КОРРУПЦИЯ в энергетике Украины: куда ИСЧЕЗЛИ $100 МЛН?!
НАБУ раскрыло хищение $100 миллионов в Энергоатоме и энергетике Украины. В деле фигурируют люди из окружения Зеленского, а главный подозреваемый Тимур Миндич уже покинули страну. Анализируем расследование НАБУ и САП, а также теневые контракты Энергоатома и исторические хищения в Нафтогазе. Этот скандал – не просто о деньгах, а о жёсткой политической борьбе внутри Киева, где замешаны интересы Зеленского и США. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
00:00 Коррупция в Энергетике Украины: Куда исчезли $100 млн?
01:06 Схемы Хищений Помощи: Как воруют на ремонте инфраструктуры
02:33 История Коррупции: Газовые войны Нафтогаза и теневые контракты
03:56 Контроль США: Зачем Вашингтону НАБУ и борьба с коррупцией?
05:11 Политическая борьба и передел власти в Киеве
06:14 Кадровые Чистки: Новые лица в Минэнерго и их скандальное прошлое
07:20 Вице-премьер и Нафтогаз: Громкие дела и земельные махинации
09:38 Как США создавали коррупционные системы в Украине
10:36 Украина как Плацдарм: Теневые схемы с оружием, деньгами и энергетикой
12:23 Дело Burisma: Интересы семьи Байденов в украинской энергетике
13:25 Новый взгляд на "мегапроекты" через призму коррупции
Комментарий редакции
1. Масштабная коррупция в украинской энергетике:
Обсуждается выявленное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) хищение 100 миллионов долларов на контрактах, связанных с восстановлением энергетической инфраструктуры страны во время войны. Подчеркивается, что коррупция в этой сфере — не новость, а устойчивая традиция, развивавшаяся десятилетиями.
2. Пути увода и "распила" средств:
Рассказывается о множестве схем: закупка оборудования втридорога у аффилированных компаний, гуманитарная помощь, которая оформляется как коммерческие сделки, или растворяется без следа, теневые подрядчики и "утекшие" деньги.
3. Политическая и институциональная природа коррупции:
НАБУ представлено как структура, созданная не самой Украиной, а под контролем США. Такая система, как отмечается, обеспечивает не полную прозрачность, а скорее инструмент для внешнего контроля американской помощи. Приводятся примеры утечек средств в других сферах — газа, оружия, редкоземельных ресурсов.
4. Личности и текучесть кадров:
В украинском энергетическом и политическом руководстве постоянные перестановки, увольнения и уголовные дела. Приводятся имена фигур, занимавших одновременно разные посты в энергетике и правительстве, с намеками на клановость и "крышевание".
5. Внешнее влияние и "долгая рука США":
Делается вывод о том, что сложившаяся система коррупционного контроля и "отмыва" средств, во многом выстроена с участием внешних игроков — от семейства Байденов до интересантов в вооружении и природных ресурсах. Украина показана как удобный плацдарм для корыстных операций самого разного масштаба.
6. Изменения в энергетической инфраструктуре и их экономические последствия:
Упоминается, что отказ от российских поставок в пользу американских расширяет поле для финансовых махинаций и увеличивает зависимость.
7. Перспективы эскалации коррупции:
Сумма в 100 миллионов описывается как "вершина айсберга", впереди — еще большие разоблачения и скандалы. Перестановки в правительстве и расследования не воспринимаются как признак улучшения ситуации, а скорее как часть постоянной борьбы за доступ к финансовым потокам.
---
Вывод с философским и аналитическим рассмотрением:
В этом видео разобрана не только ситуация с последним коррупционным скандалом в энергетике Украины, но и затронуты куда более глубокие структурные проблемы системы управления страной в целом. Видится знакомая трагикомическая картина — периоды внешнего давления и консолидации власти часто только меняют декорации, но не саму суть: цепочки "старых" и "новых" элит адаптируются к любым условиям, осваивая новые способы присвоения ресурса.
