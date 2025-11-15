Куда ведут коррупционные нити
Коррупционный скандал вокруг "дела Миндича" превращается в политический шторм, способный смести Владимира Зеленского и его офис. О корнях коррупции в нынешней украинской политической элите, о том, почему сейчас этот скандал на руку администрации Трампа, об украинском шторме, который может похоронить карьеры крупных фигур в США и Европе, о санкциях Трампа против ЛУКОЙЛа и Роснефти и о том, какая зима ждет украинцев говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Эскалация масштабности коррупции.
В беседе подчёркивается, что коррупционные скандалы на Украине — не новость, однако после 2014 года, по мнению Азарова, они стали масштабнее и больше затрагивают высший эшелон власти, вплоть до президентов и их окружения. Примеры приводятся как для эпохи Порошенко, так и для времени Зеленского.
2. Внешний контроль и манипуляция.
По мнению выступающих, украинская антикоррупционная система построена под прямым влиянием и контролем западных (особенно американских) кураторов. Именно внешние сигналы запускают настоящие расследования на высших уровнях, а обнародование скандалов может быть элементом давления или инструментом «кастинга» новых управленцев.
3. Бесперспективность внутренней правовой системы.
Скептически оценивается возможность украинской правоохранительной системы довести резонансные дела до конца без внешнего вмешательства (например, со стороны ФБР США). Пример Вазаренко, который только в США дал признательные показания и «заговорил», иллюстрирует влияние строгих внешних институтов.
4. Готовящаяся замена власти.
Скандал вокруг дела Миндича, по мнению Азарова, ведёт к сознательной дискредитации Зеленского и его окружения с целью последующей замены, при этом фигура Зеленского почти не рассматривается как самостоятельная — решения принимаются внешними силами.
5. Безнадёжность и цинизм относительно будущего.
Высказывается мысль, что сама система, несмотря на возможную смену лиц, не изменится, если остаётся внешне управляемой и внутренне коррумпированной. Энергетические и военные риски обсуждаются сквозь призму отсутствия реальной заботы о людях.
6. Американский контекст и двойная игра.
Обсуждаются возможные скрытые цели американской администрации: не только контроль над Украиной, но и использование украинских скандалов для борьбы во внутреннем политическом поле США между демократами и республиканцами.
7. Апелляция к осознанности простых людей.
В заключительной части звучит призыв к украинцам задуматься о самостоятельности выбора и ответственности за будущее страны, иначе всё сведётся к смене «одной дурилки картонной» на другую.
Аналитическое углубление и междисциплинарные аналоги
С точки зрения философии и политологии здесь поднимается вечный вопрос: кто субъект изменений в истории — внешний Куратор или всё-таки сам народ, «простые люди»?
Аналогия: В истории технологий даже самые продвинутые системы без живого участия человека или организации остаются лишь инструментами — алгоритмы ищут оптимум, но не смысл. Возможно, так же и страны: без внутренней субъектности, любая «новая власть» становится лишь наследником старой парадигмы.
С позиций психологии и духовности заметна типичная динамика вытеснения проблемы. Коллективное бессознательное перекладывает ответственность на неких «кураторов» или внешние обстоятельства, избегая трудного внутреннего взросления. Это сродни тому, как человек, вместо личного выбора, постоянно идёт по пути наименьшего сопротивления или заложенной привычки.
Энергетический кризис осмысливается не только как технологическая проблема, но и как лакмусовая бумажка социума на зрелость: готов ли народ требовать реальных изменений или предпочитает выживание под контролем «менеджеров» сверху.
Здесь аналогия с телом человека: болезнь, не решённая терапевтически, просто переходит из органа в орган — меняются министры, но системная дисфункция остаётся.
Практический вывод
Главный месседж — иллюзорность перемен, если субъектность народа или системы не возрастает.
Остаётся внешне навязанный сценарий, в котором коррупционные скандалы и их «разоблачения» — инструмент внешнего давления и внутренней легитимизации смены фигур.
Коррупция выводится как неотъемлемое свойство системы, лишённой подлинной внутренней субъектности и правовой зрелости, где догматично повторяются циклы смены лиц при сохранении сути. Это напоминает философскую метафору пещеры Платона: если жители пещеры видят лишь тени, смена теней не ведёт к прозрению — только к чувству перемен ради перемен.
Возникает вопрос: действительно ли народ Украины (или любая другая страна, оказавшаяся в подобном положении) способен выйти из этого круга? Или иллюзия контроля и страхи перед хаосом не дадут совершить внутренний сдвиг? Это философский парадокс — истина (например, о коррупции, внешнем управлении, смысле власти) вроде бы очевидна, но не становится поводом к реальному деланию.
