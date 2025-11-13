«Я УБИЛ»: Морфий и киевские тайны Булгакова | Александр Сегень
Писатель Александр Сегин делится размышлениями о романе «За мной читатель» и своей интерпретации биографии Михаила Булгакова. В центре повествования — фронтовой хирург, ампутации 1916 года, морфинизм и неожиданный выход из зависимости. Автор рассказывает о киевском периоде и рассказе «Я убил», московских «нехороших» квартирах, обыске и допросе на Лубянке, звонке Сталина и триумфе «Дней Турбиных». Особое внимание уделяется спорным моментам «Мастера и Маргариты»: незаконченная линия Мастера, образ Воланда, экранизации и финал с Бучей. Также Сегин делится сценарным планом 12 серий, раскрывающим все тайны великого романа.
00:00 Вступление, книга «За мной читатель», «гардероб» как приём
04:08 «Батум» отменён: удар по Булгакову, почему не сделал сценарий
07:46 Первая мировая: хирург, ампутации, жена-ассистент
10:01 «Морфий»: заражение дифтерией, анатоксин, зависимость и выход
13:38 Киев, ГВ: «Я убил», шифр «Яшвин» = «Я — это он», отказ от медицины
19:14 Москва 1920-х: «нехорошая квартира», Крупская и ордер, «Гудок», «Белая гвардия»
26:29 1926: Лубянка, допрос Гендиина; после — «Дни Турбиных», внимание Сталина
34:39 «Мастер и Маргарита»: незавершённость линии Мастера, Ахматова, версия о «Voland»
41:37 Экранизации: Карра, Бортко, критика фильма Локшина, Абдулов-Коровьев
45:28 Любовь и реальность: история с Еленой Шиловской, дети, «Потап» и «Тюпа»
50:32 Болезнь и «что если»: гемодиализ, война, возможное возвращение в хирургию
53:26 Финал: Буча, память и запреты; 12-серийный сценарий Сегина и надежды
Комментарий редакции
1. Булгаков и мифы о нём:
Александр Сегень подчёркивает, что вокруг личности Булгакова и его творчества сложилось множество стереотипов, многие из которых, по его мнению, не соответствуют действительности. Он считает необходимым пересматривать мифы, в частности — о якобы либеральном мировоззрении писателя и его отстранённости от русской идентичности.
2. Патриотизм и мировоззрение Булгакова:
Историческая и культурная принадлежность Булгакова в беседе трактуется как глубоко русская и патриотичная, что противоречит попыткам "приватизировать" его либеральным сообществом. Автор романа настаивает: Булгаков был монархист, человек чести, не примыкавший к либеральной идеологии своего времени.
3. Роман "Как гардероб":
Сегень соотносит структуру своего романа с гардеробом: основная линия описывает последние месяцы жизни Булгакова, а главы-флэшбеки возвращают читателя к ярчайшим моментам его биографии. Такое построение позволяет показать личность писателя не линейно, а через срезы, акцентируя практически-экзистенциальный опыт.
4. Булгаков — врач на войне, происхождение зависимости:
Особое внимание уделяется фронтовому опыту Булгакова как хирурга, его личной трагедии, связанной с морфинизмом. Важный тезис: его зависимость от морфия возникла не из порока, а как следствие врачебной самоотверженности и случайной трагедии. Сегень рассуждает о силе воли Булгакова, позволившей ему избавиться от зависимости — перекликаясь с духовным и психологическим смыслом личного подвига и преодоления.
5. Исторический Киев, травмы и личные границы:
Ражжение в ситуации Гражданской войны, конфликты с петлюровцами, участие в убийстве ради спасения (случай "Я убил") — эти события подаются не как домыслы, а как глубоко травматичное, отразившееся на психике и мировоззрении Булгакова. Подчёркивается: именно реальный опыт, а не "рафинированность", определяет его как личность.
6. Отказ от врачебной практики и переход к литературе:
Преодолённая черта (убийство как врачебный грех) — повод отказаться от профессии и посвятить себя искусству, где человек с сложной биографией может искать новое внутреннее равновесие.
7. Отношения с советской властью — сложные и противоречивые:
Парадоксально, но власти и лично Сталин Сегень видит не только как гонителей, но и как "опекунов" Булгакова: дают сыграть спектакли, разрешают остаться в Москве, не доводят дело до открытых репрессий. Тем не менее, Булгаков по-прежнему ходит по лезвию ножа, находится в состоянии внутреннего противостояния с системой, но и не в эмиграции.
8. Главное произведение и проблема любви:
Сегень резко рецензирует роман "Мастер и Маргарита", считая его незавершённым — и прежде всего поверхностным в показе внутреннего конфликта мастера и сути любви. Образ любви между мастером и Маргаритой кажется ему искусственно-удобным, маложизненным, а реальная история Булгакова с Еленой Сергеевной — подлинно драматичной, переросшей в зрелое чувство через преодоление и открытость.
9. Религиозно-философские смыслы:
Сегень размышляет о Воландe, находя глубокие аналогии с латинскими пословицами и играми смысла "верба воланд — сказанное улетучивается" и "рукописи не горят". Он указывает на христианские, сакральные корни в биографии и творчестве Булгакова.
10. Тема смерти и возвращения к детству:
Лирическая концовка книги — возвращение умирающего Булгакова к образам детства — иллюстрирует идею внутренней чистоты, искренности и силы человека, который даже на пороге смерти сохраняет живое, детское отношение к миру.
Выводы и философские размышления:
В этом видео разговор о Булгакове превращается не просто в анализ биографии и творчества; звучит запрос на правду, освобождённую от идеологических клише — как либеральных, так и откровенно церковных. Через эпизоды его жизни раскрывается динамика живой, ранимой, внутренне противоречивой личности. Патриотизм для Сегеня — не лозунг, а способ честного соприкосновения с реальностью и травмой своей эпохи. Анализируя судьбу Булгакова, автор проводит параллели со структурой постсоветского и постмодернистского восприятия истины: фрагментированность, постоянное возвращение к корням, невозможность однозначного финала (как и в "Мастере и Маргарите").
Прагматичные и метафизические мотивы сливаются, когда речь заходит о любви: здесь, как в науке и искусстве, важна не видимость, а движение к подлинному, пусть даже противоречивому. Стремление Булгакова "оставаться дома" — путь к примирению с собой в рамках сложной эпохи, где внутренний выбор важнее внешних обстоятельств.
В условиях, когда прошлого уже не повернуть и многие смыслы размыты, вопрос Сегеня актуален: что сильнее — судьба или воля отдельного человека, травма или преодоление, стереотип или личная правда? Жизнь Булгакова остаётся открытой загадкой, диалогом между реальностью и её отражением в искусстве.
И главный вопрос, остающийся после беседы:
Если подлинная истина во многом всегда остается "за кулисами" личной драмы и идеологических битв, то как нам, читателям и современникам, распознавать и сохранять эту истину в собственных поисках — не скатываясь ни в культ догмы, ни в поверхностное желание "развенчать" всё подряд? Где граница между мифом о человеке и его реальной, живой сущностью?