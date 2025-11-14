Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

С.В. Савельев – Этюды эволюции. Бокоходы на заказ.

43 1
Переслано от: Издательство "ВЕДИ"

Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Эволюция как негативный отбор и процесс истребления
Савельев рассматривает эволюцию не как возвышенную поступь человечества к совершенству, а скорее как процесс негатива и исключения. Эволюционный отбор для него — это сито, через которое проходит лишь более “вёрткий” или случайно выживший, без гарантий моральных или рациональных улучшений “общего блага”. В этом смысле, исторические катастрофы и массовые истребления — часть естественного отбора, лишённая возвышенного смысла, которую едва ли можно оправдать с гуманистических позиций.

2. Критика современных событий и поиска простых причин
Автор иронично отзывается о попытках комментировать текущие политические конфликты, указывая на их биологическое и эволюционное измерение. Главный акцент делается на том, что насилие, войны и массовые потери — не экзотика, а универсальный механизм истории, повторяющийся в разных формах и с разными “орудиями”, независимо от политических или национальных декораций.

3. Ироничное рассмотрение мести и исторической цикличности
В рассказе о роли народа, исторически подвергавшегося гонениям и истреблению, Савельев замечает, как спустя годы происходит своего рода эволюционный “реванш”: теперь бывшие жертвы оказываются посредниками или причиной массового истребления других групп. Здесь звучит критика попыток искать в истории моральные “развязки”: эволюция не ведёт к справедливости, а скорее к бесконечному кругу мести и реакций.

4. Критика политических лидеров и мотивов их действий
Сквозит ирония и отчуждённость в оценке мотиваций мировых и региональных лидеров: каждая страна, по мнению Савельева, руководствуется в первую очередь своим биологическим интересом, будь то сохранение ресурсного “наследства” или банальный эгоизм.

5. Пессимизм и сатира как форма анализа
Вся беседа сопровождается сатирическими замечаниями, специфическим юмором и почти циничным отношением к глобальным процессам, что создаёт эффект дистанции — будто смотреть на человечество глазами зоолога, а не гуманиста.

---

Аналитический и междисциплинарный разбор:

Здесь биология и история соединяются особым, почти околосоциологическим образом: эволюция рассматривается не как “биология в пробирке”, а как универсальный закон отбора, касающийся и обществ, и государств, и человеческой психологии. Это соблазнит многих своей простотой и кажущейся объективностью (“так устроен мир”), но Савельев не скрывает, что такой взгляд уязвим для критики гуманистических, ценностных подходов: если человек — просто макаронина, случайно проскочившая через дуршлаг, где место историческому опыту, нравственности, состраданию?

Сходные вопросы поднимает эволюционная психология: не является ли историческая цикличность результатом встроенных в нашу природу механизмов страха и конкуренции? Если история — это бесконечные волны “отбора”, возможно, идеал демократического прогресса и просвещения не более чем эпизод в цепи циклов борьбы и мщения.

Не менее интересно и пересечение с кибернетикой: алгоритмы нейросетей тоже отбрасывают “нехорошие варианты”, обучаясь на ошибках и неудачных данных. Однако — добавим — при правильном проектировании алгоритмы могут развиваться от ошибок к более “человечным” или этичным результатам. Не является ли это метаформой надеяться, что и человечество “перепишет свой код”, выйдет из круга насилия и отклика на обиду? Или это всего лишь новая утопия среди старых макарон?

---

Вывод и практическая перспектива:

Савельев предлагает трезвое, даже мрачное, но честное описание фундаментальных сил, движущих историей, обнажая иррациональность ожиданий морального прогресса. Однако за этим цинизмом чувствуется также скрытый призыв к осознанности: если мы понимаем механизмы цикла мести и отбора, если видим в себе ироничного наблюдателя, можем ли мы — индивидуально и коллективно — осознанно выйти за пределы этих паттернов? Или мы обречены быть “макаронами”, которым остаётся только выпить за удачный исход?

Возможно, истина здесь не определена; она — в сознательном выборе каждого: принять или оспорить биологический сценарий, превратить ли трагедию эволюции в урок или в оправдание.

Открытый вопрос:
Если эволюция общества и истории столь же безжалостна и беспристрастна, как описывает Савельев, есть ли у человека шанс — индивидуально или коллективно — преодолеть “дуршлаг” отбора не за счёт приспособленчества, а благодаря осознанности, любви или этике? Или же эти идеалы всегда будут всего лишь тонкой плёнкой поверх глубинных биологических инстинктов?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wVG1cfxi4-E
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
С.В. Савельев - Эволюция мозга человека
С.В. Савельев - Зоологические выборы
С.В. Савельев о статье В. Суркова "Долгое государство Путина"
С.В. Савельев - Иллюзия ума
С.В. Савельев - ИИ и ЕИ
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Отхожий искусственный интеллект
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31817 29561
    Svoy три часа назад

      Нейробиолог С.Савельев отменяет влияние иного, “тонкого мира” (по Ивановичу) или “Праны”(инд.) на действия двуногих человекообразных.
      Столкнувшись в своей жизни с непонятным и необъяснимым, и проверив это практически, – я с С.Савельевым согласен частично .

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru