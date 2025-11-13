Как Wildberries и Ozon разоряют людей // Комолов & Абдулов. Числа недели
О политике российских маркетплейсов, их отношениях с покупателями, продавцами и работниками складов и ПВЗ рассказывают экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов.
Комментарий редакции
1. Диверсификация и интеграция маркетплейсов
Wildberries и Ozon не ограничиваются ролью торговых площадок: они активно выходят в страховой и банковский бизнес, что позволяет им повысить эффективность работы и снизить риски. В этот вектор движутся и другие игроки рынка — Яндекс, Авито. Так появляются корпорации нового типа, где коммерция, финансы и страхование сливаются в единую систему.
2. Экспансия и транснациональность
Российские маркетплейсы выходят за пределы страны: в Казахстан, Грузию, скоро — возможно, в Африку. Это свидетельствует о превращении их в транснациональные корпорации с мощными притязаниями на внешних рынках.
3. Прибыльность и модель дохода
Wildberries недавно стала прибыльной, и источник этой прибыли — в первую очередь не торговля как таковая, а жесткая система штрафов и комиссий для продавцов, работников и даже косвенно — покупателей. Например, селлеры штрафуются за малый остаток товара, просрочку по логистике, даже за личные обстоятельства. Работники могут в итоге остаться должны компании.
4. Концентрация и монополизация
Рынок всё больше подчинён нескольким административным центрам. Несмотря на иллюзию конкуренции — низкие барьеры для входа, тысячи продавцов — все вынуждены работать по правилам крупных платформ, которые диктуют условия, тарифы, внедряют системы штрафов и автоматизации.
5. Трудности малого бизнеса и работников
Малые производители часто разоряются из-за сложной, непрозрачной системы тарифов и штрафов. Работники сталкиваются с демпингом зарплат и риском лишиться не только дохода, но и оказаться должными работодателю. Иногда эффекты напоминают форму цифрового рабства.
6. Переход от оффлайна к онлайну, кризис традиционной розницы
Оффлайн-торговля быстро вытесняется маркетплейсами. Торговые центры пустеют или сносятся. Новый уровень комфорта в онлайн-покупках становится стандартом, и “прокрутить фарш назад” уже невозможно.
7. Аналогия с марксистской диалектикой и социализмом
Экспансия, слияние торговых, банковских и страховых функций иллюстрируют диалектическое развитие капитализма: рост концентрации капитала, его централизованное управление, переход к “планированию” на основе данных и автоматизации. Это одновременно напоминает механизм плановой экономики — только пока в интересах корпораций, а не общества.
8. Рост надзора и контроля через платформы
Маркетплейсы способствуют усилению налогового и экономического контроля государства и мегаструктур — благодаря огромному объёму данных о продавцах и транзакциях.
Выводы и философское осмысление
Дискуссия показывает: феномен Wildberries и Ozon — иллюстрация новейшей фазы капитализма, где гибридизация бизнеса, тотальная автоматизация и цифровой контроль сочетаются с ужесточением эксплуатации труда и дальнейшим расслоением общества по принципу “сетевых” властей. Несмотря на кажущуюся демократизацию — тысячи продавцов, свобода для покупателей — за кулисами происходит новая концентрация власти и богатства.
Любопытно, что маркетплейсы по своей сути начинают выполнять функции, традиционно ассоциируемые с социалистическим планированием: собирают массивы данных, прогнозируют спрос, централизуют потоки ресурсов. Разница лишь в том, ради чьих целей этот механизм работает — пока что главным образом в интересах собственников платформ.
С точки зрения человеческой свободы и достоинства — система в её нынешней форме порождает множество новых противоречий: малый бизнес становится заложником сложных правил, работники — потенциальными должниками, потребительская “свобода” нередко покупается ценой утраты локального выбора и разнообразия, а государство — получает эффективный инструмент тотального контроля.
Однако стоит ли демонизировать развитие маркетплейсов? Как было справедливо подмечено в видео, новые производительные силы — автоматизация, алгоритмы прогнозирования, логистическая интеграция — потенциально могут служить на благо всему обществу. Возможно, реальный вызов в том, чтобы научиться направлять эти силы во имя общего блага, не лишая при этом людей индивидуального выбора, инициативы и человеческого достоинства.
В конечном счёте, развитие онлайн-торговли в России задаёт старый вопрос на новом уровне: может ли техника и эффективность без мудрого социального устройства привести к реальному процветанию? Или же технологический прогресс, не подкреплённый обновлением “производственных отношений”, вновь и вновь будет создавать новые формы неравенства и дискомфорта?
И если сегодня маркетплейс способен предсказать, какой товар захочет покупатель завтра, не пора ли нам задуматься: а могут ли — и должны ли — технологии учитывать не только наш потребительский спрос, но и истинные интересы общества и гармонии? Какой должна быть такая система — чтобы сочетать эффективность “цифровой плановой экономики” с гуманизмом и справедливостью?