После Нюрнбергского трибунала началась новая битва за справедливое наказание для многочисленных нацистских преступников. Как адвокаты оправдывали палачей из айнзацгрупп и концлагерей? Кто стоял за мощной системой их защиты в послевоенной Германии? И почему многим убийцам удалось избежать наказания?

В этом выпуске Иван Будилов и Ксения Чепикова рассказывают о малоизвестной стороне истории:

— Адвокаты-нацисты: Рудольф Ашенауэр и Ганс Латернзер — кто они и как создали сеть для защиты преступников.

— «Тихая помощь»: как влиятельные политики ФРГ и аристократы помогали палачам освобождаться из тюрем.

— Цена жизни: сколько стоили услуги адвокатов и кто их финансировал.

— Циничные стратегии: как защита доказывала «безопасность» пыточных качелей и «законность» массовых расстрелов.

— Итоги: почему суды над нацистами часто заканчивались провалом и оправдательными приговорами.

00:00 – Адвокаты дьявола: кто защищал нацистских преступников?

01:34 – Как нацистские преступники получили право на защиту

09:46 – Главные аргументы защиты: «ты тоже» и «приказ есть приказ»

15:27 – Адвокаты-нацисты: Рудольф Ашенауэр и его связи

24:26 – Организация «Тихая помощь» и её покровители

31:15 – Как Ашенауэр влиял на освобождение преступников в ФРГ

37:50 – Защита палачей Освенцима: «ошибка в запрете» и пыточные качели

47:34 – Карьера адвоката Ашенауэра: от нацизма до 1980-х годов

53:23 – Тактика Ганса Латернзера: дискредитация свидетелей

01:06:55 – Как адвокаты затягивали процессы и мешали правосудию

01:16:03 – Итоги: почему битва за правду была проиграна