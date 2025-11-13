Беспилотники объединяются в полки

Это первые в истории вооруженные силы, где главная роль отведена не людям, а дронам под управлением операторов. Сформированы полки и отдельные подразделения, назначено командование, определена структура, а штабы и центры управления развернуты по всей стране. Создается система, которая объединит разведку, ударные дроны и логистику в единый контур.

Подготовка к созданию нового рода войск велась заранее. Летом был открыт центр «Рубикон», где обучают инструкторов и операторов БПЛА для работы на передовой. Там, по словам военных, уже сформировались целые команды, способные вести операции с земли, воздуха и воды.

Еще в конце лета 2022 г. в российском оборонном ведомстве было создано Управление по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как заявили тогда в Минобороны, главное управление инновационного развития, новое структурное подразделение займется работами по использованию технологий искусственного интеллекта в интересах создания образцов вооружения военной и специальной техники. А годом ранее о планах по созданию управления по работе с ИИ в структуре ведомства сообщили в коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве.

Идея о создании беспилотных войск получила свое материальное воплощение в конце 2024 г. после поручения президента Владимира Путина. Тогда министр обороны Андрей Белоусов сказал, что главная цель — довести отечественные БПЛА до нового уровня: сделать их надежнее, более дальнобойными и устойчивыми к помехам. Забегая вперед, отметим, что до половины всей уничтоженной техники ВСУ — это результат использования в войсках беспилотных аппаратов.

Сегодня боевые действия в зоне СВО вполне оправданно называют «войной дронов». Беспилотникам находят применение в любом подразделении: разведывательном, штурмовом, тыловом.

Даже самодостаточная артиллерия без корректировки «птичками» уже не так эффективна. В то же время, по сведениям Минобороны, беспилотчики группировки «Центр» стали активно использовать дроны с «машинным зрением» — элементами искусственного интеллекта (ИИ). Военные, работающие на Красноармейском (Покровском) направлении, отмечают: новые коптеры стали незаменимым ударным средством.

Российский военно-промышленный комплекс развивает применение новых технологий в сфере обороны. Об использовании искусственного интеллекта в ВПК говорил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В первую очередь, речь идет о БПЛА, которые в ближайшем будущем будут работать в роевых группах, управляемых искусственным интеллектом. Это позволит не только повысить эффективность выполнения боевых задач, но и сократить время на принятие решений в условиях боя. «Нужны автоматизированные системы, которые сами будут принимать решения: какие цели ложные, а какие реальные, чтобы по своим не ударить — система определения „свой — чужой“. Все эти вещи будут расширяться, потому что будущее за дронами, будущее за войнами дронов», — говорил Михайлов.

Это новации не только прекрасно понимают в руководстве страны, но и активно реализуют. В России, например, производится ежемесячно более 50 тыс. дронов «Князь Вандал Новгородский», отмечал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. «За 2025 год мы выросли в два порядка», — сказал он. И уточнил, что производство БПЛА «Князь Вандал» налажено в трех регионах, причем, в каждом из них не на одной площадке, что важно для безопасности предприятий.

В июне 2025 г. издание «Профиль» писало о войне дронов на Украине. Отмечалось, в том числе, что «массовое применение армией РФ оптоволоконных FPV-дронов явилось одним из ключевых факторов успеха в операции по освобождению Курской области.

Дальние дроны-камикадзе «Герань» почти ежедневно наносят удары по украинской военно-промышленной и логистической инфраструктуре. Впрочем, и Киев регулярно запускает свои «летающие бомбы» с дальностью свыше тысячи километров вглубь российской территории. «Дальнолеты» с обеих сторон постоянно «умнеют», обзаводятся системами электронного зрения, учатся обходить системы ПВО, преодолевать линии РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Недавно российские войска начали применять в зоне СВО дрон «Бабай» с системой ИИ, распознающей элементы бронетехники и маскировку любого типа, способный поразить любую цель. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика из Москвы. «”Бабай” практически со 100% вероятностью поразит любую цель в пределах досягаемости, что в огромной степени может повысить эффективность боевых подразделений БПЛА МО РФ», — заявили в организации. По команде оператора дрон может точно залететь в окно, вход в здание или блиндаж, либо поразить любую цель помимо техники, на которую укажет оператор.

Дальность полета «Бабая» зависит от нагрузки боевой части. «Например, со снарядом весом в 3 кг дрон без труда преодолеет дистанцию в 13—15 км. С нагрузкой в 2 кг — до 20 км, с нагрузкой 1—1.3 кг — до 30 км. Скорость полета до 120 км/ч. Размер дрона — 10 дюймов, для более дальних дистанций и большей полезной нагрузки до 6-8 кг есть старшие версии — 13 и 15-дюймовые дроны. Ранее был представлен нано-дрон Helius весом меньше 250 граммов

Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях, включая военную, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках выступления на «Дне искусственного интеллекта» в инновационном центре «Сколково». «Спектр возможностей для того, куда это всё внедряется и в нашей стране, очень велик. Конечно, это и медицина, и образование, и энергетика, и производство, и погода. Вопросы безопасности в самом широком смысле этого слова, военные технологии. Везде сейчас все эти технологии используют искусственный интеллект», — приводит его слова ТАСС. Было также отмечено, что в Минобороны РФ создали подразделение по искусственному интеллекту.

