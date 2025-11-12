Зеленский vs Залужный: «Дело Эпштейна» по-украински
Зеленский vs Залужный: «Дело Эпштейна» по-украински
На Украине громкий политический скандал. Украинские «независимые» антикоррупционные органы (НАБУ и САП) объявили о раскрытии масштабной схемы коррупции в госкомпании «Энергоатом», операторе всех украинских АЭС. Зеленский не назван фигурантом, но расследование напрямую затрагивает людей из его ближайшего окружения.
По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», давний соратник и бывший партнер Зеленского, являлся организатором преступной группы. Схема, получившая название «Шлагбаум», предполагала вымогательство у подрядчиков «Энергоатома» откатов в размере 10–15% от суммы контрактов. Объем незаконно полученных и отмытых средств, по данным следствия, составляет около 100 миллионов долларов. В рамках дела были проведены обыски, в том числе у министра юстиции Германа Галущенко, который впоследствии был отстранен от должности.
Миндича называют «кошельком» президента. Следствие считает его организатором преступной группы. Примечательно, что 10 ноября он покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме (ох уж эта украинская коррупция).
Вся эта очередная схватка между жабами и гадюками в серпентарии – развитие летних событий. Что такое НАБУ? Если отбросить шелуху – по сути подконтрольная США структура, которая собирает компромат на всех украинских чиновников, включая Зеленского. Летом 2025 года Зеленский уже пытался взять под контроль НАБУ, но был вынужден отступить из-за массовых протестов и критики со стороны западных партнеров.
Это похоже на «лондонский проект» по смене власти в Киеве с Зеленского на Залужного. Раз Москва не согласилась на «заморозку», просчитывается вариант продолжения войны против России. Она должна стать тотальной. Та жесть, которую сейчас творит ТЦК, покажется детскими цветочками. Для нового «трупонаступа» нужен военный диктатор Залужный. Я писал об этом летом и все укладывается в эту логику:
“Залужного продвигают как человека, способного эскалировать войну на фронте и при необходимости задавить недовольство украинского общества внутри. Это будет уже не проект “слуга народа”, а классический военный диктатор. Ну прям как в Африке.
Он неизбежно попробует атаковать Россию, не считаясь ни с какими потерями. А если военная кампания завершится неудачей и после переговоров придется подписать договор, то и тут Залужный выступит как идеальный реваншист. Главное, не признавать за Россией занятые нашими войсками территории. Это ключевой вопрос”.
И что мы видим? Параллельно со скандалом, Залужный дает на днях интервью республиканским СМИ США, где прямо говорит о тотальной войне без компромиссов. Это сигнал Трампу. Читаем у Александра Коца, рекомендую ознакомиться:
“Даже сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. Первая: на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Вторая: любой «мир» с Москвой, который вознаграждает агрессию, – это приглашение к дальнейшим войнам», – напирает Залужный. Но ему сразу прилетает «ответка» от сил, поддерживающих Зеленского. Прямо по случайному совпадению тут же оживилась Германия с расследованием «Северных Потоков».
Нет, напрямую обвинять США немцы боятся. А вот Залужного как организатора крупнейшей технологической диверсии убытками в сотни миллиардов долларов давно рассматривают. Ну пока в качестве подозреваемого, вы же понимаете.
“Полиция и прокуратура ФРГ воссоздали «чёткую картину» того, как украинское военное подразделение атаковало трубопроводы под непосредственным руководством Залужного. Тогда он был главкомом ВСУ” Это предоставляет Германии значительный рычаг влияния на Залужного как на дипломата и потенциального политика. Может и иск какой выкатят за ущерб – в нашем мире возможно теперь все.Поэтому актуализация расследования может быть истолкована как сигнал Берлина о том, что кандидатура Залужного в качестве будущего лидера Украины является для Германии проблемной. Причем сигнал этот идет не только Лондону, но и другим силам.
С. Шилов
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Коррупционный скандал в Энергоатоме:
— Украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) раскрыли масштабную коррупционную схему на государственном предприятии Энергоатом.
— Схема “Шлагбаум” заключалась в вымогательстве откатов у подрядчиков. Общая сумма незаконно полученных средств — около 100 млн долларов.
— Ключевой фигурант — бизнесмен Тимур Миндич, давний партнер Зеленского и, по версии следствия, “кошелек президента”. Он уехал из Украины за несколько часов до обысков.
