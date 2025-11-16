России продолжает разворачивать наши советские знамена, по традиции, уносящие тела и души героев все дальше на запад
Не думаю, что в России происходит рост ультраправых настроений. Наоборот – есть заказанная антикоммунистическая кампания, чтобы сдержать рост симпатий к СССР, сердцу нашей исторической памяти.
Нынешняя Россия переживает исключительно важный момент, и от событий внутри и вокруг неё очень зависит будущее всех. Как и в трагические времена прошлого, здесь опять пробуждается интерес к истории и потребность заново определить свое место в этом взбудораженном переменами мире.
В последние недели и месяцы участились нападки российских ультраправых на советскую историю, всё, что с нею связано, и заодно – на саму идею социализма. Причем их тон все более хамский и провокационный, категорически не допускающий сколько-нибудь рационального гражданского диалога, по форме и уровню аргументации совершенно в стиле Новодворской или запрещенных в России некоторых украинских «радикальных» организаций. Не говоря уже, что таким тоном о «коммуняках» и «нерусских национальностях» способны рассуждать только нацисты.
Под влиянием последних, трагических для всех нормальных людей событий, в России заметно растет ностальгия по СССР, настоящим советским ценностями и социальной справедливости, которых не может дать даже самый «социально ориентированный» или «правильно организованный» капитализм. Вообще, люди всего постсоветского пространства, в силу своей памяти, культуры и модели повседневных человеческих отношений, независимо от навязанных прессой наносных политических идей, остаются в значительной степени советским народом.
Сегодняшний самый большой страх некоторых власть имущих и воспитанных ими коррумпированных чиновников – именно перед этой советской сутью собственного народа. Всплеск полуофициальной и «экспертной» антисоветчины – результат этого страха со стороны тех, кто до сих пор не в состоянии понять, что виллы и нетрудовые сбережения в лондонах с ниццами навсегда потеряны и что возвращения к столь дорогому их маленьким аристократическим сердечкам свинскому буржуинскому братству больше не будет. Поэтому они с такой легкостью инвестируют сегодня в разную псевдолитературную и псевдоисторическую гадость.
А настоящая России продолжает разворачивать наши советские знамена, по традиции, уносящие тела и души героев все дальше на запад.
Любые призывы к межнациональной и межконфессиональной ненависти, ставшие обязательной частью заказного репертуара всех наёмных и продажных псевдопатриотических кликуш, должны пресекаться по логике военного времени. Они – разновидность вражеских диверсантов, поскольку несут России именно то, против чего она вынуждена сегодня воевать. Их очевидная глупость – вовсе не смягчающее, а отягощающее обстоятельство.
СВО – не разборки между нациями и конфессиями, как всегда мечталось нашим врагам. Это война за спасение нашей памяти, духовности и надежды, биологически несовместимых с фашизмом. А Россия была и останется оплотом братства всего человечества.
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Советская идентичность и память
Автор утверждает, что в России наблюдается рост интереса к советской истории и ценностям, несмотря на официальную или полуофициальную антикоммунистическую кампанию. Советская идентичность остается важнейшим элементом “сердца исторической памяти” для многих людей постсоветского пространства.
2. Критика ультраправых тенденций
По мнению автора, происходит не рост ультраправых настроений, а скорее активизация антикомунистической пропаганды и нападок на советское прошлое. Эти тенденции автор называет манипулятивными и провокационными, сравнивая их с риторикой радикалов и нацистов.
3. Ностальгия по СССР и социальной справедливости
Постсоветская ностальгия – не просто воспоминание о прошлом, а выражение потребности в социальной справедливости. Автор считает, что такие ценности невозможно воспроизвести в условиях даже самого “правильного” капитализма.
4. Страх элит перед советской сутью народа
Существенная часть общества, несмотря на внешние перемены, продолжает быть “советским народом”, а представители власти опасаются возвращения или сохранения этой внутренней солидарности и памяти.
5. Антисоветизм как реакция на страх утраты привилегий
Автор связывает всплеск антисоветских настроений у некоторых чиновников и "элит" с их страхом потерять свои капиталы и связи на Западе, а также невозможностью вернуться к буржуазному укладу жизни.
6. Призывы к ненависти как диверсия
Любые попытки разжечь межнациональную и межрелигиозную вражду автор определяет как вредные и разрушительные, особенно в условиях военного времени, а также как явное проявление работы на “врага”.
7. Война как борьба за память и духовные ценности
Нынешний конфликт представлен не просто как вооруженное противостояние, а как борьба за спасение общенациональной памяти, духовности, надежды, противостоящих фашизму.
8. Россия как оплот братства человечества
В финале звучит идеалистический посыл: Россия предстает как символ мирового братства и духовного объединения, в противовес разрушительным тенденциям.
---
Аналитический и философский разбор
Статья строится на дихотомии: "настоящая", подлинная Россия с её коллективной памятью и солидарностью противостоит "иллюзорным", искусственно насаждаемым антиссоветским и ультраправым настроениям. Подобная риторика сама по себе является примером идеализации, пусть даже противопоставленной идеализациям “буржуазным” — это типично для многих общественно-политических дискурсов, когда борьба идет не за факты, а за символы.
Здесь прослеживается интересная аналогия с работой памяти в психологии: коллективная память часто оказывается более сильным мотиватором действий, чем рациональные стимулы. Как в устройстве нейросети, одних "веса" (условные "симпатии к прошлому") срабатывают автоматически, даже если внешние установки (новые правила, давление элиты) направлены на другое.
Социальная справедливость, по мысли автора, – глубинная нужда, не исчезающая под слоем новых идеологий или систем. Это напоминает известное противостояние материализма и идеализма: даже самые жесткие материалистические реформы неспособны полностью вытеснить “дух” народа, его коллективные установки и идеалы.
В то же время, можно заметить уязвимость субъективной истины: эмоциональная апелляция к памяти оставляет пространство для мифологизации истории и создает риски для рационального диалога. В этом смысле и “антисоветистские”, и “советские” нарративы часто превращаются в догму.
---
Практические выводы и философские импульсы
- Коллективная память нельзя устранить простым отказом от символов или исторического наследия — она сохраняется в поведении, отношениях, культурных паттернах.
- Любая попытка искусственно навязать единую идеологию оказывается уязвимой перед живой, постоянной работой истории, культуры и личного опыта.
- Здравый диалог необходим, чтобы не попадать в ловушку фанатизма, будь то ультраправый или ультралевый.
- Стремление к социальной справедливости, солидарности, братству — это не только утопии, но и реальные потребности, которые надо обсуждать без идеализации, понимая реальные издержки и сложности.
---
Открытый вопрос для размышления
Можно ли построить подлинно справедливое общество, опираясь лишь на историческую память и ностальгию, или же необходимо искать новые, гибкие формы солидарности и смысла, чтобы не оставаться заложниками образов прошлого? Как индивидууму и обществу найти баланс между уважением к своим корням и готовностью открываться переменам будущего?