Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Европе больше неоткуда брать деньги. Илья Титов

62 0
Переслано от: День ТВ

В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

#эксклюзивДня

Комментарий редакции

Ключевые тезисы

1. Экономический и политический кризис во Франции: Президент столкнулся с ограничением власти из-за парламентского клинча, связанного не столько с политическими разногласиями, сколько с глубоким экономическим кризисом. Основная проблема — нехватка денег для выполнения даже прежних обязательств.

2. Обострение кризиса по всей Европе: Проблемы Франции отражают более общую ситуацию в ЕС. Еврокомиссия планирует резко увеличить военные расходы, сокращая при этом финансирование социальных программ, «зеленой» энергетики и сельского хозяйства.

3. Попытки изыскать новые источники средств:
- Идея конфискации российских активов блокируется Бельгией не из-за принципов, а из-за страха ответных мер и технических сложностей.
- США не проявляют желания финансировать бегущие расходы ЕС, поскольку собственных проблем хватает.
- Третий путь — еще больше урезать внутренние социальные и хозяйственные расходы, однако для этого необходим консенсус между Францией и Германией, которого нет.

4. Глубинный экономический упадок Германии: Экономика Германии сталкивается с сокращением промышленных и сервисных предприятий, спадом занятости, кризисом парламентской коалиции и ростом нестабильности — в этих условиях попытки строить военную экономику выглядят парадоксально.

5. Фундаментальный кризис европейской модели: Долгое время благополучие ЕС обеспечивалось импортом дешевых ресурсов (главным образом из России) и американской поддержкой. Сейчас эти опоры ослабли или исчезли, а альтернативные источники и стратегии отсутствуют.

6. Политическая нестабильность и рост популизма: На фоне экономических трудностей набирают популярность популистские и радикальные партии, однако структурных изменений их присутствие не приносит, поскольку настоящих альтернативных механизмов нет. Любая оппозиция разрешается до степени безопасной для брюссельских элит.

7. Заключение: Европа вынужденно учится жить "посредством": Происходит осознание своей уязвимости, отказ от прежних иллюзий о бесконечном росте и возвращении к статусу регионального центра силы. Связанные с этим политические и экономические сложности пока не имеют удовлетворительного решения.

---

Вывод и философское осмысление

В этом анализе европейских проблем сквозит мотив крушения прежних идеализаций. Европа — как человек, долго живший на доверии к «бесконечному будущему», вдруг осознавший: ни внешние покровители, ни внутренний ресурс не бесконечны, весь глянец общих европейских проектов может быть лишь фасадом для «делёжки денег» и поддержания визии, но не реальности.

Подобная ситуация напоминает и личные кризисы человека, который строит свою жизнь на заемных смыслах, идеалах и помогает себе отстранённостью от реальной экономии сил и возможностей. Но кризис, будь то личный или системный, неизбежно ставит вопрос об ответственности за свои действия, границах своих ресурсов и необходимости новых моделей — более честных, прагматичных, в чем-то даже скромных.

Здесь проявляется универсальный принцип: когда исчезают внешние подпорки, субъект любой природы — личность, государство, союз — вынужден искать новые внутренние опоры, переосмысливать цели и способы их достижения. В основе — неотвратимая трезвость, даже болезненный отказ от иллюзий, но именно это открывает дорогу к внутренней свободе и возможному обновлению.

Трудности Европы — это не только экономические проблемы, но и приглашение к переосмыслению того, на чем строится европейское «мы». Возможно, это шанс для рождения новой этики — не на лозунгах о «мире через силу», а на смелом признании границ, честности и переоценке ценностей.

Как вы думаете, способна ли современная Европа выработать для себя новую, более честную и устойчивую модель существования, отказавшись от идеализированных представлений о прошлом могуществе? Или же её истина так и останется заложницей старых конструкций власти и экономики?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/2b1e0340b4ea29d0b6596b07a836904a/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Илья Титов: Коллапс Европы
Илья Титов: Холоп всех господ
Илья Титов: Призрак популизма
Илья Титов: Связанные одной цепью
Илья Титов: Немощь киберглобализма
Илья Титов: Война за соцсети
Илья Титов: Сделка с дьяволом
Илья Титов: Магический Тайвань

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru