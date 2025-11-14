Главная » Невероятное в мире, Новые технологии, Родителям и детям

Игорь Ашманов: Умная колонка – шпион в вашем доме

В Роскачестве советуют не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками и отмечают, что полную приватность можно гарантировать при выключенном микрофоне.

«Роскачество в основном транслирует официальную информацию производителей. Конечно, они будут отрицать, что могут быть утечки или взлом устройства.

Но в реальности колонки слушают все, что происходит, они не включаются только по активирующему слову. По нашему опыту и по многим зарубежным исследованиям, они записывают все.

Были случаи обнародования файлов, которые раздавались разработчиками колонок на распознавание и обучение лингвистам на аутсорсе – там были записи всего, что происходило в домах каких-то людей: семейные ссоры, интимные разговоры, воспитание детей и прочее.

Что касается выключенного микрофона: мы однажды разбирали одну отечественную колонку, в ней было встроено три массива микрофонов. Массивы нужны, чтобы колонка хорошо определяла источник звука и понимала речь в комнате с расстояния пяти метров. Да, там была кнопка “отключить микрофон”. При ее нажатии, то есть при “гальваническом” отключении, при физическом прерывании цепи этой кнопкой отключения микрофона – отключались два массива из трех. А третий продолжал слушать. Несмотря на обещание в документации.

Разработчики очень хотят собирать данные, а куда они попадают – неизвестно. Колонка – это шпион в вашем доме, я не советую устанавливать ее в принципе.

И особенно для детей. МВД ранее рассказывало, как обезопасить умную колонку для детей: поставить “детский режим” и все такое.

Но проблема даже не в “безопасности”. Большинство отечественных колонок позиционируется производителями как детский продукт, но это прямая ложь. Это никакой не детский продукт, а какой попало – но продвигаемый для детей.

Детские продукты – йогурты, вода, игрушки – сертифицируются, для детских продуктов есть жесткие требования, СанПиНы, а для колонок – нет. У них нет никакой возрастной маркировки.

Я уверен, что безопасность и контроль контента – как для детского продукта – производителями не осуществляются. Колонки вполне в состоянии нести чушь, рассказывать ребенку просто фактически неверные вещи под видом “образования”, чему есть реальные примеры. Там может вылезать вражеская или “взрослая” повестка, рекомендации дрянной музыки и нехороших фильмов.

Вообще же колонка опасна для ребенка сама по себе, по своей архитектуре “компаньона”, виртуального “друга. Даже независимо от контента. Она вызывает у ребенка зависимость, «выжигает» мозг, подсаживает на фальшивое, отчужденное общение с несуществующим другом, причем с младенчества.

Здесь единственный совет – не покупать умную колонку и не использовать ее дома, особенно если есть дети», – комментирует член СПЧ, глава компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Умные колонки являются потенциальными шпионами
- По реальному опыту и зарубежным исследованиям, устройства записывают всё происходящее, а не только после "сигнального слова".
- Были случаи, когда записи из домов использовались на аутсорсе для лингвистического анализа — включая интимные и частные разговоры.

2. Приватность под вопросом, даже при "выключенном" микрофоне
- Технический разбор показал: при "отключении" микрофона выключаются не все массивы, часть микрофонов продолжает работать.
- Обещания производителей о полной приватности не всегда соответствуют устройству на практике.

3. Непрозрачность сбора и передачи данных
- Сведения об использовании собранных данных и их конечном назначении неизвестны.
- Сбор информации мотивирован интересами разработчиков, а не заботой о пользователе.

4. Опасность позиционирования для детей
- Колонки массово рекламируются как безопасный детский продукт без реальной сертификации или возрастных ограничений.
- Существует риск, что колонка транслирует некорректный, вредный или "взрослый" контент — примеры приведены.

5. Влияние на психику ребёнка
- Колонка по своей архитектуре может вызывать зависимость, формировать отчуждённое, искусственное общение, начиная с раннего возраста.
- В отличие от сертифицированных детских продуктов (игрушек, йогуртов), никаких строгих требований к подобным устройствам нет.

6. Рекомендация эксперта
- Не использовать умные колонки дома, особенно в семьях с детьми.
- Информация о безопасности и механизмах защиты от производителя может быть недостоверной или лукавой.

---

Вывод


С точки зрения автора, умная колонка — больше, чем просто удобная технология. Она становится окном для вторжения в частную жизнь, минуя заявленные гарантии и декларируемую приватность. Здесь интересен междисциплинарный аспект: технический прогресс в искусственном интеллекте и интернета вещей (IoT) сталкивается с вопросами этики, права, психологии детского развития и банальной повседневной безопасности. Возникает дилемма между соблазном комфорта и риском потери контроля над неприкосновенностью личного пространства.

В сравнении с другими сферами: подобно тому, как йога учит внимательно относиться к своим действиям, как осознанный способ жизни, так и обращение с техноустройствами требует осознанного подхода, трезвого отношения к рискам и анализа реальности, а не рекламы и иллюзий безопасности. Иллюзорная вера в "программы защиты" напоминает веру в абстрактные истины без практической проверки — ситуация опасна именно тем, что усыпляет критическое восприятие.

Авторское недоверие к колонкам — это позиция не догматическая, а прагматичная: выбирать реальную, а не рекламную безопасность, особенно когда речь идёт о детях. Это тот случай, когда этическая ответственность разработчика и пользователя начинает пересекаться, порождая новые вопросы о границах самих себя в присутствии "искусственного друга".

---

Открытый вопрос


Если даже в технологиях, созданных для бытового удобства, мы вынуждены сомневаться в их невинности — где границы современного личного пространства и как их сохранять? Может ли каждый из нас — пользователь или родитель — нести ответственность за осознанный выбор информационной среды, или она всё равно будет навязываться извне, под видом комфорта и "доброжелательного" ИИ?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/president_sovet/5012
9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 31817 29561
    Svoy три часа назад

      Не только УК.

    • 9298 7754
      Женечка два часа назад

        Ну всё! Попадос. Теперь все узнают, что я трусы мимо корзины кидаю. Постоянно, ведь, говорю: не ори – услышат!
        За даунов нас держат.

        • 79 55
          FaRToVbliЖенечка два часа назад

            Дело то не в трусах, образно – жена с мужем обсуждают какие то личные жизненные моменты (родственники, события, персональные данные и т.д.),а потом в какой то момент кому ни будь из них звонят мошенники и дают расклады, которые посторонний человек фактически знать не может, в следствии этого идет полное доверие звонящему и честно (а у кого то и не честно) нажитые денюшки уходят в зрительский зал!

            1
            1
            • 9298 7754
              ЖенечкаFaRToVbli час назад

                Так зачем рядом с колонкой говорить о личном? Нужно о гостайнах, переворотах, паролях и явках, тогда не только колонка, но и электрическая розетка слушать будет.

                • 79 55
                  FaRToVbliЖенечка час назад

                    Я такими вещами не пользуюсь, но наблюдал у многих друзей, родственников – она стоит как предмет интерьера, некоторые да же не пользуются ей давно, но она все равно стоит в квартире на видном месте, с подзарядкой, чтоб не села на случай необходимости и люди просто о ней забывают и общаются как не в чем не бывало, нет понимания где и что говорить

                    • 9298 7754
                      ЖенечкаFaRToVbli 54 мин. назад

                        С кнопочного телефона сидите? Ведь, в отличии от умной колонки, у тупого смартфона, который берем даже в туалет, нет ни камеры, ни микрофона, ни геолокации, ни датчиков движения.

                    • 30468 25264
                      brahmanЖенечка час назад

                        Про розетку весёленькое:
                        https://www.anekdot.ru/id/599798/

                        На самом деле, когда “умные колонки” с руками и ногами займут своё место в человеческом быту, тогда начнётся настоящее веселье. Тут уже “товарища майора” вызывать не надо, робот сам может задержание произвести.

                    • 14079 11043
                      chuFaRToVbli час назад

                        Про трусы все знают архитекторы КГБ Беларусси. А вот про деньги не знает никто. Денег нет.
                        Даже разведчик Протасевич не знает.

                      • 34531 29461
                        маринаFaRToVbli час назад

                          и потом ,г.Ашманов -это не какой-нибудь вульгарный военкур,блохер,он профи в своем деле..Да и не секрет же это давно..Еще страшнее фейки эти ,нейросети -это ж до чего можно довести толпу маргиналов “реальным типа видео”..Где защита от этого д/ма..

