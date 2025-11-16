Не думаю, что в России происходит рост ультраправых настроений. Наоборот – есть заказанная антикоммунистическая кампания, чтобы сдержать рост симпатий к СССР, сердцу нашей исторической памяти.

Нынешняя Россия переживает исключительно важный момент, и от событий внутри и вокруг неё очень зависит будущее всех. Как и в трагические времена прошлого, здесь опять пробуждается интерес к истории и потребность заново определить свое место в этом взбудораженном переменами мире.

В последние недели и месяцы участились нападки российских ультраправых на советскую историю, всё, что с нею связано, и заодно – на саму идею социализма. Причем их тон все более хамский и провокационный, категорически не допускающий сколько-нибудь рационального гражданского диалога, по форме и уровню аргументации совершенно в стиле Новодворской или запрещенных в России некоторых украинских «радикальных» организаций. Не говоря уже, что таким тоном о «коммуняках» и «нерусских национальностях» способны рассуждать только нацисты.

Под влиянием последних, трагических для всех нормальных людей событий, в России заметно растет ностальгия по СССР, настоящим советским ценностями и социальной справедливости, которых не может дать даже самый «социально ориентированный» или «правильно организованный» капитализм. Вообще, люди всего постсоветского пространства, в силу своей памяти, культуры и модели повседневных человеческих отношений, независимо от навязанных прессой наносных политических идей, остаются в значительной степени советским народом.

Сегодняшний самый большой страх некоторых власть имущих и воспитанных ими коррумпированных чиновников – именно перед этой советской сутью собственного народа. Всплеск полуофициальной и «экспертной» антисоветчины – результат этого страха со стороны тех, кто до сих пор не в состоянии понять, что виллы и нетрудовые сбережения в лондонах с ниццами навсегда потеряны и что возвращения к столь дорогому их маленьким аристократическим сердечкам свинскому буржуинскому братству больше не будет. Поэтому они с такой легкостью инвестируют сегодня в разную псевдолитературную и псевдоисторическую гадость.

А настоящая России продолжает разворачивать наши советские знамена, по традиции, уносящие тела и души героев все дальше на запад.

Любые призывы к межнациональной и межконфессиональной ненависти, ставшие обязательной частью заказного репертуара всех наёмных и продажных псевдопатриотических кликуш, должны пресекаться по логике военного времени. Они – разновидность вражеских диверсантов, поскольку несут России именно то, против чего она вынуждена сегодня воевать. Их очевидная глупость – вовсе не смягчающее, а отягощающее обстоятельство.

СВО – не разборки между нациями и конфессиями, как всегда мечталось нашим врагам. Это война за спасение нашей памяти, духовности и надежды, биологически несовместимых с фашизмом. А Россия была и останется оплотом братства всего человечества.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky