28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер» нашли тело Сергея Есенина. Официальная версия — самоубийство. Но почему до сих пор возникают сомнения? И что на самом деле привело к гибели великого поэта? Историк Егор Яковлев и бывший следователь по особо важным делам Григорий Прядко разбираются в обстоятельствах одной из самых загадочных смертей XX века.

В этом расследовании:

— Детальный разбор обстоятельств смерти: осмотр места, протоколы, показания свидетелей

— Анализ поэмы «Чёрный человек» как предсмертного послания

— Сравнение с судьбой Курта Кобейна: шокирующие параллели

— Версия убийства: кто и зачем был в ней заинтересован?

— Заключение судмедэкспертов: что говорят факты спустя 100 лет

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/kIBK6Rt8981FyA

XXI научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» 13 и 14 декабря в Твери: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3650708/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#Есенин #история #биография

00:00 – Загадка смерти Есенина

02:08 – Параллели с Куртом Кобейном: удивительные совпадения судеб

09:28 – Имидж бунтаря: как слава разрушала Есенина

16:46 – Алкоголь и психологические проблемы

28:26 – Суицидальные настроения и попытки самоубийства

34:29 – Обстоятельства смерти: гостиница «Англетер»

38:41 – «Чёрный человек» как предсмертная исповедь

45:21 – Криминалистический анализ: как расследовали бы дело сегодня

01:08:49 – Реконструкция событий в номере

01:16:32 – Заключение судмедэкспертизы

01:23:45 – Версия убийства: мотивы и доказательства

01:33:55 – Наследие Есенина и итоги расследования

01:35:15 – Ответы на вопросы зрителей