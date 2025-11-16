НАБУ раскрыло хищение $100 миллионов в Энергоатоме и энергетике Украины. В деле фигурируют люди из окружения Зеленского, а главный подозреваемый Тимур Миндич уже покинули страну. Анализируем расследование НАБУ и САП, а также теневые контракты Энергоатома и исторические хищения в Нафтогазе. Этот скандал – не просто о деньгах, а о жёсткой политической борьбе внутри Киева, где замешаны интересы Зеленского и США. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Коррупция в Энергетике Украины: Куда исчезли $100 млн?

01:06 Схемы Хищений Помощи: Как воруют на ремонте инфраструктуры

02:33 История Коррупции: Газовые войны Нафтогаза и теневые контракты

03:56 Контроль США: Зачем Вашингтону НАБУ и борьба с коррупцией?

05:11 Политическая борьба и передел власти в Киеве

06:14 Кадровые Чистки: Новые лица в Минэнерго и их скандальное прошлое

07:20 Вице-премьер и Нафтогаз: Громкие дела и земельные махинации

09:38 Как США создавали коррупционные системы в Украине

10:36 Украина как Плацдарм: Теневые схемы с оружием, деньгами и энергетикой

12:23 Дело Burisma: Интересы семьи Байденов в украинской энергетике

13:25 Новый взгляд на "мегапроекты" через призму коррупции

