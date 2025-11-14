КОМУ МЕШАЛ ЕСЕНИН? Сталин, Киров и решающая роль Вардина | Сергей Дмитриев
Лекция Сергея Николаевича Дмитриева, русского советского писателя, прозаика, публициста, поэта и редактора, кандидата исторических наук, посвящена расследованию без мифов. В центре внимания — ключевые моменты жизни Сергея Есенина: от «царских» эпизодов (Распутин, Царское Село) до его дел с ОГПУ, «Стойла Пегаса», поездок на Кавказ и четырех суток в «Англетере».
Почему поэт всё чаще скрывался от общественности (более 500 дней вне Москвы)? Что значили его письма из Берлина и знакомства с Вардиным, Кировым и Дзержинским? Как дела Ганина и антисемитский эпизод повлияли на судьбу Есенина? Почему в итоге логика его поступков опровергает версию самоубийства?
00:00 Вступление: почему тема снова взорвалась (130-летие)
01:14 «Мартиролог» поэтов: 1826–1841 и 1917–1937
05:08 Происхождение и «деревенский» старт, школа и священник Смирнов
09:42 Спас-Клепики → первые стихи
12:13 Типография Сытина, жандармское наблюдение
15:17 Царское Село: Распутин, выступления при дворе
18:13 Золотые часы, страх «связи с царизмом»
19:17 Эсеры, Зинаида Райх; затем сближение с большевиками
21:15 Блюмкин и опасные связи
24:33 Каменев, Калинин, Бухарин, почти встреча с Лениным
27:55 Имажинисты, «Стойло Пегаса», первый арест (1920)
31:48 «Зойкина квартира» и ЧК (1921)
34:04 Брак с Айседорой, гастроли, сухой закон и здоровье
38:17 Письма из Берлина: «пасынок в своей стране»
44:07 НЭП, «Страна негодяев», противоречия и вера
49:51 «875 дней»: графика последних лет — 500 дней «вне»
55:03 ОГПУ начинает системную слежку за писателями
61:02 Внутрипартийные игры: Троцкий vs Сталин, выход Вардина
63:58 Первая кавказская ссылка-спасение (Киров, Фрунзе)
67:58 Дело Ганина: провокация и расстрел (март 1925)
76:25 Липкин объединяет дела; письма Горького/Бухарину/Дзержинскому
78:30 Визит в Ганушкина: 27 дней; «Клён ты мой опавший…»
81:17 Побег в Ленинград: планы, чемоданы, телеграмма Эрлиху
84:04 Тизер части 2: что произошло в «Англетере»
Комментарий редакции
1. Есенин в контексте эпохи.
Лекция подчеркивает особое положение Сергея Есенина как поэта, оказавшегося в исторической "ловушке времени". Трагические судьбы многих русских поэтов – от Пушкина до Есенина – связываются с тем, что поэты зачастую первыми впитывают удары судьбы и перемен, становясь "антеннами" эпохи.
2. Социальные корни и психология Есенина.
Отмечается, что Есенин происходил из довольно зажиточной крестьянской семьи, но с самого детства был неустроен, жил без устойчивого семейного очага, что сказалось на его ощущении "бездомности", одиночества и внутренней неустроенности.
3. Культурная и политическая среда, окружавшая поэта.
Есенин прошел путь от деревенского мальчика до фигуры центральной в революционной и постреволюционной России. Важной оказалась его причастность к различным политическим течениям — от эсэров до близости к советской элите, и его участие в кругах поэтов, артистов, революционеров, а также людей, связанных с секретными службами.
4. Ловушка системы контроля и репрессий.
Поэт постоянно находился под разными формами надзора — как по линии чекистов, так и просто из-за неблагонадежных знакомств и собственной резкой критики власти или неуемного характера. Есенин нередко подвергался арестам, против него нередко возбуждались уголовные дела, а его окружение было насыщено людьми, сотрудничавшими с ГПУ.
