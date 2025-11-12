Зеленский vs Залужный: «Дело Эпштейна» по-украински

На Украине громкий политический скандал. Украинские «независимые» антикоррупционные органы (НАБУ и САП) объявили о раскрытии масштабной схемы коррупции в госкомпании «Энергоатом», операторе всех украинских АЭС. Зеленский не назван фигурантом, но расследование напрямую затрагивает людей из его ближайшего окружения.

По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», давний соратник и бывший партнер Зеленского, являлся организатором преступной группы. Схема, получившая название «Шлагбаум», предполагала вымогательство у подрядчиков «Энергоатома» откатов в размере 10–15% от суммы контрактов. Объем незаконно полученных и отмытых средств, по данным следствия, составляет около 100 миллионов долларов. В рамках дела были проведены обыски, в том числе у министра юстиции Германа Галущенко, который впоследствии был отстранен от должности.

Миндича называют «кошельком» президента. Следствие считает его организатором преступной группы. Примечательно, что 10 ноября он покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме (ох уж эта украинская коррупция).

Вся эта очередная схватка между жабами и гадюками в серпентарии – развитие летних событий. Что такое НАБУ? Если отбросить шелуху – по сути подконтрольная США структура, которая собирает компромат на всех украинских чиновников, включая Зеленского. Летом 2025 года Зеленский уже пытался взять под контроль НАБУ, но был вынужден отступить из-за массовых протестов и критики со стороны западных партнеров.

Это похоже на «лондонский проект» по смене власти в Киеве с Зеленского на Залужного. Раз Москва не согласилась на «заморозку», просчитывается вариант продолжения войны против России. Она должна стать тотальной. Та жесть, которую сейчас творит ТЦК, покажется детскими цветочками. Для нового «трупонаступа» нужен военный диктатор Залужный. Я писал об этом летом и все укладывается в эту логику:

“Залужного продвигают как человека, способного эскалировать войну на фронте и при необходимости задавить недовольство украинского общества внутри. Это будет уже не проект “слуга народа”, а классический военный диктатор. Ну прям как в Африке.

Он неизбежно попробует атаковать Россию, не считаясь ни с какими потерями. А если военная кампания завершится неудачей и после переговоров придется подписать договор, то и тут Залужный выступит как идеальный реваншист. Главное, не признавать за Россией занятые нашими войсками территории. Это ключевой вопрос”.

И что мы видим? Параллельно со скандалом, Залужный дает на днях интервью республиканским СМИ США, где прямо говорит о тотальной войне без компромиссов. Это сигнал Трампу. Читаем у Александра Коца, рекомендую ознакомиться:

“Даже сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. Первая: на кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. Вторая: любой «мир» с Москвой, который вознаграждает агрессию, – это приглашение к дальнейшим войнам», – напирает Залужный. Но ему сразу прилетает «ответка» от сил, поддерживающих Зеленского. Прямо по случайному совпадению тут же оживилась Германия с расследованием «Северных Потоков».

Нет, напрямую обвинять США немцы боятся. А вот Залужного как организатора крупнейшей технологической диверсии убытками в сотни миллиардов долларов давно рассматривают. Ну пока в качестве подозреваемого, вы же понимаете.

“Полиция и прокуратура ФРГ воссоздали «чёткую картину» того, как украинское военное подразделение атаковало трубопроводы под непосредственным руководством Залужного. Тогда он был главкомом ВСУ” Это предоставляет Германии значительный рычаг влияния на Залужного как на дипломата и потенциального политика. Может и иск какой выкатят за ущерб – в нашем мире возможно теперь все.Поэтому актуализация расследования может быть истолкована как сигнал Берлина о том, что кандидатура Залужного в качестве будущего лидера Украины является для Германии проблемной. Причем сигнал этот идет не только Лондону, но и другим силам.

С. Шилов

