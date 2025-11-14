Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

Сегодня на Метаметрике – блогер, военный эксперт и аналитик Юрий Подоляка!

Какие сценарии развития конфликта возможны в ближайшей и среднесрочной перспективе? Возможна ли широкомасштабная война с НАТО? Как выглядит образ победы России и почему война может быть проиграна? Почему масштабное применение «Орешника» и тактического ядерного оружия нецелесообразно и не имеет военного смысла? Как должна выглядеть армия, чтобы побеждать в условиях современной войны? Как поставки и применение американских «Томагавков» может привести к резкому увеличению рисков ядерной эскалации?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика в эфире!

00:15 В гостях Юрий Подоляка

02:07 Блогер в эпоху смешения блогов и журналистики

03:18 В 2022 году мы не были готовы к информационной войне

08:02 40% общества не осознает, что идет война

11:52 Запад посадил российских чиновников в «одну лодку» со страной

15:53 Проблема общества – боязнь ошибки

18:03 Политруки в армии недорабатывают

20:05 Воспитательная работа и боеспособность армии

24:10 Мобилизации не будет

27:47 Образ победы и русско-польская граница

32:06 Сценарии победы и развал фронта противника

39:12 Куда делся «Орешник»?

44:14 Пока Запад не получит удар, Россию не будут воспринимать

48:23 Нужно ответить американцам прямо

51:10 Израиль и КНДР реально готовы ответить

53:53 «Чёрная зима» – не панацея

59:41 Продолжение следует

