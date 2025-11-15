Нет животным в ресторанах, ИИ-психолог и Ходжа Насреддин
26-й выпуск "Тактической субботы" с Сергеем Вильяновым и Владимиром Морозовым вновь спешит на встречу со зрителями.
В этой передаче:
00:00:00 – интро
00:01:38 – про заезд в "Алабугу Политех"
00:18:28 – новый технологический сбор
00:22:41 – период "охлаждения" для сим-карт, прибывших из-за рубежа
00:25:38 – ФСБ — главный оператор мобильной связи в России
00:28:36 – "нет" животным в магазинах!
00:33:56 – анонс репортажа Сергея Вильянова для спонсоров передачи о выставке техники на Красной площади
00:38:48 – 1200 рублей в день на больничном!
00:43:03 – ДТП с детьми на питбайках
00:46:02 – суровые развлечения советского детства
00:50:42 – психотерапевтические сеансы от чатаГПТ
00:51:49 – личный опыт Вильянова лечения психологических травм у ИИ
00:55:31 – Вильянов разоблачает психологов
01:00:21 – про писателя Леонида Соловьева и его повести о Ходже Насреддине
Поддержать передачу спонсорской подпиской и посмотреть эксклюзивные видео: https://sponsr.ru/tacso/
НОМЕР КАРТЫ ВИЛЬЯНОВА ДЛЯ ДОНАТОВ: 2200 2480 9386 5664
Сайт Сергея Вильянова: http://www.vilianov.com
Телеграмм: https://t.me/vilianov
Youtube: https://www.youtube.com/@SergeVilianov
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Опыт особой экономической зоны "Алабуга"
— Запуск промышленного кластера требует не только инфраструктуры и льгот, но и наличия мотивированных, подготовленных кадров.
— Организация собственного образовательного центра ("Алабуга Политех") позволяет быстро подготавливать специалистов востребованных профессий.
— Несмотря на слухи и критику в СМИ (например, обвинения в жесткости дисциплины), авторы отмечают высокий уровень мотивации среди студентов и реальную востребованность выпускников.
— Практика показывает: сочетание государственной поддержки, инфраструктуры и кадрового обеспечения может стать драйвером национального развития, особенно в современных геополитических условиях.
2. Технологические и экономические вызовы
— Введение "технологического сбора" (налога на покупку электроники) — попытка найти новые источники финансирования для национальной радиоэлектроники.
— Рефлексия: налоговая политика может давать краткосрочный эффект для бюджета, но не гарантирует технологического рывка без культуры индустриального производства и долгосрочных инвестиций.
— Защита сим-карт и регулирование связи — реакция на угрозы безопасности (например, противодействие беспилотникам), но её эффективность ограничена, если не сопровождается системной работой.
3. Регулирование поведения в обществе
— Колебания законодательной политики: сперва — разрешение на пребывание с животными в общественных местах, затем — возврат к жестким запретам.
— Обсуждается двойственность: с одной стороны, стремление обеспечить безопасность и гигиену; с другой — риск перехода к избыточному регулированию, наносящему ущерб социальной пластичности и небольшим гражданским свободам.
— Аналогично обсуждаются правила выгула собак, посещение массивных мероприятий с детьми — подчеркивается растущая роль регулирования в жизни и ответственности каждого.
4. Воспитание, досуг и демографические вопросы
— Столкновение двух тенденций: историческая воля к самостоятельности детей через "дикие" игры, риски (пидбайки, карбит) и современная гиперопека/регулирование, приводящие к адаптационным провалам и новым, более "скрытым" опасностям, например, кибермошенничеству.
— Отдельно подчеркивается опасность чрезмерного увлечения гаджетами и короткими видео — атрофия навыков работы с большими текстами, ухудшение памяти.
5. Психология, психотерапия и искусственный интеллект
— Скептицизм в отношении как массовой психотерапии, так и автоматизированных "ИИ-психологов".
— Авторский опыт взаимодействия с ИИ-психотерапевтом показал — ответы "как у настоящего", но задача бессмертных советов ИИ и человека — не столько помощь, сколько поддержание контакта и "продление сессии".
— Отмечается недостаточная "научность" массовой психологии, низкая стандартизация профессии и риск недобросовестного (или просто неэффективного) оказания помощи.
6. Культурное и философское наследие — Ходжа Насреддин
— Обсуждение книги Леонида Соловьёва о Ходже Насреддине как глубоко гуманистического, мудрого, ироничного текста.
— В фольклоре образ Ходжи многогранен: от простака до героя, и лишь советская интерпретация делает его "идеальным".
— Особое отличие второй части ("Очарованный принц") — глубокий философский слой, раскрывающийся лишь с определённым возрастом и жизненным опытом.
Обобщённые выводы:
В центре рассуждений — вопрос: возможно ли построить "разумное общество", где реальные нужды людей сочетаются с требованиями времени и государства? Масштабирование успешных кейсов (как пример "Алабуги") возможно лишь при подлинной вовлечённости, смысловой наполненности процесса и сочетании институциональных и человеческих факторов.
Эксперименты с регулированием, как с животными или пидбайками, иллюстрируют вечное стремление любой системы к балансу порядка и свободы — и опасность впасть в формализм, забывая о человеке как о субъекте.
В вопросах технологии становится очевидно: каждый инструмент таит в себе как благо, так и риск; погоня за модернизацией требует рефлексии и этических рамок так же, как и экономической целесообразности.
Отношение к массовой психологии и ИИ-психотерапии подчеркивает сложность передачи истинного опыта и невозможность заменить личностную глубину стандартными протоколами — здесь нужна подлинная эмпатия и человеческое присутствие, а не только алгоритм.
Рассуждение о Ходже Насреддине — приглашение взглянуть на поиск смысла с иронией, недогматичностью, скепсисом ко всяким идеализациям и одновременно с любовью к многообразию человеческих путей.
Философский вопрос для размышления
Видим ли мы за текучкой событий и перемен — от реформ, технологических барьеров, институциональных причуд до культурных феноменов — нечто общее о человеческой природе? Не повторяем ли мы снова и снова одни и те же ошибки — утрачивая баланс между свободой и порядком, инновациями и ответственностью, прошлым опытом и будущими надеждами? Или истина этого баланса — всегда сиюминутна, всегда требует нового поиска?
Может ли быть истина чем-то иным, кроме как процессом роста осознанности и внутренней свободы?