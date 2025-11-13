Шквал рассказов о мошенничествах с квартирами, которые устраивают пенсионеры, просто накрыл наше информ-поле. Но если отойти на шаг в сторону, то можно найти информацию от экспертов, которые прямо объясняют, с чем связано такое стихийное бедствие.

Благодаря государственной политике встали продажи готового жилья (увы, да, та самая ключевая ставка ЦБ и безудержный монополизм застройщиков). Теперь люди предпочитают покупать вторичное жильё.

Помимо очевидного преимущества по цене, там есть ещё немало плюсов: дом возводили ещё в те времена, когда строили именно жильё, а не объекты бизнеса. Поэтому там неизмеримо более комфортная среда, чем у современных человейников. Тут и наличие зелени, и транспортная доступность, и, в конце концов, место, чтобы машину припарковать.

И раз первичный рынок жилья встал, то нетрудно догадаться, что некие влиятельные силы решили: вторичный рынок подлежит уничтожению. И вот на нас уже накатывает цунами ужаса, цель которого — заставить людей, желающих купить квартиру, бежать к застройщикам, покупать квартиру по абсурдно завышенным монополистами ценам.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

