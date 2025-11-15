Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

От «концепции вымирания» к Новой урбанизации, или Как сделать «Русский город» мировым брендом

Подкаст #РусскийПИЛОТ. По итогам Фестиваля «Зодчество-25», состоявшегося в Москве, обсудили с Председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Васильевичем Крупновым современное состояние российских городов и перспективы градостроительства в контексте освоения и переосвоения российских просторов и планеты в целом. По мнению эксперта, строительство фронтирных городов в мире – вот чем, вместо нефти, Россия будет зарабатывать на свои большие семьи в следующие полвека.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Городская среда как фактор демографического кризиса и социальной апатии
Большая часть населения России живёт в городах, однако жильё и сама городская среда часто по сути отрицательно влияют на демографию и качество жизни: малогабаритные квартиры, отсутствие пространства, породившаяся культура одиночества, слабые общественные пространства — всё это не способствует ни семейности, ни желанию заводить детей или мечтать о будущем.

2. Недостаточность простых решений
Просто строить больше просторных квартир или увеличивать доходы — недостаточно. Сложные цивилизационные и антропологические проблемы не решаются «одномерно»: нужна смена всего подхода к городской, а значит, и к социальной политике.

3. Значимость города как цивилизационного и культурного явления
Город — это не только материальная инфраструктура, но и воплощение идеалов, общественных принципов, культурных и образовательных традиций. Именно в материальном быте города проявляется и дух общества.

4. Российский опыт градостроительства
У России есть уникальный исторический опыт создания новых городов (советский период) и работы с огромными пространствами и многонациональностью. Это наследие — точка, от которой можно строить будущее.

5. Концепция фронтирных городов
Россия могла бы занять уникальную нишу в мире, предлагая миру не сырье, а новые модели городов: «фронтирные» города как ответ на мировые вызовы перенаселения, урбанистического кризиса и исчерпания традиционных ресурсов для роста.

6. Проблема деградации малых городов и деревень
Многие малые города и тысячи российских деревень вымирают. Стратегия укрупнения мегаполисов и одновременно гибели малых городов приведёт к деградации пространств и утере культурного кода.

7. Необходимость парадигматического сдвига в урбанистике и политике
Следование логике экономистов, рынка и краткосрочного потребления неминуемо приведёт к вымиранию. Требуется мышление масштаба: мышление городами, а не жилыми комплексами, осмысление заново освоения пространства, комплексного подхода к инфраструктурам, образованию, архитектуре.

8. Принципы нового города:
- Город должен быть семейно ориентированным (три-четыре ребёнка на семью)
- Бороться с неравенством и трущобами
- Поддерживать объединяющие общественные пространства
- Должен быть красивым, придавая высокий статус архитектуре и архитектору
- Город — как многослойная мультиифнраструктурная система, интегрированная с регионами, ландшафтом, историей
- Ландшафтно-усадебная малоэтажная урбанизация: альтернатива обезличенным мегаполисам, сбережение природы и укоренение семейности
- Город как бренд: создание узнаваемых русских городов, востребованных в мире

9. Важность городского и пространственного мышления
Истинный сдвиг — не просто обновление старого, а умение мыслить городами как формами организации жизни, а не только зданиями или кварталами.

10. Роль образования и статуса архитектора
Без изменения роли архитектора и переустройства системы образования невозможно создать иное качество среды.

Выводы


В данном видео ведётся обстоятельная беседа о судьбах российских городов и необходимости глубокой трансформации самой логики урбанизации. Прозвучала критика существующего подхода, где рынок, краткосрочная выгода и ведомственная целесообразность подменяют подлинно осмысленный и творческий созидательный взгляд на среду обитания. Предлагается мыслить масштабно: строить не отдельные дома, а новые города, переосмысливать само пространство и образ жизни, делая акцент на семье, культуре, разумном распределении населения и гармонии человека с природой.

Примечательно обращение к мировой миссии России — не уходить в изоляцию, а предлагать свои решения глобальных проблем, связанных с урбанизацией и перенаселением, делая город (и даже деревню) не только пространством выживания, но воплощением достойной, гармоничной, красивой жизни.

Но и здесь не обошлось без оттенка скепсиса: простые решения не работают, требуется глубокая политическая воля, переосмысление роли архитектора и радикальный сдвиг в образовательных и культурных установках.

Практические следствия


- Повышение внимания к образу жизни в малых городах и деревнях, их развитию и воссозданию.
- Прекращение бездумной «оптимизации» в пользу мегаполисов.
- Формирование новой государственной миссии: возрождение архитектуры и статусности профессии архитектора.
- Комплексные проекты освоения территорий, нацеленность на создание среды для больших семей.
- Экспортное позиционирование новой урбанистики — российский город как мировой бренд.

Открытый вопрос


Всё сказанное подводит к размышлению: возможно ли сегодня вернуть городу роль пространства личного и общественного развития в эпоху, когда экономические и политические силы направлены к унификации и обезличиванию? Не окажется ли любая новая просветительская, созидательная миссия в ловушке старых экономических, ценностных и технологических рамок? Или всё же осознанный подход, соединяющий традиции, инновации и заботу о человеке, сможет стать точкой нового роста, как для России, так и для мира?

Где пролегает граница между мечтой о гармоничном городе и суровой социальной реальностью? И может ли само осмысленное мышление городами стать тем самым началом преображения среды — даже если вокруг пока царит унылое банальное «выживание»?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/dde72ded55e87ecabdfee3ab2f58f0cc/
