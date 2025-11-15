Даже не предполагал, насколько устойчиво то, что называют эмоциональным шлейфом. Уважаю Сергея Маховикова не только за талант, но и за то, что он настоящий патриот. Однако на спектакль в Костроме с участием Сергея Анатольевича не пошёл. У нас, старшего поколения, выросшего в СССР, очень чёткое, глубинное восприятие всего НАСТОЯЩЕГО, начиная от продуктов питания до искусства. Да, Маховиков - НАСТОЯЩИЙ актёр, кинорежиссёр, автор-исполнитель, сценарист, певец, телеведущий и общественный деятель. К такому ложь и грязь не пристанет. Но кто же закинул дёгтя в моё ранее чистое восприятие этого артиста? Радиопередача «Человек Z» Сергея Михеева! Там всё было чисто, но в какой сосуд согласился окунуться великолепный артист, под какой вывеской оказался? Писал уже, но повторю своё возмущение. Вот так можно чистый, отшлифованный в Русской Культуре, истинный человеческий шедевр вляпать в обрамление самого зада европейского языкового кода! Сейчас цикла «Человек Z» уже нет. Но сколько действительно заслуженных людей успели выкатать в чужом дерьме на радио «Вести ФМ»! Казалось бы, дело прошлое, кто старое помянет… Но и одним глазом можно разглядеть суть вещей, а нам по-прежнему пытаются выколоть и второй…

Союз «Антитеррор» почти сразу после госпереворота девяностых пробивается с Правдой, начав со справки Президенту о роли группы «Z» в развале СССР, о дальнейшем разграблении России теми, кто в составе этой группы отнял у Союза деньги, обескровил Державу финансово. Вот всего одна цитата из огромного материала, который есть в Интернете: «Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти и Союз «Антитеррор» доводит до Президента, Правительства, правоохранительных органов и общественности РФ информацию о том, что бывшие и отдельные ныне действующие, высшие государственные чиновники, входившие в так называемую группу «Z», под управлением масонского ордена и тайного мирового правительства и ФРС вывезли из СССР и России и сконцентрировали в своих руках средства и активы, во много раз превосходящие по объему бюджет России». Там всё с цифрами и конкретными фамилиями. Зримо, но задним числом, когда Союза уже нет! А я о том, что в цифрах потерь выражается только по результату... Разве нельзя сказать Правду вовремя?!

…Историки, представители различных сфер искусства, политики активно обсуждают серьезнейшее событие в сегодняшней культурной жизни РФ – сериал «Хроники русской революции». Одни в восторге, другие как-то вприсядку: и нашим и вашим. Есть и те, которых на телевидение не пускают, поскольку это серьёзные люди, с Правдой. Эти с фактами доказывают, что исторической Правды в сериале, обласканном официальными СМИ, нет.

Бесполезно что-то доказывать тем, кто десятилетиями отравляет ум и душу с «голубого экрана» и тем, кто эту антисоветскую, антирусскую «пищу» потребляет. Потому с позиций советского человека, начавшего трудовую биографию колхозным трактористом, без всякой интеллигентской зауми продолжу про эмоциональный шлейф.

На первом снимке актёр Евгений Ткачук, пока не Ленин, а главный герой фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика», 2011 год. Мишка – НАСТОЯЩИЙ, бандит, но не отморозок. Живёт по понятиям. Настоящая любовь, настоящие друзья, за которых Япончик идёт на смерть. Всё воспринимается всерьёз, оставляет глубокий эмоциональный шлейф.

Дальше из больших событий в актёрских работах Ткачука – «Тихий Дон», 2015 год. Однако на снимке у меня не Евгений Ткачук, а Петр Глебов, снявшийся в роли Григория Мелехова ещё в 1958 году. Почему так? Потому, что тот, советский «Тихий Дон» - НАСТОЯЩИЙ. Мелехов Глебова – НАСТОЯЩИЙ. Кому пришло в голову выбрать на эту роль артиста, которому было уже за 40? Ведь по замыслу режиссера Герасимова Глебов проходил пробы на роль офицера из окружения генерала Листницкого. Но когда его увидел автор произведения Михаил Шолохов, он воскликнул "Другого казака я здесь не вижу!". Гримерам пришлось постоянно накладывали сложный грим, чтоб как-то омолодить героя. И дело тут не в том, что рост Петра Глебова 183 сантиметра, а Евгения Ткачука – 172. Никто из актеров ни в чем не виноват. Их подбирают, они ведут себя так, как задумал режиссер. После антинародного госпереворота и это не так! Когда создавался тот, НАСТОЯЩИЙ «Тихий Дон», в титрах не было так называемых продюсеров. В СССР не было даже такого понятия. Деньги давало государство, оно и спрашивало за качество работы. Качество – это соответствие созидательной Единой Цели. Это касалось даже эстрады. Организацией концертов и туров по городам занималось официальное объединение «Госконцерт».