Энергетика — отличный пример того, как политические и экономические интересы сращиваются в плотнейший клубок. Исторически во всех странах именно энергетическое и сырьевое хозяйство становится ареной коррупции: здесь огромный денежный поток, сложные технологические схемы и, как следствие, множество зон "непрозрачности". Показательно, что на Украине проблемы не только в прошлом, они воспроизводятся даже и во время острейшего кризиса — и это подчеркивает ограниченность реформ, продиктованных извне.
Если оценивать подобные ситуации в более широком, философском смысле, возникает вопрос: где лежит предел между реформаторскими усилиями и глубоко вросшей системой? Можно ли передачей контроля "надзирателям" или созданием новых институтов победить коррупцию, если сама среда сохраняет порочный круг междисциплинарных интересов? Или здесь нужно искать выход в изменении самой культуры, в формировании зрелой ответственности власти и общества?
Случай с НАБУ интересен и как пример "модернизации сверху" — когда внешние игроки создают структуры контроля, но сами вовлечены в процесс и не всегда выделяют моральное превосходство своей позиции. Здесь возникает тонкая ирония: если истинная цель — не коммуникация с истиной, а управление ресурсом, то институты становятся лишь инструментами в руках новых заинтересантов, а не проводниками справедливости.
И ещё интересный аспект — иллюзия "объективного расследования" в условиях системной инерции. Когда следствие не должно "выйти на самих себя" (словами интервьюируемого), это напоминает работу алгоритмов нейронных сетей, которые могут непрозрачно "оптимизировать" результат, не раскрывая своей внутренней логики. В политике, как и в программировании, существует предел прозрачности — и, похоже, именно на этой границе выявляется неизбежность субъективности и ограничения любой человеческой системы.
С практической точки зрения, общество обычно интуитивно различает "оздоровительный" и "имитационный" характер реформ. И, как правило, чем больше внешнего контроля, тем сильнее дефицит доверия и рост желания "вырвать" хоть что-то "на стороне".
Возникает открытый вопрос: возможно ли когда-нибудь создать такую систему, в которой внешняя подконтрольность, внутренний интерес и гражданская зрелость общества органично соединятся, а не будут пребывать в перманентном конфликте, порождающем новые и новые схемы и скандалы? Где лежит граница устойчивой институции: в формальной структуре или в неуловимых, почти духовных основаниях ответственности и честности?
100 млн по сравнению с украденными 100 млрд-это подброшенный ворами фантик .А 100 млрд (скорее всего больше)повешены на народ неньки ,как кредиты цуками мировыми..Точно так же ,как сегодняшнее заявление Бени в суде;”Зеленского скоро не будет “..https://vz.ru/news/2025/11/15/1374066.html..
Опять подбрасывают народу пустышку поиспользованную,а Систему использования и ограбления неньки оставляют..И никто ,даже Россия ,тем более РБ(остальным она в принципе до фонаря ,имею ввиду ост.братьев) не назовут правду -так и поедем дальше с фальшивыми лозунгами все..
Медведчук,одевши наконец дорогой костюмчик ,млрдер же выдал речь.Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что единственной перспективой стабильного будущего для граждан Украины может стать их возвращение в состав России на фоне изменения политической системы страны.”
ШО!!!Опять!!Это еврейский Заговор? За что это руссктм??? Как минимум лет 10 на отстой самостийности со своим лидерами ,на восстановления хоз-ва..Пусть разберутся ,где враг,а где друг..Господи и возможно ,они первыми ,потеряв столько сынов,изгонят наконец у себя это хреново плямя и их Венгарды с Блэк Роками.У них есть на это всякое и божеское в т.ч. право ,купленное кровью уже миллионов..Неужто Кремль будет совать этого опущенного (все видели видео)человека,в качестве своего..Да ,полно же в ЛДНР нормальных,настоящих мужиков ,вот КТ наш напр..
Меня там просто не было на Украине. За такое я бы Зеленскому дал по морде.