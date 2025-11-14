Лекция Сергея Николаевича Дмитриева, русского советского писателя, прозаика, публициста, поэта и редактора, кандидата исторических наук, посвящена расследованию без мифов. В центре внимания — ключевые моменты жизни Сергея Есенина: от «царских» эпизодов (Распутин, Царское Село) до его дел с ОГПУ, «Стойла Пегаса», поездок на Кавказ и четырех суток в «Англетере».

Почему поэт всё чаще скрывался от общественности (более 500 дней вне Москвы)? Что значили его письма из Берлина и знакомства с Вардиным, Кировым и Дзержинским? Как дела Ганина и антисемитский эпизод повлияли на судьбу Есенина? Почему в итоге логика его поступков опровергает версию самоубийства?

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Вступление: почему тема снова взорвалась (130-летие)

01:14 «Мартиролог» поэтов: 1826–1841 и 1917–1937

05:08 Происхождение и «деревенский» старт, школа и священник Смирнов

09:42 Спас-Клепики → первые стихи

12:13 Типография Сытина, жандармское наблюдение

15:17 Царское Село: Распутин, выступления при дворе

18:13 Золотые часы, страх «связи с царизмом»

19:17 Эсеры, Зинаида Райх; затем сближение с большевиками

21:15 Блюмкин и опасные связи

24:33 Каменев, Калинин, Бухарин, почти встреча с Лениным

27:55 Имажинисты, «Стойло Пегаса», первый арест (1920)

31:48 «Зойкина квартира» и ЧК (1921)

34:04 Брак с Айседорой, гастроли, сухой закон и здоровье

38:17 Письма из Берлина: «пасынок в своей стране»

44:07 НЭП, «Страна негодяев», противоречия и вера

49:51 «875 дней»: графика последних лет — 500 дней «вне»

55:03 ОГПУ начинает системную слежку за писателями

61:02 Внутрипартийные игры: Троцкий vs Сталин, выход Вардина

63:58 Первая кавказская ссылка-спасение (Киров, Фрунзе)

67:58 Дело Ганина: провокация и расстрел (март 1925)

76:25 Липкин объединяет дела; письма Горького/Бухарину/Дзержинскому

78:30 Визит в Ганушкина: 27 дней; «Клён ты мой опавший…»

81:17 Побег в Ленинград: планы, чемоданы, телеграмма Эрлиху

84:04 Тизер части 2: что произошло в «Англетере»

#Есенин #ИсторияПоэзии #Англетер #Распутин #АйседораДункан #ОГПУ #НЭП #Киров #Вардин #СоветскаяИстория