Открытый вопрос для размышления
Что является настоящим двигателем перемен: раскрученные коррупционные скандалы на высших ступенях или проявление внутренней ответственности и зрелости со стороны общества? Не является ли борьба с коррупцией лишь отражением глубинного, коллективного выбора — меняться или имитировать перемену?
Как отличить реальную трансформацию от смены масок, и не в этом ли состоит главная трудность поиска истины — будь то в политике, в религии, в каждом из нас?
Интересный комментарий Рожина. Стоит посмотреть сериал?
“…Досмотрел наконец сериал “Переведи его через майдан” (раньше смотрел кусками).
В целом, оказалось на удивление неплохо. Несколько вымышленных линий на фоне реальных событий конца 2013-начала 2014 года. Авторы погрузились в тему раскрутки евромайдана, затрагивая вопросы роли американских и европейских спецслужб, роли олигархов, украинской коррупции и скудоумия украинских хитропланщиков.
На фоне похождений подполковника СБУ Мельника проходят вполне реальные деятели вроде Януковича, Левочкина, Клюева, Тимошенко и т.п.
Начинается с известной истории, где “Партия Регионов” самостоятельно финансировала нацистов из “Свободы” Тягнибока, чтобы вывести Тягнибока во второй тур выборов президента, чтобы Янукович там мог легко победить. Заканчивается все историей с “неизвестными снайперами”, которые должны были запустить финальный этап операции “евромайдан”. И бегством Януковича в эпилоге. Какой же все-таки тупой мудак. Ну а потом была война. Такая себе хроника рукотворной катастрофы, последствия которой мы наблюдаем в режиме онлайн до сих пор.
В целом, хорошо показана роль в евромайдане окружения Януковича и самого Януковича, роль США, роль Европы.
Чем занимались в тот период наши особо не показывают (за исключением работы спецслужб), хотя там тоже есть немало вопросов и к работе с украинскими олигархами и с украинскими “элитами”.
Да, по ряду расставленных акцентов есть вопросы, да и ряд художественных допущений ну такие себе, но если брать в целом, это не критичная проблема для игрового сериала, особенно если не воспринимать его как истину в последней инстанции.
Съемки бедноватые, видно, что бюджет был не очень большой. Авторы выкрутились большим кол-вом хроникальных кадров, которые перемежают игровые сцены. В конечном итоге это работает, напоминая о деталях тех событий – тут и Олимпиада в Сочи, и теракт в Волгограде, и Нуланд на майдане, и визит Кэтрин Эштон, и новогодний марш бандеровцев, и получение российского кредита в 3 млрд. долларов, ну и многочисленные кадры с майдана. В общем. над бэкграундом поработали хорошо.
В целом, начинал смотреть без особого энтузиазма, а в итоге оказалось лучше чем ожидалось. Собственно, еще раз можно отметить, что политико-шпионские триллеры/детективы у нас сейчас хорошо снимают. С задачей показать общими мазками, как конструировался евромайдан кино вполне справляется. Кино можно отнести к жанру политической конъюнктуры, в данном случае адекватно снятой”.
https://t.me/boris_rozhin/187095
Сан Санычу.
Я тоже ранее попытался понять, почему Зэк спасовал.
Я только это затрону, Сан Саныч.
За него вписался космонавт Береговой. Это высокий уровень влияния. Значит он был “помечен” и его вели спецслужбы. Он сел в кресло на 2-м заходе. А его “донецкие” сели сразу везде до Галичины. И занялись отъёмом по типу :” Мы тебе даём условно 100 за твой бизнес по СВОЕЙ цене, а завтра приходим с нотариусом. Не ? – Послезавтра ты – труп.”
Я такое лично видел.
Этого естественно не приняли паразиты – оккупанты, – посягательства на их исконное .
А Зэк не “втолкнулся” и не просчитал это.
После того, как он “упал” от брошенного в него яйца , – я понял, что в нём прочно сидит “комплекс зэка”. Две ходки сказались. А это и “тупой” и муд-звон (пустой) и т.д.
Поэтому он даже и не струсил. Тупо удрал.
А АГЛ ходил с АК в руках у себя в РБ.
П.С. Давно уже сказал, что произошло на “Мандане”. Думаю, что авторы сериала это не озвучили.
Не смотрел сериал.
Потому что..
Потому.
В Киеве около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере с участием Тимура Миндича, сообщили украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, на площади Независимости собралось около 100 человек на митинг против коррупции и за отставку Зеленского, передает РИА «Новости».
Акция проходила на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич.
Участники держали плакаты с надписями «Зеленский – преступник», «Нет коррупции», «Отставка или импичмент», а также лозунги в поддержку арестованного СБУ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.https://vz.ru/news/2025/11/15/1374017.html
Там вроде бы нити потянулись и в Москву, в частности, к новоиспечённому сенатору Деркачу.
