Писатель Александр Сегин делится размышлениями о романе «За мной читатель» и своей интерпретации биографии Михаила Булгакова. В центре повествования — фронтовой хирург, ампутации 1916 года, морфинизм и неожиданный выход из зависимости. Автор рассказывает о киевском периоде и рассказе «Я убил», московских «нехороших» квартирах, обыске и допросе на Лубянке, звонке Сталина и триумфе «Дней Турбиных». Особое внимание уделяется спорным моментам «Мастера и Маргариты»: незаконченная линия Мастера, образ Воланда, экранизации и финал с Бучей. Также Сегин делится сценарным планом 12 серий, раскрывающим все тайны великого романа.

00:00 Вступление, книга «За мной читатель», «гардероб» как приём

04:08 «Батум» отменён: удар по Булгакову, почему не сделал сценарий

07:46 Первая мировая: хирург, ампутации, жена-ассистент

10:01 «Морфий»: заражение дифтерией, анатоксин, зависимость и выход

13:38 Киев, ГВ: «Я убил», шифр «Яшвин» = «Я — это он», отказ от медицины

19:14 Москва 1920-х: «нехорошая квартира», Крупская и ордер, «Гудок», «Белая гвардия»

26:29 1926: Лубянка, допрос Гендиина; после — «Дни Турбиных», внимание Сталина

34:39 «Мастер и Маргарита»: незавершённость линии Мастера, Ахматова, версия о «Voland»

41:37 Экранизации: Карра, Бортко, критика фильма Локшина, Абдулов-Коровьев

45:28 Любовь и реальность: история с Еленой Шиловской, дети, «Потап» и «Тюпа»

50:32 Болезнь и «что если»: гемодиализ, война, возможное возвращение в хирургию

53:26 Финал: Буча, память и запреты; 12-серийный сценарий Сегина и надежды

#Булгаков #Сегинь #ЗаМнойЧитатель #МастерМаргарита #ДниТурбиных #БелаяГвардия #Лубянка #Крупская #Сталин #Киев #Морфий #Воланд #Ахматова #Кино #Интервью