В то же время американский журнал The National Interest (TNI) пишет, что интеграция систем искусственного интеллекта (ИИ) в войска представляет собой для Вооруженных сил (ВС) России «несбыточную мечту». По мнению издания, в военном ИИ Москва желает идти в ногу с Пекином и Вашингтоном. В общем, выдают желаемое за действительное. Между тем в ходе СВО наши войска испытали очередной дрон — «Овод» с искусственным интеллектом. Разработка народного ВПК — тульские ударные дроны — получила масштабное обновление под названием ОРБИТ, нацеленное на повышение эффективности поражения позиций противника. Его программное обеспечение представляет собой ассистента пилота, размещенного в наземном кейсе. Используя нейросети, система способна автоматически подсвечивать и классифицировать цели, различая танки, блиндажи и пикапы.

А недавно в зону СВО поставили 1500 дронов «Тор» с модулями ИИ. «Искусственный интеллект — это наше взаимодействие с московским конструкторским бюро. Их модуль позволяет, обходя средства радиоэлектронной борьбы противника, в автономном режиме взлетать, получать задание и выполнять его без участия оператора», — пояснил руководитель департамента проектов петербургского конструкторского бюро с позывным Рача.

С началом СВО огромную роль приобрели БПЛА разных типов, особенно малые разведывательные квадрокоптеры (DJI Mavic, Autel, Xiaomi Fimi). Их массовое применение обеими сторонами привело к развязыванию на Украине так называемой кибервойны в немыслимых ранее масштабах.

Дроны угоняют, принудительно сажают, по идентификаторам их радиосигналов ищут данные на оператора. У ВСУ в штате разведотдела, который занимается только охотой на наших «дроноводов», могут быть сотни человек. Пока они работают без ИИ.

В свою очередь, с нашей стороны возник запрос на боевые БПЛА, способные действовать автономно. Применительно к разведчикам и ударным многоразовым БПЛА со «сбросами» это означает автономный выход в район боевого применения и еще много подобных вещей. Для одноразового ударного FPV-дрона — способность самостоятельно обнаружить и идентифицировать цель и затем ее атаковать, отправляя оператору только короткий видеоотчет.

Еще в 2023 г. в зоне СВО появились и были испытаны все эти технические возможности. Было доказано, что полуавтономный дрон возможен и эффективен, да и создание «ударника», который сам будет выявлять цель и прицеливаться, возможно, тоже. Кроме того, появился дешевый ответ на украинские системы РЭБ — так называемый доводчик, модуль видеозахвата цели, легко сопрягаемый с любым FPV. На финальном участке траектории, когда радиосигналы к FPV-дрону уже не доходят из-за РЭБ, доводчик, «зацепившись» за картинку цели с камеры, доводит дрон до нее уже автономно.

Моделей и модификаций БПЛА в России немало. Есть, как говорится, из чего выбрать. В Америке не все тупые вопреки тому, что говорил наш известный юморист. Однако любые оценки вероятного противника надо воспринимать скептически. Хотя прислушиваться надо: что-то полезное для себя и узнаешь. Издание The New York Times пишет, например: Россия развернула масштабное производство беспилотников, превратив его в «империю дронов».

По данным газеты, с начала 2025 г. вооруженные силы РФ применили более 34 тыс. ударных аппаратов и приманок, что в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации американцев, наращивание выпуска БПЛА стало серьезным вызовом для Украины. (Уточним: для НАТО.)

New York Times отмечает, что российская армия запускает дроны волнами, а также использует ложные траектории, чтобы перегружать системы ПВО противника. В публикации приводится мнение военного эксперта, который предположил, что фактически украинской стороне удается сбивать меньше беспилотников, чем объявляется официально.

Цифры, конечно, весьма условные, но тенденции, похоже, отмечены правильно. Добавим: потенциал для создания ИИ ударных систем в России есть. Еще в августе 2024 г. на открытии форума «Армия» Белоусов говорил, что одним из условий нашей победы в СВО будет «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект». Иначе говоря, российское военное руководство считает, что за боевым ИИ — будущее. Таким образом, СВО потребовала от наших войск не только инновационных технических решений, но и организационных. Создание рода войск беспилотных систем — это реальный ответ на веления нашего времени.

Фото Комсомольская правда

Специально для Столетия

Валерий Мацевич