Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество, Экономика

КОРРУПЦИЯ в энергетике Украины: куда ИСЧЕЗЛИ $100 МЛН?!

63 3
Переслано от: Геоэнергетика инфо

НАБУ раскрыло хищение $100 миллионов в Энергоатоме и энергетике Украины. В деле фигурируют люди из окружения Зеленского, а главный подозреваемый Тимур Миндич уже покинули страну. Анализируем расследование НАБУ и САП, а также теневые контракты Энергоатома и исторические хищения в Нафтогазе. Этот скандал – не просто о деньгах, а о жёсткой политической борьбе внутри Киева, где замешаны интересы Зеленского и США. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Коррупция в Энергетике Украины: Куда исчезли $100 млн?
01:06 Схемы Хищений Помощи: Как воруют на ремонте инфраструктуры
02:33 История Коррупции: Газовые войны Нафтогаза и теневые контракты
03:56 Контроль США: Зачем Вашингтону НАБУ и борьба с коррупцией?
05:11 Политическая борьба и передел власти в Киеве
06:14 Кадровые Чистки: Новые лица в Минэнерго и их скандальное прошлое
07:20 Вице-премьер и Нафтогаз: Громкие дела и земельные махинации
09:38 Как США создавали коррупционные системы в Украине
10:36 Украина как Плацдарм: Теневые схемы с оружием, деньгами и энергетикой
12:23 Дело Burisma: Интересы семьи Байденов в украинской энергетике
13:25 Новый взгляд на "мегапроекты" через призму коррупции

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Масштабная коррупция в украинской энергетике:
Обсуждается выявленное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) хищение 100 миллионов долларов на контрактах, связанных с восстановлением энергетической инфраструктуры страны во время войны. Подчеркивается, что коррупция в этой сфере — не новость, а устойчивая традиция, развивавшаяся десятилетиями.

2. Пути увода и "распила" средств:
Рассказывается о множестве схем: закупка оборудования втридорога у аффилированных компаний, гуманитарная помощь, которая оформляется как коммерческие сделки, или растворяется без следа, теневые подрядчики и "утекшие" деньги.

3. Политическая и институциональная природа коррупции:
НАБУ представлено как структура, созданная не самой Украиной, а под контролем США. Такая система, как отмечается, обеспечивает не полную прозрачность, а скорее инструмент для внешнего контроля американской помощи. Приводятся примеры утечек средств в других сферах — газа, оружия, редкоземельных ресурсов.

4. Личности и текучесть кадров:
В украинском энергетическом и политическом руководстве постоянные перестановки, увольнения и уголовные дела. Приводятся имена фигур, занимавших одновременно разные посты в энергетике и правительстве, с намеками на клановость и "крышевание".

5. Внешнее влияние и "долгая рука США":
Делается вывод о том, что сложившаяся система коррупционного контроля и "отмыва" средств, во многом выстроена с участием внешних игроков — от семейства Байденов до интересантов в вооружении и природных ресурсах. Украина показана как удобный плацдарм для корыстных операций самого разного масштаба.

6. Изменения в энергетической инфраструктуре и их экономические последствия:
Упоминается, что отказ от российских поставок в пользу американских расширяет поле для финансовых махинаций и увеличивает зависимость.

7. Перспективы эскалации коррупции:
Сумма в 100 миллионов описывается как "вершина айсберга", впереди — еще большие разоблачения и скандалы. Перестановки в правительстве и расследования не воспринимаются как признак улучшения ситуации, а скорее как часть постоянной борьбы за доступ к финансовым потокам.

---

Вывод с философским и аналитическим рассмотрением:

В этом видео разобрана не только ситуация с последним коррупционным скандалом в энергетике Украины, но и затронуты куда более глубокие структурные проблемы системы управления страной в целом. Видится знакомая трагикомическая картина — периоды внешнего давления и консолидации власти часто только меняют декорации, но не саму суть: цепочки "старых" и "новых" элит адаптируются к любым условиям, осваивая новые способы присвоения ресурса.

