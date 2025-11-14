ПОДОЛЯКА – война может быть проиграна?! / Метаметрика
Сегодня на Метаметрике – блогер, военный эксперт и аналитик Юрий Подоляка!
Какие сценарии развития конфликта возможны в ближайшей и среднесрочной перспективе? Возможна ли широкомасштабная война с НАТО? Как выглядит образ победы России и почему война может быть проиграна? Почему масштабное применение «Орешника» и тактического ядерного оружия нецелесообразно и не имеет военного смысла? Как должна выглядеть армия, чтобы побеждать в условиях современной войны? Как поставки и применение американских «Томагавков» может привести к резкому увеличению рисков ядерной эскалации?
Таймкоды:
00:00 Метаметрика в эфире!
00:15 В гостях Юрий Подоляка
02:07 Блогер в эпоху смешения блогов и журналистики
03:18 В 2022 году мы не были готовы к информационной войне
08:02 40% общества не осознает, что идет война
11:52 Запад посадил российских чиновников в «одну лодку» со страной
15:53 Проблема общества – боязнь ошибки
18:03 Политруки в армии недорабатывают
20:05 Воспитательная работа и боеспособность армии
24:10 Мобилизации не будет
27:47 Образ победы и русско-польская граница
32:06 Сценарии победы и развал фронта противника
39:12 Куда делся «Орешник»?
44:14 Пока Запад не получит удар, Россию не будут воспринимать
48:23 Нужно ответить американцам прямо
51:10 Израиль и КНДР реально готовы ответить
53:53 «Чёрная зима» – не панацея
59:41 Продолжение следует
Юрий Подоляка:
Никита Данюк:
Комментарий редакции
1. Формирование идентичности и слияние ролей в информационном пространстве
Юрий Подоляка акцентирует внимание на том, что роль блогера и журналиста сегодня размыта — важнее не “звание”, а актуальность и значимость информации. Он признаёт, что перешёл от рупора новостей с фронта к более широкому общественному лидеру мнений.
2. Информационная война как особый фронт
В начале конфликта 2022 года Россия, по его мнению, даже не пришла “на информационный фронт”, была абсолютно не готова, что обернулось серьезными потерями среди умов граждан в первые месяцы. Постепенно, через сочетание работы независимых экспертов и изменений на государственном уровне, были созданы новые формы информационного противостояния, в чём он видит свою заслугу. Противник играл “в короткую”, а российская сторона — наращивала долю доверия и укрепляла свою позицию.
3. Эволюция общества и элит
Погружение общества в военную реальность происходило постепенно, и по сей день, по мнению спикера, примерно 40% граждан осознают войну лишь фрагментарно — реальность ещё не до конца принята всеми. Параллельно происходит перестройка элит: высшие руководители (по личному опыту Подоляки) осознают серьёзность происходящего, но средние чиновники часто остаются во власти прежних установок, связанных с “старым миром” и надеждой “отсидеться”. Западные санкции, парадоксальным образом, сыграли интегрирующую роль, “посадив всех в одну лодку”.
4. Проблема инициативы и ответственность элиты
Среди руководства распространён страх брать на себя ответственность за инициативу — решения принимаются только после указания “сверху”. Это, по мнению Подоляки, серьёзная преграда для эффективной перестройки и адаптации общества к реалиям войны.
5. Эволюция армии и идеологическая составляющая
Армия качественно изменилась, стала технологичнее и опытнее. Однако политическая и идеологическая работа с личным составом остаётся слабой. Отсутствие чёткой мотивации (“зачем я здесь?”) снижает боевой дух. Подоляка подчёркивает: даже новейшие дроны и техника не заменят внутренней убеждённости в справедливости дела, что показал опыт противника — мобилизованные без идеологической поддержки быстро теряют стойкость и массово бегут с позиций.
6. Проблема мобилизации и организационных провалов
Вопрос новой мобилизации Подоляка рассматривает сдержанно: даже если призвать новых людей, нехватка современной организации, материального снабжения и правильной подготовки снизит эффективность. Проблемы 2022 года до конца не устранены, и простое увеличение численности не решит задачи. Фокус надо смещать на качество работы и внедрение современных методов.