Что вы хотели от «Хроник» Кончаловского, проплаченных олигархом Усмановым? Олигархи и то, что мы приняли за государство после того, как в столице нашей Родины вновь поднялись символы паразитической царской власти – ЕДИНО! Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской ГОСУДАРСТВЕННОЙ телевизионной и радиовещательной компании с 2004 года – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Имеет ордена Александра Невского, «За доблестный труд» и так далее. Есть у него и Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства. За что? За то, что мы уже шестую пятилетку не видим на экранах никого из тех, кто трудом создает богатство страны. В информационных выпусках на первом месте убийства, катастрофы, пожары. С началом СВО для журналюг-стервятников – Клондайк! Сколько прилетело дронов-убийц к нам, сколько хохлов уничтожили наши ребята. Ради чего – толком не говорят. Не показывают жизнь народа и не говорят о ней. Зато разговоров о том, что сказали и сделали на Западе - пруд пруди. СМИ буквально утрамповали нас!

Юмор? Да, Геннадий Хазанов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». А Михаил Задорнов так и умер без орденов. Но

Премия Ленинского комсомола (1975!) — за художественное руководство, режиссёрскую работу и актёрское мастерство в студенческом театре «Россия» (МАИ) дорогого стоит. НАСТОЯЩИЙ талант, нужный Родине, виден смолоду. Задорнов и по сию пору ВСЕНАРОДНЫЙ любимец, но страшен власти, которую критиковал. Больше того, Михаил Александрович рассказывал о той, тщательно затёртой Великой Цивилизации, которая была у нас до христианства…

«Хроники» Кончаловского – продолжение искажения (до окончательного забвения) сути Великой Цивилизации, которая возродилась после Великой Октябрьской социалистической революции. Ленин Ткачука (на фото справа) до половины сериала скорей Япончик, а не Гений Революции. О мифах, придуманных «контрой» и талантливо вписанных в «Хроники» уже достаточно сказано. Но после фильма они будут восприниматься как историческая истина!

…Казалось бы, Россию контра догробит. Владимир Боглаев, генеральный директор АО «Череповецкий литейно-механический завод», недавно побывавший в Белоруссии, показал, что такое Союзное государство по правде. До 2014 года по объему (условных) субсидий на каждого украинца от РФ приходилось в два раза больше, чем на белоруса. На каждого прибалта – в семь раз больше! Кредитно-денежная политика РФ ядовитая, токсичная для промышленности любого из союзников. Не случайно все шарахнулись в сторону! Последний настоящий друг и союзник – Белоруссия. Поскольку система наиболее связанная, большие потери и здесь. Капиталистическая РФ тянет за собой в пропасть социалистическую Беларусь. Нет у РФ Проекта Будущего, страна встроена в чужую систему.

…Марксизм, как мощное оперативно-тактическое оружие в борьбе с капитализмом, которым гениально воспользовался Ленин, смысл имеет. Но нужно уже не оружие, а стратегический Мировой Проект, поддержанный Свыше. В этих условиях становится все боле актуальным обращение к учению В.И.Вернадского о ноосфере. Это учение представляет собой глобальный проект развития всего человечества как целого. Важным социальным фактором становления ноосферы В.И.Вернадский считал роль народных масс, чего так избегают именно в РФ. Первой и основной социальной предпосылкой становления ноосферы и её главной чертой В.И.Вернадский считал «единство и равенство по существу, в принципе всех людей, всех рас», ликвидацию всякого неравенства и гнета. Движение человечества к равенству и единству всех людей планеты является объективным естественным законом эволюции биосферы, ее живого вещества. С этим законом нельзя не считаться и идти против него безнаказанно. «Это неизбежно скажется с ходом времени рано или поздно, так как создание ноосферы из биосферы есть природное явление». В России, как отмечал Гений проблемы единства и равенства всех рас и народов решаются проще, чем в других государствах. Она многонациональная. Дальнейшее развитие материально-технических условий создания ноосферы В.И.Вернадский связывал с расширением границ биосферы, выходом человечества в космическое пространство. В 1944 году он писал, что человек стремиться выйти за пределы своей планеты в космическое пространство и, вероятно, выйдет. Ещё раз подчеркиваю, 1944 год, война, потери, но ведь вышли по историческим меркам очень быстро! В.И.Вернадский неоднократно отмечал, что его представления о ноосфере созвучны основной идее научного социализма, соответствует идеалам социализма. И что после госпереворота, реставрации капитализма? Советский академик В.П. Казначеев 10 апреля 2013 года дал интервью Бразильскому научному фонду Николы Тесла под названием

