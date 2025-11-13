Чистота понимания: Здравствуй, оружие! Руслан Пухов, Алексей Чадаев, Семён Уралов
«Чистота понимания» – авторский подкаст философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
Тема выпуска: Здравствуй, оружие!
У нас в гостях – директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
В этом выпуске мы обсудили, как изменилась война в XXI веке — и почему она всё меньше похожа на привычные представления о фронте, стратегии и победе.
Разобрали, как устроена современная военная экономика, чем живёт оборонно-промышленный комплекс России и почему главная битва сегодня идёт не только за территорию, но и за производственные мощности.
Приятного просмотра!
18+
00:00 Введение
01:15 Обсуждение темы выпуска
02:19 Анализ рисков поставок томагавков
03:07 Оценка опасности ударов
03:43 Возможности российского ПВО
05:39 Ограничения систем ПВО
06:10 Перспективы поставок и цели
07:43 Состояние военно-промышленного комплекса
08:42 Развитие отсталых отраслей
09:38 Сравнение танков
10:24 Изменения в военной стратегии
12:19 Лидеры в ПВО и других отраслях
13:51 Проблемы в сфере связи
17:17 Роль креативных идей в войне
20:33 Революция в военном деле
22:49 Изменение восприятия оружия
23:48 Сетевая война
24:20 Роль дронов в войне
26:01 Инновации и военные технологии
28:28 Проблемы американского ВПК
30:48 Уязвимость вертолётов
33:38 Новые реалии войны
34:27 Реакция Запада
35:11 Экономический и военный потенциал НАТО
36:59 Консенсус и ядро сторонников войны
37:41 Провокационные действия Эстонии
39:24 Позиция Германии
43:02 Военные инвестиции Эстонии
45:42 Антирусская позиция Дании
47:36 Верность союзников
48:52 Риск войны
49:10 Технологическое превосходство Запада
50:55 Историческая зависимость от импорта технологий
52:52 Массовость и эффективность
54:55 Угроза для Калининграда
57:03 Идентичность жителей Калининграда и Владивостока
01:00:19 Митинги и НАТО
01:01:22 Менталитет и внешняя политика
01:02:44 Шпионаж и спецслужбы
01:03:47 Ядерное оружие
01:05:31 Стратегия и когнитивная война
01:06:41 Приднестровье и идентичность
01:08:26 Аннексия и самоопределение
01:10:27 Милитаризация Европы
01:11:44 Подготовка к войне
01:13:30 Каспийская флотилия и её возможности
01:14:25 Ситуация на Балтике
01:15:14 Милитаризация Арктики
01:16:00 Политическая ситуация в Азербайджане
01:17:30 Исторические параллели и сценарии конфликтов
01:20:07 Союз с Северной Кореей
01:21:33 Отношения с Казахстаном
01:23:23 Суверенитет и сотрудничество
01:24:18 Военно-техническое сотрудничество и внешние игроки
01:25:17 Изоляционизм и транс-атлантические отношения
01:27:16 Самосознание и исторические контексты
01:28:55 Финансовые возможности Европы
01:32:34 Политическая неуправляемость и милитаризация
01:35:52 Провокации и война
01:37:30 Когнитивная война и утрата Крыма
01:39:27 Эволюция технологий
01:41:14 Новые формы войны
01:42:25 Релокация и безопасность
01:44:16 Технологии и хайп
01:46:38 Гибридная война и стратегии
01:48:32 Важность понимания военных технологий
01:49:31 Роль общества в понимании военных технологий
01:51:25 Необходимость регулярных обсуждений
01:52:23 Заключение
Комментарий редакции
Ключевые идеи из обсуждения:
1. Сложность и многослойность современной войны
Участники подчеркивают, что нынешняя война (и в техническом, и в культурном смысле) радикально отличается от прежних: это не только столкновение “железа”, но война идей, сетей, креативных решений, непрерывной адаптации. Классический фетиш на некое “чудо-оружие” как абсолютный геймчейнджер обесценен — никакая вундервафля, будь то тамагавки или “рои дронов”, не способна решить исход противостояния одномоментно.
2. Конвергенция военных и гражданских технологий
Отмечается перевёртывание технологического потока: если раньше инновации появлялись в военной области и затем становились гражданскими (интернет как пример), то теперь “донор” технологий – гражданская сфера. Гражданские ИТ-решения, дроны, логистические идеи проникают в войну быстрее, чем переработанные под государственный военно-промышленный комплекс технологии.
3. Размытость структур, сетевизация противостояния
Война становится “сетевой” — распределённой, горизонтальной, с размытостью центров принятия решений и передачей власти в “узлы сети”, где центральные позиции становятся уязвимыми, а устойчивость обеспечивается множеством распределённых связей и компетенций. Аналогия с блокчейном и онлайновыми платформами очевидна.
4. Переход к массовому дешевому оружию
Архаичные представления о бронированной технике уходят: дорогие танки, корабли и самолёты быстро устаревают, когда против них работают массовые дешёвые средства поражения (дроны, импровизированные взрывные устройства, цифровые системы слежения и управления). Возникает новая дихотомия “массы и стоимости” — оружие должно быть относительно недорогим, быстро заменяемым, быть “расходником”.
