Насилие над учителями прямой результат реформирования системы образования
Насилие над учителями прямой результат реформирования системы образования
Мой комментарий «Свободной Прессе» в связи с вопиющими фактами насилия над учителями в школах России
— Авторитет учителя и авторитет родителей, это альфа и омега системы воспитания. Это азбучная истина, которую знают все.
Но что мы видели с 90-х годов? А тогда объявили, что школа не должна заниматься воспитание — дело родителей. После этого тут же начали проводить ликбез среди учеников: родители не имеют права детей наказывать, не имеют права даже их заставлять что-то делать. Это якобы ущемляет права ребенка.
Одновременно систему просвещения перевели в систему предоставления услуг, и учеников поставили в положение покупателей, которых учитель обслуживает. А, как известно, покупатель всегда прав.
Это не какой-то вредитель придумал, то была государственная политика.
Согласно этой политики, школа должна готовить квалифицированного потребителя и отказаться от курса на подготовку творца — что было в советской школе, как цель.
Это опять глупость была?
Нет. Если учесть, что одновременно у нас стала создаваться сеть элитарных учебных заведений, в которых ничего подобного не было. В которых авторитет учителя был незыблем, и которые готовили творцов, а не квалифицированных потребителей. То же самое, кстати, было не только у нас, но и на Западе — один в один.
«СП»: Что это значит?
— Это означает, что те, кто проводил реформирование нашей школы, знали, что делают. Они выполняли социальный заказ нового слоя, возникшего в результате строительства капитализма в России.
Новый «дивный мир» либерального глобализма, он же не инопланетянами завезен. Он порождён как раз потребностями и уровнем развития этого самого капитализма, которому оказались жизненно необходимы «свободные атомы». Не народ в стране, а население, состоящее из людей, свободных от всего — от Родины, от веры, от семьи и проч.
Вот чтобы воспитать таких «свободных атомов», таких потребителей, безопасных и полезных для правящего класса, и проводилось все это реформирование школы.
Сознательно был взят курс на действия, которые приведут к разрушению системы воспитания и обучения в массовой школе.
«СП»: Получается, мы сейчас как раз пожинаем плоды всего этого?
— Именно. Мы пожинаем плоды того самого реформирования, которое, собственно, и породило пренебрежительное отношение к учителям. Сама проблема, кстати, не сегодня возникла, это все развивалось, просто раньше её замалчивали.
В условиях же гибридной войны с Западом, когда стал вопрос — быть или не быть, курс на воспитание «свободных атомов», на превращение народа в народонаселение, быдло, оказался очень опасен для государства.
Защищать государство эти «свободные атомы» не будут. И мы это видели на примере Верхнего Ларса.
Те, кто тогда побежал к Верхнему Ларсу, это и есть идеальный продукт системы реформирования российской школы и российского вузовского образования. Еще бы чуть-чуть, и мы получили бы все молодое поколение таким. Вот из-за чего сейчас поднялось это все.
Но есть большая опасность, что, как только угроза исчезнет, шкурные интересы крупного капитала опять возобладают. И все пойдет по прежнему руслу, если мы не извлечем уроков из прошлого.
https://svpressa.ru/society/article/490461/
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Авторитет учителя и родителей — фундамент воспитательной системы. В советское время этот авторитет был основой школьной жизни.
2. Отказ школы от воспитательной функции. С 90-х годов акцент был смещён на то, что школа занимается только образованием, а воспитание — это задача родителей; при этом права родителей на строгое воспитание были ограничены.
3. Система образования стала сферой «услуг». Ученика и его семью превратили в «покупателей», а учитель стал «поставщиком услуги». В такой схеме ученик — всегда прав.
4. Формирование «квалифицированного потребителя», а не творца. Новая образовательная цель — подготовка послушных, неинициативных потребителей, а не самостоятельных, творческих личностей, в отличие от советской системы.
5. Разделение образовательных систем. Для элиты создавались отдельные школы с сохранением традиций авторитета учителя и ориентации на воспитание лидеров-творцов. Массовая школа предназначалась для воспитания «потребителей».
6. Реформы носили осознанный характер. Все изменения — часть политики, обслуживающей интересы нового правящего класса в рамках строящегося в России капитализма.
7. Идеология «свободных атомов». Цель — воспитание людей, не связанных ни с Родиной, ни с верой, ни с семьей, чтобы они были удобны и безопасны для власти, не представляя коллективной угрозы.
8. Последствия — рост насилия над учителями. Пренебрежение и враждебность по отношению к педагогам — прямой итог этих реформ.
9. Опасность для государства. «Свободные атомы» как продукт реформированной системы образования не станут защищать государство в трудной ситуации, что показала, например, массовая попытка уехать через Верхний Ларс.
10. Нужен урок прошлого. Автор предупреждает, что если не будет переосмыслен пройденный путь, то с исчезновением внешних угроз крупный капитал вновь продолжит прежний курс.