5. Влияние ближайшего окружения и коррупция доверия.
Одна из драм заключается в том, что многие близкие Есенину люди — друзья, женщины, коллеги — так или иначе были связаны с "органами" или доносили на него. Это усугубляло ощущение полной незащищенности, одиночества и обречённости.
6. Идеологические колебания и духовные поиски.
Есенин искренне растерян между разными идеями: сначала он поддерживает революцию, но вскоре разочаровывается в "новой" стране, обнажает её изъяны и страдает от несбывшихся идеалов. Одновременно в поэзии прорывается тема религиозного покаяния, тоска по Богу, и боль утраты "высшего смысла".
7. Архитектура и механизм травли поэта.
Автор лекции придает большое значение событиям последних лет жизни Есенина: многочисленные уголовные дела, вынужденные поездки, госпитализации, слежка, участие партийных и чекистских структур в его судьбе. Именно "решающей" называет роль партийного деятеля Варднина (Иларион Мгеладзе), который помогал Есенину избегать некоторых репрессий, но по сути удерживал его в политической системе координат, из которой не было выхода.
8. Политическая борьба и влияние власти.
Есенин оказывается втянутым в борьбу между различными фракциями советского руководства, становясь объектом политических манипуляций — то как крестьянский поэт, годный для пропаганды, то как угрожающий "антисоветский элемент".
9. Последние дни и атмосфера закручивания гаек.
Автор рассматривает последние месяцы Есенина как нарастающую лавину давления: против него возбуждают новые дела, его фактически "прячут" по больницам, вокруг него сужается круг, а попытки друзей из партийной или литературной среды помочь оказываются безрезультатны, или даже оборачиваются новыми ловушками. Опровергается версия о самоубийстве: вместо нее утверждается, что Есенин ехал в Ленинград с намерением начать новую жизнь, а не покончить с собой.
10. Неразрешимая драма "поэт и власть".
Личность Есенина становится "пасынком" своей эпохи — не нужным ни народу, ни новой власти, ни старой культуре. Его трагедия — в разрыве между личной свободой и системными оковами, между верой и цинизмом эпохи.
---
Выводы и рефлексия
1. Гибкость и субъективность истины
Лекция удивительно богата деталями и оттенками смысла. Она показывает, что правда о жизни и смерти Есенина — не однозначна и не может быть сведена к простым версиям ("самоубийство", "убийство по заказу" и т.д.). Истина о личности поэта во многом растворена между мифом и документом, общественными ожиданиями и его личной болью. Субъективные оценки — здесь важная часть истории: и самого Есенина, и всех, кто его окружал.
2. Аналитическая междисциплинарность
История Есенина — это не только история поэта, но и точка пересечения социальных, политических, психологических и даже религиозных дихотомий. Как и в сложной нейросети, где маленькая ошибка на входе может привести к некорректному результату, так и в судьбе поэта — неустроенность внутреннего "ядра" делает его уязвимым для внешних коллизий.
3. Прагматизм и глубокий анализ
Лектор предлагает внимательно вглядываться не только в легенду, но и в факты: судебные дела, поведение Есенина в мелочах, его поездки, реакции на власть и друзей. Конкретика бытовых и психологических обстоятельств помогает лучше понять хрупкость и трагедийность не только судьбы поэта, но и самих исторических перемен.
4. Критика идеализации
Важно, что акцент смещён от романтизации смерти поэта к призыву видеть реальность — и человеческие слабости, и изломы характера, и опасность системы, где доверие коррумпировано, а друг может стать врагом или доносчиком. Есенин оказывается не символом вечного протеста, а скорее хрупкой фигурой, запертой между молотом системы и наковальней собственной судьбы.
5. Значение индивидуального поиска
Лекция сочувственно подчеркивает уникальность дороги самого Есенина: его творческий путь, культурные корни, внутренний конфликт и неостановимую тягу к свободе — несмотря на тяжелые ошибки, отчаяние, распитие спиртного, поиски Бога или признания.