«Ноосфера превращается в некросферу». Цитата: «Современное научное сообщество разделилось, и очень большое количество финансируемых и государственных, частных компаний обслуживают интересы отдельных геополитических полюсов и развитие ядерных, лазерных, полевых и других свойств изучается и все больше и больше становятся основой этого серьезного и, по-видимому, уже необратимого противоречия этого организма на планете, где некросферные полюса пришли в противоречие». Вот вам и многополярный мир!

Откуда русофобия, по поводу которой возмущаются наши политики? Прежде всего - от политики РФ! Разве не превратилась она в один из некросферных полюсов?

Советские учёные не просто говорили, они делали. Академик Казначеев заложил основы специальных устройств, которые назвал «зеркалами Козырева». В честь советского учёного Н.А. Козырева, который сделал открытия, которые не были поняты даже советской «элитой». И вот смотрю в интернете интервью Вероны Стасив — генерального директора Центра «Сфера». Верона Аркадьевна - разработчик интегральных биоинформационных технологий, которые произвели настоящую революцию в области оздоровления человека. Продукция её компании не имеет аналогов в мире и выпускается на основе уникальных открытий наших учёных. Оказывается, «зеркала Козырева» показывают человеку всё его прошлое, не записанное нигде. Человек буквально очищается от всего негативного, поскольку начинает видеть всё, что когда-то сделал не так, что является причиной болезней и жизненных нестроений. И никакой химии, никаких облучений или электричества! Только ЧАСТОТЫ. И наконец-то понимаю, что измеряли Предки на Руси тысячелетия назад, заложившие основу многонародной Руси во времена Золотого века мгновениями, мигами и сигами. Не было войн, люди жили в ладу и согласии веками. По Ведам Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн). Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-очень быстро переместиться. Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов). 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Это веками не укладывалось голову. Оказывается, никакой фантастики, реальная Жизнь. Измерялись ЧАСТОТЫ, которые в основе Мироздания, частью которого является Человек.

Да, революции «снизу» не будет, на что и надеются мракобесы. Она идёт СВЕРХУ, но не из Кремля, а от Самого Всевышнего. По космическим основаниям (приход на Землю энергий созвездия Водолея) планету охватили тектонические процессы глобальной трансформации. На уровне общества речь идет о новом мировом порядке. Да, это будет новый валютный мир. США и Китай уже поделили мир: места хватит и для доллара, и для юаня. России здесь место просто как кладовой ресурсов для мировой фабрики товаров. Но так планируют политики. А на самом деле место России – мировое лидерство не в валюте. Главной «валютой» становится сам Человек, обладающий высокой нравственностью, способный творить чудеса. Как пишут современные духовидцы, сердце больше не считается просто эмоциональным центром. Это многомерный портал, способный передавать коды, которые рушат иллюзии и перенастраивают линии времени. Жить из сердца стало актом тихой революции, космическим отказом от страха. Простая честность с собой сильнее любых манифестаций. В каждом из нас есть священный компас - сердце. Он не подчиняется логике контроля. Кабала власти не может описать любовь цифрой, заложить в карту, как не удается измерить прекрасный аромат. Когда проснувшиеся души утверждают эту истину в себе, ложная матрица расплетается. И чем проще наши ежедневные решения, тем яснее слышен этот компас - без шума, но настойчиво. Ниша духовного лидерства на планете свободна. Более того, она опробована в СССР, где человек был свободен, хотя и есть нюансы догм, приведших к катастрофе. Опыт на то и опыт, чтобы ошибки исправить.

«Меня не смущает, – говорил Вернадский в одной из своих лекций, – что сейчас те люди, которые сокровенно совершают невидную пока работу, как будто не участвуют в жизни. На виду большей частью не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но все это исчезнет, когда вскроется тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет, время его придет, и последнее властное слово скажет он; а темные силы, всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно».

Перспективы светлые, как утверждают небополитики, авторы стройной Доктрины Победы Русской Цивилизации, которая строго сочетается с учением о Ноосфере. Она прочно увязана с космическими законами.

Эдуард Наипов,

Кострома