, уходящий корнями в политические заказы.
6. Ложная дихотомия "идеализм vs. реализм": Лектор указывает на ошибочность крайних позиций: возвеличивание дореволюционного прошлого, демонизация советского периода. В истории всегда были компромиссы и сосуществование: пример — гармония между христианством и официальной идеологией даже в марксистских странах (Китай, Вьетнам, Куба, КНДР), где наряду с мавзолеями вождей существуют и храмовые службы.
7. Опасность внешнего влияния и навязанных образцов: Подчеркивается, что попытки Запада диктовать церкви (и обществу) способы "очищения" или покаяния в советском прошлом, или навязывать западные/антисоветские модели исторической памяти, глубоко опасны и могут привести к внутреннему конфликту и гражданскому противостоянию. Настоящее примирение возможно только через уважение к собственной истории и разным её слоям.
Выводы и философское осмысление:
В детали этой беседы заложено важное практическое напоминание: стремление к абсолютному, "очищенному" прошлому всегда оборачивается утратой человеческой непосредственности и истинного христианства, которое изначально общее и объединяющее, а не разъединяющее. Каждый исторический этап — не только сумма зла и ошибок, но и источник опыта, пример внутреннего преодоления и поиска компромисса между верой, государством, личным и общественным. Историческая память не должна превращаться в инструмент борьбы — ни внешней, ни внутренней.
Особо важно обращение к ситуативной истине: реальное положение дел всегда сложнее идеологических схем, а истина внутри сообщества рождается не из указаний "извне", а из жизни, диалога и внутреннего искания. Искупление и прощение не возникают из насильственного покаяния, а из осознанного признания собственной истории и любви к ближнему, независимо от той политической эпохи, в которой он формировался.
Видна тревога — не допустить, чтобы церковь вновь стала ареной политической борьбы, навязанной "сверху" или "извне". Пример гармоничного сосуществования символов даже в социалистических странах служит иллюстрацией адаптивности и исторической памяти, которая не требует обязательного уничтожения всех "неугодных" символов прошлого ради сегодняшней идеологии.
Открытый вопрос для раздумий:
Если истина Церкви и общества рождается на пересечении множества историй, через компромисс и терпимость, — до какой степени мы готовы признавать ценность чужого опыта, особенно когда он противоречит нашим идеальным образам? Как строить общественное и церковное согласие, не подавляя иных точек зрения во имя "чистоты", и не превращая историю в поле вечной борьбы?