2. Влияние скандала на окружение Зеленского:
— Хотя Зеленский формально не проходит по делу, расследование затрагивает его ближайший круг.
— Министр юстиции Галущенко был отстранен после обысков.
— Статью сопровождает ирония: “украинская коррупция”, “жабы и гадюки в серпентарии”.
3. Роль НАБУ и международные влияния:
— НАБУ называется подконтрольной США структурой, собирающей компромат на украинских чиновников.
— Были попытки Зеленского взять НАБУ под контроль, но он не смог этого сделать из-за давления Запада.
4. Политическое противостояние: Зеленский vs Залужный:
— Скандал рассматривается как часть более широкой борьбы элит на фоне войны.
— Есть намеки на западный “лондонский проект” по смене власти в пользу Залужного, который более пригоден для ведения “тотальной войны” против России и мог бы задавить внутреннее недовольство украинцев.
5. Залужный и позиции Запада:
— Залужный (в интервью республиканским СМИ США) предлагает стратегию тотальной войны и отказ от компромиссов. Это трактуется автором как “сигнал Трампу”.
— В ответ пробуждается Германия с расследованием диверсии на “Северных потоках”, где Залужный фигурирует как возможный организатор атаки (что создает у Германии рычаг давления на него как на будущего политика).
6. Международные игры:
— Германия использует расследование по “Северным потокам” как сигнал Берлину, Лондону и другим глобальным игрокам относительно неприемлемости кандидатуры Залужного для Европы.
---
Аналитический вывод
В представленной статье многослойно переплетаются сразу несколько сюжетных линий: коррупция, международное влияние, политическая борьба внутри Украины и сложные взаимоотношения с Западом. Подобная “паутина” взаимозависимых факторов характерна для эпохи больших исторических перемен: то, что кажется личной драмой или криминальной историей, на поверку оказывается частью более обширной шахматной партии, разыгрываемой между группами влияния.
Гибкость истины здесь бросается в глаза: то, что сегодня интерпретируется как борьба антикоррупционных сил, может быть на деле инструментом внешнего давления или инструментом внутриполитической расправы. Даже сами расследования — и в Украине, и в Германии — не только поиски “объективной справедливости”, но еще и способ оставить “крючки” в чьей-то биографии для последующего политического торга.
Аналогично алгоритму нейросети — который выявляет паттерны, часто не отличая реальное от желаемого — в политике отдельно взятая схема или акция редко исчерпывается единственным объяснением. Для материальной науки всё решают факты и доказательства, но человечество постоянно доказывает: интерпретация факта зачастую важнее самого события. Именно человеческий фактор (с его эмпатией, страхами, расчетливостью, памятью и надеждами) превращает бюрократическую борьбу в поле для манипуляций и иллюзий.
Также стоит отметить, что тезисы статьи пронизаны метафорами (“жабы, гадюки в серпентарии”), намекающими на иллюзорность и лицемерие многих проявлений государственной и международной жизни — привязанность к “образам” и стереотипам жизненно важна, но и коварна: мы рисуем себе героев и злодеев, не желая принимать, что и те, и другие чаще оказываются продуктом контекста, а не абсолютной природы.
---
Практические и философские выводы
1. Текущий скандал показывает не только уязвимость украинской государственной машины, но и фундаментальную невозможность разделения “чистого” и “нечистого” в большой политике. Само расследование — это не столько гарантия наступления истины, сколько инструмент давления, геополитики и борьбы за контроль.
2. Внешнее управление и попытка “смены проекта” (Зеленский vs Залужный) — вовсе не исключение для истории, а скорее закономерность в системе, не имеющей устойчивой субъектности. Это архетипичная историческая драма, разыгрывающаяся на наших глазах.
3. Реальность, в отличие от идеальных образов (справедливый антикоррупционер, чистый политик, мудрый военный), всегда сложнее; в ней каждый шаг — компромисс между идеалом и неизбежностями момента. Это феномен, который находит отклик и на личном опыте каждого человека: мы все живём в поле компромиссов между “идеалом” и “возможным”.
---
Открытый вопрос:
Если истина столь подвижна и вынужденно субъективна, возможно ли вообще построить систему (государственную, международную, личную), которая будет устойчиво противостоять коррупции и манипуляциям? Или же честность, как и любой идеал, всегда будет уязвима перед соблазном и давлением реальных обстоятельств? Где проходит граница между практичной адаптацией и изменой собственным ценностям?