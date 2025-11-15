Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot

Подкаст #РусскийПИЛОТ. По итогам Фестиваля «Зодчество-25», состоявшегося в Москве, обсудили с Председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Васильевичем Крупновым современное состояние российских городов и перспективы градостроительства в контексте освоения и переосвоения российских просторов и планеты в целом. По мнению эксперта, строительство фронтирных городов в мире – вот чем, вместо нефти, Россия будет зарабатывать на свои большие семьи в следующие полвека.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ЮрийКрупнов #ЕленаАверченко #ТочкаСборки