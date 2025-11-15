В рамках мир-системы страны центра / метрополии (США, Британия, ЕС и др.) использовали принципы ограбления и неэквивалентного обмена по отношению к странам периферии и полупериферии соответственно. Однако, если заниматься лишь экономикой, пустив ситуацию на самотёк, то понимание дискриминационного характера экономических отношений довольно быстро придёт к населению и элитам развивающихся стран, что в свою очередь вызовет обострение социального напряжения и увеличит стоимость грабежа.

Стратегическая задача стран метрополии – создать устойчивую, самоподдерживающуюся внутреннюю среду, консервирующую неравенство. Интеграция стран в периферию и полупериферию глобальной мир-системы происходит в несколько этапов, если для слаборазвитых, аграрных стран никаких особых хитростей не было нужно, то в отношении постсоветских и крупных стран, обладающих относительной субъектностью, военной силой и индустриальной экономикой работа после окончания Холодной войны велась в несколько этапов.

Вначале запускался процесс разрушения экономических, социальных и политических отношений в стране, лишь потом создавали комфортную среду для последующего грабежа. Используя политический ресурс из метрополии под видом неофициальных советников, бизнесменов, консультантов, реформаторов забрасывался десант «штрафников», которых не жалко. Различные прохиндеи, аморальные дельцы, наивные мечтатели, жадные до денег проповедники, инициативные идиоты, а чаще всего беспринципные и бесславные ублюдки первыми бросались в дело. Для них это был шанс быстро и много заработать.

Внешнеполитические силы требовали «реформ» и изменений, а их представители выискивали и поднимали на самый верх похожих на себя, разрушая политическую, экономическую и социальную систему страны. Никакой ценности для метрополии все эти деятели не представляли, их изначально рассматривали в роли расходного материала, отправляемых в цель снарядов, чья задача – нанести как можно больше повреждений и самоутилизироваться. На первом этапе у центра мир-системы нет задачи заработать, происходящее рассматривается в логике инвестиционной, подготовительной стадии, расчистки местности.

В силу высокой инерции общественных систем разрушение происходит не мгновенно, но последующие волны «специалистов» становятся всё более респектабельными, их задача уже не банальное нарушение процессов, а изменение законов, политической среды и системы власти, чтобы преступления и грабёж стали считать нормой и не преследовались по закону. Если от первой волны метрополия открещивалась, в логике – мы их не знаем, это какие-то прохиндеи, вы сами их пригласили, то вторые проходят по разряду – мелкие деятели и фантазёры, мало ли чего они вам насоветовали, сами виноваты, что поверили.

Через некоторое время и несколько волн «советников» и «реформаторов» среда оказывается полностью размягчена и зачищена, после чего в страну приходят «международные инвесторы» в лице ТНК, которые формально не имеют никакого отношения к предыдущим волнам. Корпоранты заключают соглашения в полном соответствии с новым местным законодательством и начинают совершенно законно выводить ресурсы и делать десятки процентов рентабельности, всё это называется “инвестиционным климатом”. Формально они ни при чём, вы сами сделали такие условия, а они совершенно добросовестные и законные экономические субъекты.

Однако, созданная среда позволяла резвиться не только ТНК, но и местным олигархам, работающим по точно таким же принципам. Неудивительно, что на следующем такте представители метрополии делают разбогатевшим местным предложение, от которого очень сложно отказаться – постепенно передавать активы ТНК и уходить на пенсию, становясь уважаемым миноритарием, получая легитимный статус, или потерять всё. Принимая во внимание принципы и условия первичного накопления капиталов, большинство олигархов первой волны соглашались, вне зависимости от страны.

Параллельно с этим продолжалось разрушение системы власти, её представителей приучали жить на «дополнительные» доходы, откладывать средства в офшоры. При этом им реально ограничивали возможность прикасаться к идущим на экспорт потокам больше разрешённого. Их задачей было обслуживание процесса грабежа, не более. Не желающих следовать правилам система изгоняла, равно как и неспособных держать руки при себе, берущих не по чину.

Для контроля местных властей США используют в том числе миф о запрете воровать бюджетные деньги США, делая из них «запретный плод». При этом создавали все условия, чтобы местные чиновники запустили именно туда руку. Привыкшему воровать очень сложно удержаться, проходя мимо якобы открытого и неохраняемого склада, где лежат ценные вещи. Туземные чиновники и бизнесмены не понимают, что различные раздаваемые под честное слово и без бумаг гранты и средства охраняют на высочайшем уровне, строго фиксируя все движения.

Вот и получается, что разговоры о коррупции в отношении местных элит со стороны США и Запада – суть инструмент контроля и давления, искоренения любых попыток воспрепятствовать грабежу со стороны ТНК. Именно такая политика проводилась в отношении России, но в начале 00-х гг. они отвлеклись от нас, не поняли, что процессы пошли не по плану. Потом было не до того, а в начале 2022 г. можно было наблюдать шок, когда выяснилось, что контроля над ситуацией у США / Запада нет. Многочисленные призывы и требования привели лишь к бегству наиболее одиозных представителей богемы и верхнего класса, которых довольно быстро списали из-за бесполезности.

И, да, текущие «коррупционные расследования» в отношении отдельных представителей киевского режима – ответ Дональда Трампа на непослушание, обнаглевших и забывших своё место решили вначале выпороть, раз слов они не понимают…

Источник

Андрей Школьников