6. Открытый вопрос
В истории Есенина мы видим не только трагедию одного человека, но и проявление универсальной драмы: как сохранять внутреннюю цельность и свет, когда все вокруг давит, растворяет, затягивает в сети подозрительности и страха? Можно ли говорить о подлинной свободе творчества и духа в любой политической системе — или даже сама мечта о ней по сути иллюзорна, иронично превращаясь в повод для новых репрессий?
В каком соотношении в нашей жизни сегодня находится страх перед обществом и личная смелость быть собой, говорить правду — даже если она уязвима перед лицом любой власти?
Самая гнилая среда, как раз интеллигентская ,там дикая зависть к успехам друг друга..А гении они ведь штучные ,значит все и сразу на одного..Бесполезно толочь воду в ступе теперь,все забыты ,а он на века,если ИИ не сожжет бумажные носители..
Увы, вряд ли что-то радикально изменится с семейственностью, клановостью и кастовостью в среде московской интеллигенции и еще через 200 лет, живучи как герпес.(Сколько там лет клану Михалковых? и все режиссеры и таланты??)
Либерализм же в его либерастической форме последние 40 лет на подготовленной почве имел эффект и разросся как борщевик.
Во-первых, никто с либерализмом-борщевиком творческой элиты пока не борется, не обозначил как одну из топ-проблем страны. Во-вторых, и творческая интеллигенция тоже свою «пропагандистскую войну» еще толком не начинала, «спящих» там кратно больше, чем тех, кто не виду, смогут еще удивить народ и контрнаступом, и живучестью. Смогут или нет??
Скорее ,пока нет .Эта апчественность предпочитает сама на войны открыто не ходить, даже информационные, а всех стравливать и писать доносы..
В советский период были технические великие открытия ,а вот творческих не очень..Дети войны,её участники ??-что написали??Они даже говорить боялись и не хотели о ней.Поколение 60гг -это уже дети Арбата и медленное разложение,запущенное этой продажей Космоса. Послевоенное поколение остро чувствовало любую фальшь, хотя порою вполне искренне заблуждалось вслед за вождями, где-то до конца 1960-х, когда продали космическое первородство американцам за чечевичную похлебку западного ширпотреба и валютных командировок
поэтому артисты-фронтовики или дети войны играли во всю свою меру таланта, как и все поколение — даже отрицательные роли по жизни, не только на сцене.Евстигнеев, Леонов, Даль, Богатырев, Юрский, Кайдановский могли сыграть любого. Многие же актеры и тогда, и особенно сейчас – только самого себя.
https://vk.com/video21071047_456255846 Это интеллигенция создала…Вам(как и мне,естественно) просто нужно освободить место следующим. Ради вас(нас) и только ваших чуйств никто ничего переделывать не будет.
я же луддит Пляскин и уже навсегда ..В моем окружении есть пара человек ,у которых онкология и они с деньгами ,с надеждой ,по слухам,поехали за помощью в Китай ,там были какое-то время ,что то им делали..Но вернулись с тем же и продолжили у своих врачей ..А вот насчет обнаружения раннего было бы здорово ,но я в них не верю,пока их единственное достижение -КОВИД,.Все открытия только кажутся случайными..Как считаешь,кто нам Крымский мост построил?,если следил…
“Отличный” аргумент…Только конец вашей истории должен быть примерно таким”а в РФ они продолжили лечение,вылечились и не умерли на четвертой стадии…зря в Китай съездили”. Человек хочет жить,и надеется что именно с ним произойдет чудо. Этим предсмертным состоянием пользуются и в Германии,и в Китае,и в Израиле…Эффект пока один у всех.Человек умирает,но только уже без денег.
и основное -я верю Мирозданию,что такая живая ,чумовая Красота вокруг создана не для того ,чтобы по земле шастали пластмассовые игрушки,когда истребляются им созданные настоящие ,живые ,каждый в единственном ,неповторимом экземпляре,человеки..Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».