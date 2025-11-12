Суточно.ру — Найдём, где остановиться! https://clck.ru/3QFEqM

Были времена, когда бактериальные инфекции были одними из самых опасных врагов человечества. Вспомним эпидемии чумы или тифа. Но затем мы придумали антибиотики. Наступил «золотой век», когда некогда смертельные болезни стали лечиться очень легко. Однако бактерии приспособились, и всё чаще мы слышим об устойчивых к антибиотикам микроорганизмах, которые снова убивают людей. Грозит ли человечеству возвращение в тёмные времена, когда мы были беззащитны перед бактериями? Что делать, чтобы этого не допустить? И как правильно пользоваться антибиотиками?

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ_LaDnOqneWn5IOnRN5HZ3ibCnNx2iWzRn2_Foc3Y9Kr2PVrpOb4d6cldhK1ZYaNWdeQTVJO-y2rb1/pub

00:00:00 Вступление. Невероятные способности бактерий

00:03:36 История появления и развития антибиотиков

00:08:45 Реклама

00:10:09 «Кто хочет стать инфекционером?» — поиграем?

00:14:20 Реклама

00:15:58 Как бактерии нас убивают? Какие из них самые опасные?

00:24:54 Как работают разные антибиотики? Можно ли пить алкоголь, и какие побочки при их приёме?

00:35:38 Реклама

00:37:10 Мифы об устойчивости к антибиотикам

00:47:55 Бактериофаги, пересадка кала и прочие альтернативные способы

00:53:13 Больницы — идеальное место для эволюции бактерий

00:55:15 Заключение. Основные правила приёма антибиотиков и поддержания иммунитета