5. Проблема повторяемости успеха, “серийности” инноваций
Предпринимательский, креативный потенциал русского общества — это огромный плюс, но, как признал Пухов, в нашем историческом опыте нет привычки к повторяемому производству успешных решений: “подковываем блоху, но массово воспроизвести систему не умеем”.
6. Слабость в сфере связи и информационного превосходства
Ключевым фактором ударной силы ВСУ стала интеграция западных систем связи, разведки и координатной поддержки (Starlink, смартфоны, распределённое командование), которая вывела украинскую армию на качественно иной уровень. России приходится придумывать “паллиативы” и справляться с частичной “слепотой”.
7. Милитаризация и внутренняя политика Запада
Для ряда европейских бюрократий тема русской угрозы становится не только военным, но и политическим инструментом подчинения разнообразных элит под единую “оборонную” вертикаль, наведения порядка в хаотичной партийной системе, оправдания роста расходов и ограничения свобод.
8. Стратегическая уязвимость России
Индивидуальные резервуары живой силы, резерв глубины страны и демографии, раньше гарантировавшие стратегическую устойчивость, теперь истончаются: современные технологии “снимают” фактор стратегической глубины, а массовая мобилизация становится менее реалистичной. Сетевые, информационные и когнитивные атаки могут разрушать единство общества “изнутри”.
9. Парадокс союзников и качественная разница ресурсов
Как у Соединённых Штатов проблемы ВПК не столь смертельны из-за избыточных ресурсов, так и Европа способна переоснаститься или помогать Украине, но только если население готово отказаться от привычного комфорта. Война — это всегда обмен: либо благополучие, либо военная устойчивость.
10. Идентичность, “тыл” и когнитивная война
Будущее территории — будь то Калининград, Приднестровье или южные регионы России — зависит не столько от числа штыков, сколько от интеграции общества, связки “тыл-фронт”, от способности поддерживать общую идентичность против сетевых, когнитивных, пропагандистских атак.
11. Граница между реальной и симулятивной военной мощью
Размышления о хайпе (“Звёздные войны” времён СССР), фейках, пиар-вундервафлях (гипотетические некинетические — “фиолетовый луч”), призывает к критическому анализу: где реальный технологический прорыв, а где — дымовая завеса и игра на страхах.
12. Исторический опыт и иллюзорность идеализаций
Подспудный вывод — часто решения, воспринимаемые обществом как “непоколебимая истина” (например, технологическое превосходство Запада или СССР), оказываются иллюзиями, поддерживаемыми ретроспективной идеализацией либо пропагандой.
---
Выводы и практические размышления
Беседа, по сути, представляет из себя диспут об изменении природы войны в XXI веке и попытку найти “чистоту понимания” в потоке новостей, груза страхов и идеализаций.
- Главная революция — не технологическая, а социально-культурная:
Новая война — это война адаптивного, сетевого, “быстрого” общества, возникающей коллегиальности идей, массового творчества и быстрого преобразования гражданских технологий в военные. Как и в IT, выигрывает не столько обладатель “самого большого танка”, сколько коллектив, способный гибко интегрировать информационные, материальные и когнитивные ресурсы.
- Стойкость — это не крепость стен, а клей идентичности
Прочность государства, фронта, тыла, флота или анклава зависит от самоидентификации, способности к синергии общества и элит, и умения противодействовать “некинетическому” удару через подрыв лояльности, единства, смысла.
- Исторические уроки — в умении видеть многомерность и динамику
Веря в “правильный путь”, в “собственный особый путь”, опасно становиться пленником успеха вчерашнего дня: в условиях сетевой, распределённой, “мозаичной” войны прошедшие практики могут только мешать видеть подлинную картину изменений.
- Идеализация врага и себя — ловушка и для безопасности, и для развития
Без критики собственных мифов, понимания ограниченности ресурсов (материальных, демографических, технологических), и признания ситуативности “истин”, страна (общество, армия, администрация) остаётся уязвимой для внешнего и внутреннего давления.
- Вопрос о будущем — это вопрос о границе между реальностью и иллюзией
Можно ли подготовиться к войне, не воюя? Можно ли создать абсолютную устойчивость только технологиями или только патриотизмом? Где проходит граница между настоящим и симулированным превосходством, и не открывается ли самая важная уязвимость как раз в субъективной “чистоте понимания”?
---
Открытый философский вопрос:
Если природа войны сейчас — это прежде всего борьба за субъективную картину мира, интеграцию идентичностей, гибкость инноваций и серийность успеха, то не становится ли самой важной стратегической задачей — не “выигрыш боя”, а создание такого общества и государства, которое постоянно пересобирает собственное понимание, сомневается, ищет обратную связь и готово смиренно учиться даже у своих врагов?
Какой может быть “истинная” безопасность в 21 веке: это устойчивые стены и броня, или живое, способное к изменению и принятию нового коллективное сознание?