7. Концепция “победы” и сценарии будущего конфликта
Оптимистический сценарий — устранение самой Украины как государства (“полная победа” возможна только так, иначе конфликт заморожен, как между Китаем и Тайванем). Средний сценарий — контроль над четырьмя новыми регионами, что не избавит от угрозы новой эскалации. Пессимистический сценарий — технологическое превосходство противника или его способность быстро нейтрализовать средства нападения, что создаёт риск для России.
8. Ценность асимметрии, экономических и технологических решений
В военном примате сегодня важнее быть способным наносить максимальный ущерб дешёвыми средствами (например, дроны), а дорогостоящее оружие оправдано лишь против стратегических целей. Цель — не количество призванных, а умение организовать армию качественно.
9. Вопрос ядерного оружия: сдерживание vs. применение
Подоляка однозначен: применение ядерного оружия на текущем этапе нецелесообразно — оно не принесёт желаемого военного эффекта при потенциальных катастрофических последствиях. Реальная демонстрация решимости — готовность нанести ответный удар, аналогично действиям Израиля или КНДР.
10. Стратегии эскалации и риск “вываривания лягушки”
Подоляка с тревогой отмечает: Запад медленно повышает ставки, а Россия зачастую реагирует только “в ответ”, что создает удобные условия для длительного изматывания и перетягивания войны в выгодном для Запада формате. Он приводит параллели с “вывариванием лягушки” — постепенным повышением температуры, когда жертва привыкает к новым вызовам.
11. Удары по инфраструктуре: тактика и моральные дилеммы
Вопрос разрушения украинской инфраструктуры обсуждается с двух точек зрения: военной целесообразности и гуманитарных последствий. Подоляка считает: тотальное уничтожение энергетики и транспортных узлов способно серьёзно затруднить оборону, но не гарантирует “моментальный обвал фронта”. Советская система энергообеспечения вынослива, а западная помощь быстро позволяет восстанавливать критичные объекты.
---
Выводы с философской глубиной
Эта беседа — не только практический анализ войны, но в сущности иллюстрация того, как изменяются системы под давлением радикальных исторических обстоятельств.
Подоляка говорит о размытости ролей (журналист/блогер), что отражает глобальный кризис идентичности в эпоху интернета — сегодня границы между “официальным” и “частным” знанием стираются, и власть получения/распространения информации переходит в руки тех, кто умеет быть максимально адаптивным.
Стратегия “ответа” — главная философская дилемма обсуждаемого конфликта. Когда мы строим свою жизнь (или войну), исходя из реакций на действия другого, мы, возможно, встраиваемся в логику противника. Это касается не только государств, но и каждого отдельного человека: “В каком момент ты перестаёшь лишь реагировать на окружающее и берёшь ответственность за инициативу? На работе, в семье, в обществе — везде этот рубеж становится критическим”.
Подоляка настойчиво возвращается к теме инициативы и мотивации — как армии, так и общества. Здесь мы сталкиваемся с метафизическим парадоксом: внешние перемены (новая техника, законы, решения элиты) оказываются вторичны по сравнению с переменой внутренней — признанием реальности, честным выбором стороны, отбрасыванием иллюзий прошлого.
Этика войны — всегда тонкая грань между прагматизмом (“необходимо разрушать, чтобы победить”) и гуманизмом (“там наши”, “это гражданская война”). Эта двойственность требует зрелого сознания как для целого народа, так и для отдельного человека — способности принимать сложные, травматичные истины, не прячась за идеализациями и не скатываясь в цинизм.
Позиция Подоляки: победа — это не просто линия на карте, а смена логики самой войны, растворение ситуации двух “правд” в едином видении будущего (на примере “гражданской войны”). Если сохранить два полюса непримиримости, конфликт лишь “замораживается” — исторический опыт Корейского полуострова пригоден как метафора долгой нерешённости, где кровоточащая рана требует не географии, а исцеления сущности.
Открытый вопрос для размышления:
Могут ли современные общества — будь то в войне или в мире — научиться брать проактивную ответственность за свою судьбу, не ожидая указаний “сверху”, и где лежит грань между необходимостью защищаться (“ответ”) и искусством формировать новую реальность (“инициатива”)?
Можно ли на уровне коллективного или индивидуального сознания найти способ прекратить привычную игру “кто начнёт первым” и перейти к зрелой, осознанной трансформации себя и среды? Или война — внутреннего и внешнего характера — всегда будет побуждать нас оставаться “реактивными”, а не “сотворяющими”?
