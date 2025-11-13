Михаил Делягин: Мошенничество с квартирами пенсионеров: при чём тут застройщики?
Шквал рассказов о мошенничествах с квартирами, которые устраивают пенсионеры, просто накрыл наше информ-поле. Но если отойти на шаг в сторону, то можно найти информацию от экспертов, которые прямо объясняют, с чем связано такое стихийное бедствие.
Благодаря государственной политике встали продажи готового жилья (увы, да, та самая ключевая ставка ЦБ и безудержный монополизм застройщиков). Теперь люди предпочитают покупать вторичное жильё.
Помимо очевидного преимущества по цене, там есть ещё немало плюсов: дом возводили ещё в те времена, когда строили именно жильё, а не объекты бизнеса. Поэтому там неизмеримо более комфортная среда, чем у современных человейников. Тут и наличие зелени, и транспортная доступность, и, в конце концов, место, чтобы машину припарковать.
И раз первичный рынок жилья встал, то нетрудно догадаться, что некие влиятельные силы решили: вторичный рынок подлежит уничтожению. И вот на нас уже накатывает цунами ужаса, цель которого — заставить людей, желающих купить квартиру, бежать к застройщикам, покупать квартиру по абсурдно завышенным монополистами ценам.
1. Рост информационного шума о мошенничествах с квартирами пенсионеров.
В медиа наблюдается шквал новостей о том, как пенсионеры якобы становятся участниками или жертвами мошеннических операций с жильём.
2. Экспертное объяснение — системные факторы рынка.
Михаил Делягин обращает внимание, что причиной данной вспышки является не стихийная «вина» пенсионеров, а последствия государственной экономической политики, в частности — высокой ключевой ставки Центробанка и монополизации рынка застройщиков.
3. Изменение спроса: вторичное жильё становится привлекательней.
Из-за роста цен и стагнации новостроек люди всё чаще выбирают вторичное жильё: оно дешевле и зачастую качественней по инфраструктуре, чем новые «человейники» — массовые проекты с низким уровнем комфорта.
4. Комфорт и преимущества старого фонда.
Районы, построенные раньше, более удобны для жизни — зелёные, транспортно доступные, с возможностью парковки. Это усиливает интерес к вторичному рынку.
5. Предположение о целенаправленном информационном давлении.
Делягин делает предположение, что за всплеском негативных случаев на вторичном рынке стоят некие "влиятельные силы" — идущая волна пугающей информации вызывает у покупателей страх и вынуждает уходить к застройщикам, оплачивать их завышенные цены.
Вывод и философский взгляд:
Статья Делягина представляет собой пример попытки выйти за пределы поверхностных новостей и увидеть структурные причины общественных явлений. На первый взгляд кажется, что социальная проблема — это результат индивидуальной недобросовестности (например, мошенники против пенсионеров), но если рассматривать её на фоне системных факторов, то истина начинает выглядеть много сложнее. Меняется не столько мораль людей, сколько правила игры на рынке — и «моральное» поведение зачастую становится производной экономических стимулов и информационного давления.
Если применять междисциплинарный подход, ситуация напоминает эксперимент с изменением условий среды: когда одни двери закрываются (продажи новостроек падают), другие открываются (растёт вторичный рынок), но возникает борьба за контроль над потоками. Аналогично, в биологических экосистемах, если изменить доступность ресурсов, начинается конкуренция, перераспределение и даже манипуляции.
Важно также видеть, как массовое идеализирование или очернение целых групп (будто бы все пенсионеры — мошенники, или наоборот — беспомощные жертвы) затмевает более сложную правду. Такой подход опасен чрезмерной категоричностью и уводит взгляд от структурных причин: неповоротливости государственных решений, монополизации рынка, искажённой медийной повестки.
Чему же учит этот пример? Иногда то, что кажется катастрофой или "моральным упадком", в действительности — проявление структурных сдвигов, управляемых как экономикой, так и информационной политикой. И здесь прагматизм должен сочетаться с внимательностью к источникам информации, умением различать, где движущей силой выступает человеческое искажение, а где — системная необходимость.
Открытый вопрос для размышления:
Как мы можем отличать подлинные моральные проблемы общества от тех, которые созданы или преувеличены целенаправленно во имя чьих-то интересов? Не получается ли так, что наши истины — о добре и зле, о рынке и справедливости — постоянно корректируются теми, кто контролирует условия игры и информационный фон?
А что если все эти “обманчивые пенсионерки” существуют лишь в виде облачка в междумедийном пространстве? Типа “суслика наоборот”?
А выгодополучатель виден без очков – банда новостройщиков.
Не завидую я тем, кто прикупил жилье на первичке постройки последней волны. Особенно многоэтажное.
“То лапы ломит, то хвост отваливается” (C)