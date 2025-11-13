Андрей Школьников: О сложности мышления – будет непросто
Абсолютное большинство современных авторов работ по геостратегии и геополитике продолжают жить в рамках XX в., периода классической геостратегии. Для той стадии она была адекватна и актуальна, но времена изменились, требуя иного взгляда, ориентации к миру. Для указанных изменений не применим линейно-позитивистский подход и оценки, произошло усложнение общественной сферы и нашего её понимания.
В искусстве можно выделить несколько уровней стиля: индивидуальный, школа, страна, цивилизация, эпоха. Каковы ни были бы индивидуальные различия пейзажей «голландцев» Якоба Рёйсдаля (1628-1682) и его ученика Мейндерта Гоббема (1638-1709 гг.), но сравнивая их с работами «фламандца» Рубенса (1577-1640 гг.), будет казаться, что двое первых практически близнецы. Если же сравнить всех троих с представителями других стран, вне культурно-исторического пространства Нидерландов, то расклад повторится. Сравнительный анализ позволяет выделять общие, устоявшиеся черты стиля.
Переход между геостратегией XX и XXI вв. по глубине и изменению отношения к миру подобен переходу от классики к барокко в искусстве. Идёт смена эпох, не в смысле выстраивания параллелей, а как показатель сложности изменения восприятия мира. Можно выделить взаимосвязанные формы, по которым практически на наших глазах произошла эволюция, опосредованная изменением цели, предмета, среды и исследователя:
▪️ позитивизм и линейная динамика, обводящая границы и контуры versus детерминированный хаос, расплывающийся в безграничном;
▪️ множество изолированных явлений и параллельных плоских срезов, препарирующих реальность словно “мертвый” инженерный чертёж, versus “живая” многомерная общественная сфера;
▪️ строгие, замкнутые, ограниченные модели и правила versus свобода исследования, создание и комбинация инструментов познания;
▪️ множество, самостоятельных частей, мозаика элементов, ребусы versus единство, синхронизация, соотнесение второстепенных элементов / сюжетов руководящему, игра множественностью связанных смыслов;
▪️ абсолютная ясность и однозначность, разъяснение до мелочей versus относительная ясность, демонстрация логики, опорных пунктов, требующих самостоятельной достройки, осмысления.
Чем больше сложных признаков и черт характерны для анализа индивида (вторые элементы в каждой из пар), тем более он интересен, вне зависимости от взглядов и позиции по конкретному вопросу. Выступая в качестве оппонента или высказывая отличную, неприемлемую вам точку зрения, он обогащает картину мира, позволяет шире взглянуть на происходящее и будущее. Выделенные выше пять пар черт характеризуют сложность мышления, стиль мировосприятия.
Как правило, для понимания глубины геостратегического мышления индивида достаточно 2–3 страниц написанных им аналитических текстов, чем больше используется стереотипов, шаблонов, узких и/или специальных терминов, тем яснее и чётче анамнез, буквально с первых строк. В отношении многих современных экспертов достаточно пары предложений, чтобы понять в какой парадигме они живут. Однако, откровенный враг может быть интересен, а находящийся с тобой в одном окопе может оказаться ограниченным и простым. К сожалению, индивидов со сложным мышлением на порядки меньше, чем бы хотелось.
Абсолютное большинство политологов и экспертов великолепно смотрелись бы в качестве аналитиков во второй половине XX в., когда геостратегические модели «суша – море» и мир-системный анализ были вершиной мысли, даже лет 5-7 назад они были интересны, но это уже прошлая, уходящая эпоха, с которой давно пора прощаться. Разрабатывайте ментальную органолептику, опорные элементы даны…
И, да, не нужно путать относительную ясность с затемнением, попыткой изобразить тайну и недосказанность, плюшевый мишка может делать таинственный вид, намекая что между лап у него ого-го что есть, но там лишь хвост болтается…
Андрей Школьников
Комментарий редакции
1. Смена эпох требует нового мышления.
Большинство современных авторов в области геостратегии продолжают мыслить категориями XX века, хотя общество и реальность стали гораздо сложнее и многомернее.
2. Недостаточность линейно-позитивистского подхода.
Классические, линейные и упрощённые методы анализа больше не соответствуют уровню сложности современной общественной сферы.
3. Аналогия с искусством и сменой стилей.
Переход от классики к барокко иллюстрирует, как меняется восприятие мира и требуемая глубина аналитики — новые эпохи требуют большего многомерного охвата, как в искусстве, где индивидуальные различия теряются на фоне цивилизационного стиля.
4. Пять пар противоположностей, характеризующих сложность мышления:
- Линейная динамика и чёткие границы vs детерминированный хаос и множество явлений.
- Замкнутые модели vs свобода исследования и творческая комбинация инструментов.
- Множество самостоятельных элементов vs синхронизированное единство смыслов.
- Абсолютная ясность vs относительная ясность и намётки для самостоятельного осмысления.
- Ориентация на жёсткие нормы vs гибкость, игра с множеством нюансов.
5. Ценность сложного мышления.
Индивиды, способные на сложное и многослойное мышление, более ценные аналитики вне зависимости от их идеологической позиции.
6. Распространённость простого мышления.
Большинство экспертов мыслят стереотипно, поверхностно — их парадигма узнаваема уже по первым строкам текста.
7. Обогащение через оппозицию.
Даже враг, если обладает сложным мышлением, способен обогатить картину мира, тогда как союзник с примитивным мышлением опасно ограниченен.
8. Ментальная органолептика и относительная ясность.
Не стоит путать относительную ясность размышлений с искусственным затемнением и притворной загадочностью: подлинная аналитика оставляет пространство для самостоятельной достройки, а не для пустых намёков.
---
Вывод
Школьников указывает на необходимость пересмотра аналитических подходов к геостратегии и мышлению в целом — мир усложнился, а значит, и требования к анализу и глубине восприятия реальности значительно возросли. Гибкость, способность видеть взаимосвязи, работать с хаосом и создавать синтез на основе множества разнородных элементов становятся определяющими признаками современного мышления. Стереотипы, жёсткие рамки и однозначные схемы уходят в прошлое.
Автор подчеркивает, что подлинная глубина возникает не в затемнении и имитации таинственности, а в сопоставлении, синхронизации, в стремлении к пониманию через сложность и открытость к иным точкам зрения.
---
Рефлексия
Этот текст тонко ставит вопрос: если эпоха диктует новые стандарты сложности и многоуровневости мышления, готовы ли мы исследовать реальность с неизбежными противоречиями и недосказанностями? Не является ли сама тяга к абсолютной ясности лишь заблуждением, а истинная мудрость — в принципиальной относительности и открытости к многозначности мира?
Возможно, суть не в поиске однозначности, а в готовности оставаться на границе между хаосом и порядком — где рождается подлинное знание. Но какой уровень неопределённости мы готовы принять в качестве основы для действий и выводов?