---
Вывод
Автор статьи выстраивает причинно-следственную цепочку между реформой образования в России с 90-х годов и ростом насилия над учителями. Основная мысль: отказ школы от воспитательной функции, подмена образования предоставлением услуг и принижение статуса учителя ведут к снижению уважения и росту агрессии к педагогам. Это, по мнению автора, не случайная ошибка, а сознательная социальная политика, обслуживающая интересы элит — воспитание «свободных атомов», не способных к объединению, созиданию и защите государства. Преодолеть негативные плоды прошлых реформ возможно только через осознанное возвращение к воспитательной роли школы и укреплению уважения к учителю.
---
Философское размышление и открытый вопрос
Заметно, как описанное разделение образования на «элитное» и «массовое» рифмуется с процессами не только в России, но и в других странах в эпоху глобализации. Становление образования услугой, где ученик-покупатель, отчасти отражает принципы рынка — и вместе с тем трансформирует саму суть передачи опыта и традиций.
Можно провести аналогию с алгоритмами: если алгоритм создан только для подгонки под запросы пользователя-«клиента», исчезает элемент наставничества, долгосрочной ориентации на развитие, на культуру как ценность самой по себе — остаётся эхо, повторяемое трендами.
В то же время, говорить о возникшем насилии как об исключительно результате реформ — это приглашение к опасному упрощению. Ведь каждая социальная перемена лишь обостряет то, что уже назрело в обществе: уважение, традиции, отношения между поколениями.
Если смотреть шире — может ли быть проведена реформа образования, которая сохранит внутреннюю свободу личности, но одновременно выстроит доверие и уважение к тем, кто обучает и воспитывает? А быть может, сама истина о воспитании находится где-то между авторитетом и внутренней свободой — и нам стоит задаться вопросом: насколько мы способны созидать системы, в которых личная автономия не противопоставлена уважению и любви к другому?
И вот открытый вопрос:
Где проходит граница между воспитанием самостоятельных, критически мыслящих личностей и сохранением уважения к опыту, традиции, учителю? Можно ли построить такую образовательную среду, в которой свобода не будет противоположностью уважения, а станет его основой?
“Насилие над учителями прямой результат реформирования системы образования”.
А результат появления “реформирования системы образования” – отказ от ИДЕОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Поэтому, какие бы реформы сейчас не стали проводить (в образовании, культуре, здравоохранении, социальной защиты, труда…), результат будет один – НЕ БУДЕТ ВСЕОБЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Ну вот Вы написали ник чужому про предложения от него по достижению “одинаковой нравственности”.
А какие у Вас предложения по достижению “всеобщей справедливости” ?
Уточню, – для кого и где ?
Ответьте.
По желанию, конечно.
П.С. Ник марина – это тяжёлый (женский) случай , как и ник И-Егорёша.
“От каждого по способностям – каждому по количеству и качеству труда”
И если в эту “справедливую” формулу в качестве условий подставлять разные слои населения нашей страны, будет видно где сова на глобусе, а где правильный путь.
А термины предлагаю использовать из трудов экономистов-марксистов, поскольку ничего нового наши правители-идеологи не родили и родить не могут по причине кретинизма и косности головных мозговых процессов!
Они родили “православный коммунизм (социализм)” и “конструктивную неопределённость”.
Для дебилов.
Иваныч, это детский сад. Какая может быть общая справедливость. Бомж на остановке, инвалид одинокий, орденоносец в совете, боец в окопе, зэк за поволокой, охранник на вышке, полярник с собакой полгода базу в заполярье сторожит, один ребенок в детдоме, другой в семье, третий стоит за прилавком или в автобусе бате помогает обилечивать нас. Уже про справедливость не говорю, это просто разные естественные пути. Так было есть и будет. И всегда тому кто взял больший кредит средств или доверия у общества тому и больше возможностей, которые никогда не уровнять. Как пел Асмолов – дефицит общения не у многих есть.
Егор, Dobbery ответил, но добавлю несколько слов. ВСЕОБЩАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – это ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Но, во ВСЕОБЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ есть ЛИЧНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ОНА МНОГООБРАЗНА. К примеру, один трудится сварщиком, получает заработную плату и это приносит ему СЧАСТЬЕ, это личная СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Другой работает торговцем, кроме этого получает хороший вэлфер, но это не приносит ему СЧАСТЬЯ, значит для него нет ЛИЧНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Правильно здесь писали некоторые участники, что НЕОБХОДИМО СМОТРЕТЬ ВНУТРЬ себЯ, чтобы увидеть причины НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, возможно они находятся ТАМ.
Как говаривал Антибиотик , -научись причину своих проблем в себе находить, тогда и проблем меньше станет.
https://rutube.ru/video/dbad8462f9d03f881566d9c64a54fdb5/?r=a