«Чистота понимания» – авторский подкаст философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

Тема выпуска: Здравствуй, оружие!

У нас в гостях – директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В этом выпуске мы обсудили, как изменилась война в XXI веке — и почему она всё меньше похожа на привычные представления о фронте, стратегии и победе.

Разобрали, как устроена современная военная экономика, чем живёт оборонно-промышленный комплекс России и почему главная битва сегодня идёт не только за территорию, но и за производственные мощности.

Приятного просмотра!

18+

00:00 Введение

01:15 Обсуждение темы выпуска

02:19 Анализ рисков поставок томагавков

03:07 Оценка опасности ударов

03:43 Возможности российского ПВО

05:39 Ограничения систем ПВО

06:10 Перспективы поставок и цели

07:43 Состояние военно-промышленного комплекса

08:42 Развитие отсталых отраслей

09:38 Сравнение танков

10:24 Изменения в военной стратегии

12:19 Лидеры в ПВО и других отраслях

13:51 Проблемы в сфере связи

17:17 Роль креативных идей в войне

20:33 Революция в военном деле

22:49 Изменение восприятия оружия

23:48 Сетевая война

24:20 Роль дронов в войне

26:01 Инновации и военные технологии

28:28 Проблемы американского ВПК

30:48 Уязвимость вертолётов

33:38 Новые реалии войны

34:27 Реакция Запада

35:11 Экономический и военный потенциал НАТО

36:59 Консенсус и ядро сторонников войны

37:41 Провокационные действия Эстонии

39:24 Позиция Германии

43:02 Военные инвестиции Эстонии

45:42 Антирусская позиция Дании

47:36 Верность союзников

48:52 Риск войны

49:10 Технологическое превосходство Запада

50:55 Историческая зависимость от импорта технологий

52:52 Массовость и эффективность

54:55 Угроза для Калининграда

57:03 Идентичность жителей Калининграда и Владивостока

01:00:19 Митинги и НАТО

01:01:22 Менталитет и внешняя политика

01:02:44 Шпионаж и спецслужбы

01:03:47 Ядерное оружие

01:05:31 Стратегия и когнитивная война

01:06:41 Приднестровье и идентичность

01:08:26 Аннексия и самоопределение

01:10:27 Милитаризация Европы

01:11:44 Подготовка к войне

01:13:30 Каспийская флотилия и её возможности

01:14:25 Ситуация на Балтике

01:15:14 Милитаризация Арктики

01:16:00 Политическая ситуация в Азербайджане

01:17:30 Исторические параллели и сценарии конфликтов

01:20:07 Союз с Северной Кореей

01:21:33 Отношения с Казахстаном

01:23:23 Суверенитет и сотрудничество

01:24:18 Военно-техническое сотрудничество и внешние игроки

01:25:17 Изоляционизм и транс-атлантические отношения

01:27:16 Самосознание и исторические контексты

01:28:55 Финансовые возможности Европы

01:32:34 Политическая неуправляемость и милитаризация

01:35:52 Провокации и война

01:37:30 Когнитивная война и утрата Крыма

01:39:27 Эволюция технологий

01:41:14 Новые формы войны

01:42:25 Релокация и безопасность

01:44:16 Технологии и хайп

01:46:38 Гибридная война и стратегии

01:48:32 Важность понимания военных технологий

01:49:31 Роль общества в понимании военных технологий

01:51:25 Необходимость регулярных обсуждений

01:52:23 Заключение