Энергетика — отличный пример того, как политические и экономические интересы сращиваются в плотнейший клубок. Исторически во всех странах именно энергетическое и сырьевое хозяйство становится ареной коррупции: здесь огромный денежный поток, сложные технологические схемы и, как следствие, множество зон "непрозрачности". Показательно, что на Украине проблемы не только в прошлом, они воспроизводятся даже и во время острейшего кризиса — и это подчеркивает ограниченность реформ, продиктованных извне.

Если оценивать подобные ситуации в более широком, философском смысле, возникает вопрос: где лежит предел между реформаторскими усилиями и глубоко вросшей системой? Можно ли передачей контроля "надзирателям" или созданием новых институтов победить коррупцию, если сама среда сохраняет порочный круг междисциплинарных интересов? Или здесь нужно искать выход в изменении самой культуры, в формировании зрелой ответственности власти и общества?

Случай с НАБУ интересен и как пример "модернизации сверху" — когда внешние игроки создают структуры контроля, но сами вовлечены в процесс и не всегда выделяют моральное превосходство своей позиции. Здесь возникает тонкая ирония: если истинная цель — не коммуникация с истиной, а управление ресурсом, то институты становятся лишь инструментами в руках новых заинтересантов, а не проводниками справедливости.

И ещё интересный аспект — иллюзия "объективного расследования" в условиях системной инерции. Когда следствие не должно "выйти на самих себя" (словами интервьюируемого), это напоминает работу алгоритмов нейронных сетей, которые могут непрозрачно "оптимизировать" результат, не раскрывая своей внутренней логики. В политике, как и в программировании, существует предел прозрачности — и, похоже, именно на этой границе выявляется неизбежность субъективности и ограничения любой человеческой системы.

С практической точки зрения, общество обычно интуитивно различает "оздоровительный" и "имитационный" характер реформ. И, как правило, чем больше внешнего контроля, тем сильнее дефицит доверия и рост желания "вырвать" хоть что-то "на стороне".

Возникает открытый вопрос: возможно ли когда-нибудь создать такую систему, в которой внешняя подконтрольность, внутренний интерес и гражданская зрелость общества органично соединятся, а не будут пребывать в перманентном конфликте, порождающем новые и новые схемы и скандалы? Где лежит граница устойчивой институции: в формальной структуре или в неуловимых, почти духовных основаниях ответственности и честности?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/c165bf46d4b68d57a61e48a5172550d2/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Эскалация коррупции в правительстве Украины, наносит ущерб интересам США за рубежом.
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2016
О коррупции в Беларуси
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2020
Ещё один смертный грех: как США собрались бороться с российской «коррупцией» в Европе
Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2016
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 34544 29474
    марина три часа назад

      100 млн по сравнению с украденными 100 млрд-это подброшенный ворами фантик .А 100 млрд (скорее всего больше)повешены на народ неньки ,как кредиты цуками мировыми..Точно так же ,как сегодняшнее заявление Бени в суде;”Зеленского скоро не будет “..https://vz.ru/news/2025/11/15/1374066.html..
      Опять подбрасывают народу пустышку поиспользованную,а Систему использования и ограбления неньки оставляют..И никто ,даже Россия ,тем более РБ(остальным она в принципе до фонаря ,имею ввиду ост.братьев) не назовут правду -так и поедем дальше с фальшивыми лозунгами все..

      1
      1
    • 34544 29474
      марина два часа назад

        Медведчук,одевши наконец дорогой костюмчик ,млрдер же выдал речь.Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что единственной перспективой стабильного будущего для граждан Украины может стать их возвращение в состав России на фоне изменения политической системы страны.”
        ШО!!!Опять!!Это еврейский Заговор? За что это руссктм??? Как минимум лет 10 на отстой самостийности со своим лидерами ,на восстановления хоз-ва..Пусть разберутся ,где враг,а где друг..Господи и возможно ,они первыми ,потеряв столько сынов,изгонят наконец у себя это хреново плямя и их Венгарды с Блэк Роками.У них есть на это всякое и божеское в т.ч. право ,купленное кровью уже миллионов..Неужто Кремль будет совать этого опущенного (все видели видео)человека,в качестве своего..Да ,полно же в ЛДНР нормальных,настоящих мужиков ,вот КТ наш напр..

        1
        1
      • 14090 11054
        chu 7 мин. назад

          Меня там просто не было на Украине. За такое я бы Зеленскому дал по морде.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru