С.В. Савельев – Этюды эволюции. Бокоходы на заказ.
Комментарий редакции
1. Эволюция как негативный отбор и процесс истребления
Савельев рассматривает эволюцию не как возвышенную поступь человечества к совершенству, а скорее как процесс негатива и исключения. Эволюционный отбор для него — это сито, через которое проходит лишь более “вёрткий” или случайно выживший, без гарантий моральных или рациональных улучшений “общего блага”. В этом смысле, исторические катастрофы и массовые истребления — часть естественного отбора, лишённая возвышенного смысла, которую едва ли можно оправдать с гуманистических позиций.
2. Критика современных событий и поиска простых причин
Автор иронично отзывается о попытках комментировать текущие политические конфликты, указывая на их биологическое и эволюционное измерение. Главный акцент делается на том, что насилие, войны и массовые потери — не экзотика, а универсальный механизм истории, повторяющийся в разных формах и с разными “орудиями”, независимо от политических или национальных декораций.
3. Ироничное рассмотрение мести и исторической цикличности
В рассказе о роли народа, исторически подвергавшегося гонениям и истреблению, Савельев замечает, как спустя годы происходит своего рода эволюционный “реванш”: теперь бывшие жертвы оказываются посредниками или причиной массового истребления других групп. Здесь звучит критика попыток искать в истории моральные “развязки”: эволюция не ведёт к справедливости, а скорее к бесконечному кругу мести и реакций.
4. Критика политических лидеров и мотивов их действий
Сквозит ирония и отчуждённость в оценке мотиваций мировых и региональных лидеров: каждая страна, по мнению Савельева, руководствуется в первую очередь своим биологическим интересом, будь то сохранение ресурсного “наследства” или банальный эгоизм.
5. Пессимизм и сатира как форма анализа
Вся беседа сопровождается сатирическими замечаниями, специфическим юмором и почти циничным отношением к глобальным процессам, что создаёт эффект дистанции — будто смотреть на человечество глазами зоолога, а не гуманиста.
---
Аналитический и междисциплинарный разбор:
Здесь биология и история соединяются особым, почти околосоциологическим образом: эволюция рассматривается не как “биология в пробирке”, а как универсальный закон отбора, касающийся и обществ, и государств, и человеческой психологии. Это соблазнит многих своей простотой и кажущейся объективностью (“так устроен мир”), но Савельев не скрывает, что такой взгляд уязвим для критики гуманистических, ценностных подходов: если человек — просто макаронина, случайно проскочившая через дуршлаг, где место историческому опыту, нравственности, состраданию?
Сходные вопросы поднимает эволюционная психология: не является ли историческая цикличность результатом встроенных в нашу природу механизмов страха и конкуренции? Если история — это бесконечные волны “отбора”, возможно, идеал демократического прогресса и просвещения не более чем эпизод в цепи циклов борьбы и мщения.
Не менее интересно и пересечение с кибернетикой: алгоритмы нейросетей тоже отбрасывают “нехорошие варианты”, обучаясь на ошибках и неудачных данных. Однако — добавим — при правильном проектировании алгоритмы могут развиваться от ошибок к более “человечным” или этичным результатам. Не является ли это метаформой надеяться, что и человечество “перепишет свой код”, выйдет из круга насилия и отклика на обиду? Или это всего лишь новая утопия среди старых макарон?
---
Вывод и практическая перспектива:
Савельев предлагает трезвое, даже мрачное, но честное описание фундаментальных сил, движущих историей, обнажая иррациональность ожиданий морального прогресса. Однако за этим цинизмом чувствуется также скрытый призыв к осознанности: если мы понимаем механизмы цикла мести и отбора, если видим в себе ироничного наблюдателя, можем ли мы — индивидуально и коллективно — осознанно выйти за пределы этих паттернов? Или мы обречены быть “макаронами”, которым остаётся только выпить за удачный исход?
Возможно, истина здесь не определена; она — в сознательном выборе каждого: принять или оспорить биологический сценарий, превратить ли трагедию эволюции в урок или в оправдание.
Открытый вопрос:
Если эволюция общества и истории столь же безжалостна и беспристрастна, как описывает Савельев, есть ли у человека шанс — индивидуально или коллективно — преодолеть “дуршлаг” отбора не за счёт приспособленчества, а благодаря осознанности, любви или этике? Или же эти идеалы всегда будут всего лишь тонкой плёнкой поверх глубинных биологических инстинктов?
Нейробиолог С.Савельев отменяет влияние иного, “тонкого мира” (по Ивановичу) или “Праны”(инд.) на действия двуногих человекообразных.
Столкнувшись в своей жизни с непонятным и необъяснимым, и проверив это практически, – я с С.Савельевым согласен частично .