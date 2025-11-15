Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Древняя традиция на современной войне. Нужны ли армии добровольцы? Юрий Евич. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Переслано от: Картина Мира

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2x

Нужны ли в нашей армии добровольческие формирования – такие, как «Сомали», «Эспаньола», «Отряд Т» и другие? В чём их отличие от обычных армейских подразделений? Когда они появились исторически? Можно ли их применять с большей осознанностью и эффективностью? Появились ли положительные изменения в работе отечественной военной машины с приходом в мае 2024 года нового министра обороны? Что мешает русскому солдату на поле боя эффективно выполнять боевые задачи? Известный военврач, кандидат медицинских наук, специалист по тактической медицине Юрий Евич в интервью журналисту Сергею Харцызову делится ценными знаниями о современной войне.

Ссылка на упомянутые Ю. Евичем сведения: https://www.tacticm.ru/menu?utm_source=telegram&utm_medium=km

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео Юрия Евича:

1. Критическая оценка военного управления и преемственности:
- Исторические примеры указывают на опасность "мягкотелого" отношения к недобросовестным или некомпетентным кадрам на ключевых постах. Отсутствие жёсткой ответственности и прозрачной чистки после смены руководства приводит к повторяемости катастрофических ошибок, как и в истории с Николаем II и современными военными проблемами.
- Заявляется, что нынешние перемены в руководстве Минобороны России скорее косметические, т.к. реальное обновление не затронуло системных исполнителей прежней неуспешной линии.

2. Проблемы стратегии и организационной культуры:
- В российской армии доминирует инертность, формализм, нежелание признавать ошибки (“проблема дронов”, “реанимация фанерных концепций” вместо боевой эффективности). Разрешение служб и производств завязано на госзаказах, которые игнорируют практические реалии фронта.
- Критики либо замалчиваются, либо вытесняются. Примеры саботажа и неготовности к передовым задачам очевидны во многих сферах — от тактической медицины до производства высокотехнологичного снаряжения.
- Эффективность на фронте снижается из-за бюрократии, устаревших подходов и нежелания применять практические знания и опыт действующих военных специалистов.

3. Исторический и культурный анализ добровольчества:
- Добровольческие формирования коренятся в исторической традиции (казачество и др.) и пропитаны высокой внутренней мотивацией и самоорганизацией, иногда превосходящей регулярные части по боевой стойкости и эффективности.
- Решающее значение имеют ценностные и идеологические основы. В подразделениях Евича доминирует православная компонента как основа боевого духа и дисциплины, однако признаётся, что любая чёткая идеология лучше её отсутствия.
- Добровольческие части позволяют гибче выбирать командных офицеров на основе заслуг, а не чиновных назначений — этот принцип справедливости и доверия существенно повышает эффективность коллектива.

4. Организационные, технологические и образовательные проблемы:
- России не удаётся догнать противника по степени использования добровольчества в высокотехнологичных подразделениях, например, в отрядах БПЛА, где за рубежом лучшие специалисты действительно востребованы и учатся постоянно, а у неэффективных — нет шансов задержаться.
- Остро стоит вопрос подготовки личного состава. Из-за коротких контрактов и плохой организации не удаётся достигнуть нужного уровня компетенции для современной войны, где обучение и постоянное повышение квалификации должны быть постоянными.
- Специальные учебные проекты и курсы тактической медицины Евича призваны минимизировать потери и дать практические навыки, которые нужны каждому — как на фронте, так и в тылу.

5. Политико-стратегические вызовы и состояние фронта:
- Ситуация крайне тревожная: против России реально объединены интересы и ресурсы многих стран, готовность противника оценена весьма высоко (включая логистические, технические и идеологические аспекты). В то время как в России до сих пор царит недооценка масштаба угроз и неготовность к тотальной мобилизации не только армии, но и общества.
- Евич подчёркивает, что решающим фактором выживания становится уровень персональной подготовки, идеологическое единство и готовность к активному сопротивлению.

6. Духовный и практический синтез:
- Победа, по мнению Евича, невозможна без соединения веры (в данном случае — православной) и конкретных практических действий ("Вера без дел мертва"). Воины, добровольцы, гражданское население — все должны участвовать по мере возможностей: кто учится, кто молится, кто помогает раненым.
- Акцентируется важность личной ответственности каждого — от командира до простого человека — за судьбу страны даже в повседневных поступках.

---

Вывод:

Эта беседа — довольно жесткая, но честная попытка взглянуть на военные и организационные проблемы России изнутри, опираясь как на исторические аналогии, так и на личный опыт. Главная идея: нынешняя система страдает от инерционности, отсутствия персональной ответственности и пренебрежения к внутреннему критицизму. С другой стороны, опыт добровольческих формирований показывает, что высокий уровень мотивации, смысловое единство и гибкая организация усиливают боеспособность и выживаемость в условиях современной войны.

Интересно, что Евич одновременно соединяет трезво-прагматичный и идеалистический подход: он не призывает к слепому поклонению традициям, а предлагает их пересмысление и адаптацию через призму современных вызовов и опыта выживания. Проблема зависимости общества и армии от идеализаций, несоответствия декларируемого и реального — проходит у него сквозной темой. Истина (в данном случае — путь к победе) обретает динамический, ситуативный характер: для её воплощения нужна жёсткая честность перед собой, умение учиться и изменяться, не прячась за лозунгами или страхом ответственности.

Актуальный вопрос, который поднимает этот разговор: как преодолеть историческую инерцию и перейти к подлинной ответственности не на словах, а в реальных поступках — как в государстве, так и в частной жизни каждого человека? И возможно ли гармоничное соединение духовного стержня с прагматикой в эпоху тотальных конфликтов и новых технологий?

Что из старой традиции действительно следует воссоздавать ради выживания и развития, а что — безнадёжно осталось в прошлом?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WC3Qqc5tKZU
