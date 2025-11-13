Европе больше неоткуда брать деньги. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
1. Экономический и политический кризис во Франции: Президент столкнулся с ограничением власти из-за парламентского клинча, связанного не столько с политическими разногласиями, сколько с глубоким экономическим кризисом. Основная проблема — нехватка денег для выполнения даже прежних обязательств.
2. Обострение кризиса по всей Европе: Проблемы Франции отражают более общую ситуацию в ЕС. Еврокомиссия планирует резко увеличить военные расходы, сокращая при этом финансирование социальных программ, «зеленой» энергетики и сельского хозяйства.
3. Попытки изыскать новые источники средств:
- Идея конфискации российских активов блокируется Бельгией не из-за принципов, а из-за страха ответных мер и технических сложностей.
- США не проявляют желания финансировать бегущие расходы ЕС, поскольку собственных проблем хватает.
- Третий путь — еще больше урезать внутренние социальные и хозяйственные расходы, однако для этого необходим консенсус между Францией и Германией, которого нет.
4. Глубинный экономический упадок Германии: Экономика Германии сталкивается с сокращением промышленных и сервисных предприятий, спадом занятости, кризисом парламентской коалиции и ростом нестабильности — в этих условиях попытки строить военную экономику выглядят парадоксально.
5. Фундаментальный кризис европейской модели: Долгое время благополучие ЕС обеспечивалось импортом дешевых ресурсов (главным образом из России) и американской поддержкой. Сейчас эти опоры ослабли или исчезли, а альтернативные источники и стратегии отсутствуют.
6. Политическая нестабильность и рост популизма: На фоне экономических трудностей набирают популярность популистские и радикальные партии, однако структурных изменений их присутствие не приносит, поскольку настоящих альтернативных механизмов нет. Любая оппозиция разрешается до степени безопасной для брюссельских элит.
7. Заключение: Европа вынужденно учится жить "посредством": Происходит осознание своей уязвимости, отказ от прежних иллюзий о бесконечном росте и возвращении к статусу регионального центра силы. Связанные с этим политические и экономические сложности пока не имеют удовлетворительного решения.
---
Вывод и философское осмысление
В этом анализе европейских проблем сквозит мотив крушения прежних идеализаций. Европа — как человек, долго живший на доверии к «бесконечному будущему», вдруг осознавший: ни внешние покровители, ни внутренний ресурс не бесконечны, весь глянец общих европейских проектов может быть лишь фасадом для «делёжки денег» и поддержания визии, но не реальности.
Подобная ситуация напоминает и личные кризисы человека, который строит свою жизнь на заемных смыслах, идеалах и помогает себе отстранённостью от реальной экономии сил и возможностей. Но кризис, будь то личный или системный, неизбежно ставит вопрос об ответственности за свои действия, границах своих ресурсов и необходимости новых моделей — более честных, прагматичных, в чем-то даже скромных.
Здесь проявляется универсальный принцип: когда исчезают внешние подпорки, субъект любой природы — личность, государство, союз — вынужден искать новые внутренние опоры, переосмысливать цели и способы их достижения. В основе — неотвратимая трезвость, даже болезненный отказ от иллюзий, но именно это открывает дорогу к внутренней свободе и возможному обновлению.
Трудности Европы — это не только экономические проблемы, но и приглашение к переосмыслению того, на чем строится европейское «мы». Возможно, это шанс для рождения новой этики — не на лозунгах о «мире через силу», а на смелом признании границ, честности и переоценке ценностей.
Как вы думаете, способна ли современная Европа выработать для себя новую, более честную и устойчивую модель существования, отказавшись от идеализированных представлений о прошлом могуществе? Или же её истина так и останется заложницей старых конструкций власти и экономики?