Игорь Ашманов: Умная колонка – шпион в вашем доме

В Роскачестве советуют не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками и отмечают, что полную приватность можно гарантировать при выключенном микрофоне.

«Роскачество в основном транслирует официальную информацию производителей. Конечно, они будут отрицать, что могут быть утечки или взлом устройства.

Но в реальности колонки слушают все, что происходит, они не включаются только по активирующему слову. По нашему опыту и по многим зарубежным исследованиям, они записывают все.

Были случаи обнародования файлов, которые раздавались разработчиками колонок на распознавание и обучение лингвистам на аутсорсе – там были записи всего, что происходило в домах каких-то людей: семейные ссоры, интимные разговоры, воспитание детей и прочее.

Что касается выключенного микрофона: мы однажды разбирали одну отечественную колонку, в ней было встроено три массива микрофонов. Массивы нужны, чтобы колонка хорошо определяла источник звука и понимала речь в комнате с расстояния пяти метров. Да, там была кнопка “отключить микрофон”. При ее нажатии, то есть при “гальваническом” отключении, при физическом прерывании цепи этой кнопкой отключения микрофона – отключались два массива из трех. А третий продолжал слушать. Несмотря на обещание в документации.

Разработчики очень хотят собирать данные, а куда они попадают – неизвестно. Колонка – это шпион в вашем доме, я не советую устанавливать ее в принципе.

И особенно для детей. МВД ранее рассказывало, как обезопасить умную колонку для детей: поставить “детский режим” и все такое.

Но проблема даже не в “безопасности”. Большинство отечественных колонок позиционируется производителями как детский продукт, но это прямая ложь. Это никакой не детский продукт, а какой попало – но продвигаемый для детей.

Детские продукты – йогурты, вода, игрушки – сертифицируются, для детских продуктов есть жесткие требования, СанПиНы, а для колонок – нет. У них нет никакой возрастной маркировки.

Я уверен, что безопасность и контроль контента – как для детского продукта – производителями не осуществляются. Колонки вполне в состоянии нести чушь, рассказывать ребенку просто фактически неверные вещи под видом “образования”, чему есть реальные примеры. Там может вылезать вражеская или “взрослая” повестка, рекомендации дрянной музыки и нехороших фильмов.

Вообще же колонка опасна для ребенка сама по себе, по своей архитектуре “компаньона”, виртуального “друга. Даже независимо от контента. Она вызывает у ребенка зависимость, «выжигает» мозг, подсаживает на фальшивое, отчужденное общение с несуществующим другом, причем с младенчества.

Здесь единственный совет – не покупать умную колонку и не использовать ее дома, особенно если есть дети», – комментирует член СПЧ, глава компании «Крибрум» Игорь Ашманов.