О ПРОСТИТУЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
“Девушки шли в публичные дома не от хорошей жизни: они шли туда от нищеты, голода, отсутствия возможности получить образование, дурного примера внутри семьи, изначально подверженной алкоголю и разврату, низкого уровня спроса на женский труд. Существовали и целые сети сводней, поставляющих «товар» в дома терпимости нечестным путем: «Они предлагают умирающим хлеба, нуждающимся – денег, покупают детей у родителей, набирают себе служанок и развращают их, а иногда просто употребляют насилие…” (А. А. Ильюхин).
Насколько молодой была проституция, видно из статистики конца 19 века, когда средний возраст 77% продажных женщин колебался в промежутке 15–25 лет.
С виду дома терпимости создавали иллюзию безопасности, что о них будут заботиться – обеспечат жильем, едой, платьем. Для того чтобы стать поднадзорной проституткой в доме терпимости, нужно было отдать свой паспорт полиции, а взамен получить заменительный билет. Документ состоял из 3 частей: основные сведения о хозяйке (её номер в картотеке комитета, ФИО, соц. положение, возраст и цвет волос, глаз, характер носа, рта, овал лица, когда билет выдан); правила, коим она должна была подчиняться, и страницы для врачебных отметок. С 1877 г. появилось также обязательство по вклеиванию фотографии.
Само наличие желтого билета искусственно выделяло женщин в особую социальную группу «отверженных», закрывало им доступ к честной трудовой жизни. Как только проститутка отдавала свой паспорт, получала вместо него заменительную книжку – она сразу же лишалась возможности перемещения. Любой её выезд из города должен был сопровождаться пропуском для следования, паспорт ей не возвращался, а отсылался в градские и земские полиции того пункта, куда она ехала. Женщины фактически становились закрепощенными, и заработок, изначально временный, – постоянным.
Ещё более оскорбительным был запрет перемещаться внутри города: воспрещалось гулять на тех или других улицах в известные часы.
Были пункты, которые давали проститутке какие-то права: например, она могла отказаться от сношения с посетителем без объяснения причин, оставить дом терпимости. Однако и эта свобода была лишь на бумаге, на практике хозяева привязывали проституток долгами к «рабочему» месту.
Доживали, как правило, свою жизнь проститутки из публичных домов буквально на улице, отдаваясь за 10-20 копеек или за еду.
…Потом пришли проклятые бездуховные большевики, закрыли публичные дома и ввели статью за проституцию.
Но вам про это не расскажут. Расскажут про святую Русь, на которую напали косматые черти и всю духовность, малиновой радугой висевшую в воздухе, похерили.
Ключевая задача наших неомонархистов: поддерживать паству в состоянии дикости. Люди, им верящие, для начала просто не должны уметь читать и напрочь забыть в числе прочего про русскую классику. Лесков, Чехов, Горький, Куприн? Нет, не слышали.
Таким людям их сказки вполне себе заходят. Голова должна быть звонко пуста.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Причины проституции до 1917 года:
Проституция до революции была, по утверждению автора, социальным злом, обусловленным нищетой, голодом, отсутствием доступа женщин к образованию, дурной семейной средой и низким спросом на женский труд. Существовали сети сутенёров, которые эксплуатировали девушек через обман, принуждение и даже покупку детей у нищих родителей.
2. Возраст и условия жизни:
Проституция часто начиналась в очень молодом возрасте — по статистике конца XIX века, средний возраст проституток составлял 15–25 лет.
3. Иллюзия безопасности и государственное регулирование:
Публичные дома создавали видимость безопасности и заботы, но, чтобы легализоваться, женщина должна была отдать паспорт полиции и получить так называемый "жёлтый билет", который делал её социально изгоем. Это приводило к полной несвободе, невозможности перемещаться без разрешения, а отказ от "профессии" был иллюзорен из-за долговой зависимости от хозяев.
4. Эксплуатация и судьба женщин:
На практике многие женщины были фактически лишены всяких прав и средств к существованию — стареть им приходилось на улице, занимаясь самой дешёвой проституцией ради еды или копеек.
5. Изменения после революции:
После Октябрьской революции публичные дома были закрыты, а проституция оказалась под запретом.
6. Критика идеализации дореволюционной России:
Автор иронизирует над современными неомонархистами, которые идеализируют "святую Русь" и замалчивают реальные проблемы того времени, умалчивая о жестокой социальной действительности и проблемах, описанных в классической русской литературе.
Вывод
Материал акцентирует внимание на том, что проституция в России конца XIX — начала XX века была не добровольным выбором, а результатом крайней бедности, социальной незащищённости и правовой беспомощности женщин. Официальное регулирование только усугубляло положение, превращая женщин в изгоев и заложников системы. Романтизация или идеализация "старых добрых времён" — манипуляция, скрывающая реальные страдания людей, особенно женщин низших слоёв общества. Автор призывает критически смотреть на исторические мифы и не забывать уроки русской классики, в которой описаны реальные — а не сказочные — судьбы людей.
Глубже: философская перспектива
Этот анализ — прекрасный повод вспомнить, что правда о прошлом неоднозначна и нередко искажается в общественном восприятии ради идеологических целей. Мы видим, как идеализация может приводить к забыванию страданий и социальной несправедливости, а изменчивость исторической истины служит напоминанием о необходимости критического мышления.
Социальная подоплёка проституции, юридический статус женщин, отношение к их правам — всё это показывает, насколько формирование моральных норм и законов связано с властью и экономикой. Рядом лежит вопрос: что больше влияет на человеческую судьбу — индивидуальные решения или же социальные условия, которые эти решения формируют?
Открытый вопрос:
Если наша картина истории всегда частична и подвержена влиянию идеологий, то возможно ли вообще честно воспринимать прошлое, не попадая в ловушку мифов или морализаторства? Как сохранить в памяти боль и опыт прошлого так, чтобы не использовать их как инструмент манипуляции, а находить в них урок для построения будущего общества, где достоинство человека — не абстрактная идея, а жизненная практика?