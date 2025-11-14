Насилие над учителями прямой результат реформирования системы образования

Мой комментарий «Свободной Прессе» в связи с вопиющими фактами насилия над учителями в школах России

— Авторитет учителя и авторитет родителей, это альфа и омега системы воспитания. Это азбучная истина, которую знают все.

Но что мы видели с 90-х годов? А тогда объявили, что школа не должна заниматься воспитание — дело родителей. После этого тут же начали проводить ликбез среди учеников: родители не имеют права детей наказывать, не имеют права даже их заставлять что-то делать. Это якобы ущемляет права ребенка.

Одновременно систему просвещения перевели в систему предоставления услуг, и учеников поставили в положение покупателей, которых учитель обслуживает. А, как известно, покупатель всегда прав.

Это не какой-то вредитель придумал, то была государственная политика.

Согласно этой политики, школа должна готовить квалифицированного потребителя и отказаться от курса на подготовку творца — что было в советской школе, как цель.

Это опять глупость была?

Нет. Если учесть, что одновременно у нас стала создаваться сеть элитарных учебных заведений, в которых ничего подобного не было. В которых авторитет учителя был незыблем, и которые готовили творцов, а не квалифицированных потребителей. То же самое, кстати, было не только у нас, но и на Западе — один в один.

«СП»: Что это значит?

— Это означает, что те, кто проводил реформирование нашей школы, знали, что делают. Они выполняли социальный заказ нового слоя, возникшего в результате строительства капитализма в России.

Новый «дивный мир» либерального глобализма, он же не инопланетянами завезен. Он порождён как раз потребностями и уровнем развития этого самого капитализма, которому оказались жизненно необходимы «свободные атомы». Не народ в стране, а население, состоящее из людей, свободных от всего — от Родины, от веры, от семьи и проч.

Вот чтобы воспитать таких «свободных атомов», таких потребителей, безопасных и полезных для правящего класса, и проводилось все это реформирование школы.

Сознательно был взят курс на действия, которые приведут к разрушению системы воспитания и обучения в массовой школе.

«СП»: Получается, мы сейчас как раз пожинаем плоды всего этого?

— Именно. Мы пожинаем плоды того самого реформирования, которое, собственно, и породило пренебрежительное отношение к учителям. Сама проблема, кстати, не сегодня возникла, это все развивалось, просто раньше её замалчивали.

В условиях же гибридной войны с Западом, когда стал вопрос — быть или не быть, курс на воспитание «свободных атомов», на превращение народа в народонаселение, быдло, оказался очень опасен для государства.

Защищать государство эти «свободные атомы» не будут. И мы это видели на примере Верхнего Ларса.

Те, кто тогда побежал к Верхнему Ларсу, это и есть идеальный продукт системы реформирования российской школы и российского вузовского образования. Еще бы чуть-чуть, и мы получили бы все молодое поколение таким. Вот из-за чего сейчас поднялось это все.

Но есть большая опасность, что, как только угроза исчезнет, шкурные интересы крупного капитала опять возобладают. И все пойдет по прежнему руслу, если мы не извлечем уроков из прошлого.

https://svpressa.ru/society/article/490461/