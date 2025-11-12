Вас пугают ИИ? Раньше пугали ПАРОВОЗОМ! КТО и ЗАЧЕМ это делает | Андрей Буровский
Историк Андрей Михайлович Буровский разбирает, почему уже 500 лет людей системно пугают любыми новыми технологиями: от прялки Харгривса и паровозов до роботов, ИИ и «подземной нечистой силы». Пугают не потому, что технологии опасны, а потому что человек не любит изменения: станок «отнимет работу», роботы «вытеснят людей», электричество «взорвёт дом», ИИ «захватит власть». Буровский показывает, что эти страхи повторяются по одной и той же культурной матрице — «человекоподобное, но не человек» (робот, голем, Франкенштейн) — и что у страха перед техноновшествами очень длинная история: от пражского голема и Чапека до Англии времён луддитов.
Смотрите все наши ролики без цензуры по ссылке на Delib.ru: https://delib.ru/video
Книга "Неудобные вопросы к науке от профессора Буровского. | Буровский Андрей Михайлович.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/neudobnye-voprosy-k-nauke-ot-professora-burovskogo-burovskiy-andrey-mihaylovich-737537773/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/100834452/detail.aspx?targetUrl=MI
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Приветствие. «Чем нас пугают»
00:00:47 Почему пугают именно нашими изобретениями
00:01:36 Робот = антропоидная нечисть
00:03:44 Чапек, R.U.R. и страшилка про «восстание роботов»
00:04:25 Добрые роботы Азимова и советский «железный дровосек»
00:05:46 «Два будущих мира» у Стругацких
00:07:16 Зачем рассказывают, что роботы «захватят работу»
00:08:18 Голем: старейший образ «техно-защитника»
00:12:01 Франкенштейн и рождение злого искусственного существа
00:16:35 Почему люди сразу боятся станков и машин
00:18:14 Луддиты: 13 000 наказанных за борьбу с техникой
00:22:04 Паровозы и новый виток техно-ужасов
00:24:13 Как железная дорога стала символом прогресса
00:33:12 Пароходы, электричество и новые страхи
00:39:53 Суд над электричеством и «вредные лампочки»
00:41:16 «Это бесы её водят»: фольклор против техники
00:43:00 Старики и автомобиль: повторяющийся страх
00:45:07 Вывод Буровского: пугалки при прогрессе будут всегда
#АндрейБуровский #чемнасстрашать #роботы #ИИ #техноистория #луддиты #промышленнаяреволюция #delip #историятехнологий
Комментарий редакции
1. Исторический страх перед новыми технологиями: Андрей Буровский отмечает цикличность страха перед изобретениями — от механических прялок и паровозов до современных компьютеров и искусственного интеллекта. Любое значительное техническое новшество сопровождается волной общественного страха: его демонизируют, ассоциируют с потерей рабочих мест, разрушением привычного уклада, иногда — с мистикой и даже «нечистой силой».
2. Мифологизация и образы угрозы: Образ опасной машины или робота часто моделируется по архетипическим лекалам: человекоподобное, но не человек, пугающая «неживость» (красные светящиеся глаза, звериные черты, нечеловеческая сила). Сюжеты о восстании роботов, как у Чапека, франкенштейновская тема мести творения творцу или старая легенда о Големе — всё это проявления древнего страха перед созданием искусственной жизни.
3. Амбивалентность и культурные сценарии: Технологии могут внушать не только страх, но и надежду, восхищение, доверие. В других культурных рамках те же роботы выступают как помощники (примеры: законы робототехники Азимова, детские иллюстрации о дружбе, мифы, где Голем защищает общину). Отношение к изобретению всегда зависит от того, как его преподносят — либо как угрозу, либо как благо.
4. Инструментализация страха: Страх перед новизной часто используется сознательно — в интересах определённых социальных групп (например, старого профессионального цеха, конкурирующих компаний, устоявшихся отраслей, политиков). Примеры: атаки на электричество газовыми компаниями, опасения рабочих перед прялками, луддиты, репрессии против машиностроителей.
5. Парадоксальность прогресса: То, что поначалу пугает, затем становится рутиной и частью повседневности. Паровозы, авто, электрические лампочки, газовые фонари, компьютеры — всё это некогда казалось магическим и опасным, а теперь воспринимается как само собой разумеющееся. Более того, часто изобретения приносят реальные перемены: упрощают труд одних, лишают работы других, создают новые способы взаимодействия с миром и между людьми.
6. Генезис страха — психологическая и социальная перспектива: Буровский подчёркивает двойственность человеческой природы: с одной стороны, стремление к новому, с другой — тревога перед потерей привычного, консерватизм и недоверие. Многое из страха — иррационально, укоренено в мифологической памяти или в стратегии защиты своего положения.
---
Вывод с философским разворотом:
Беседа вызывает живое ощущение того, как субъективность опыта, культурный багаж и социальная динамика делают сам страх перед будущим многослойным явлением. Если отнестись ко всему новому с одной стороны, как к угрозе, а с другой — как к возможности, возникает поле для свободного и заинтересованного выбора.
Технологии — это, по сути, зеркала наших собственных страхов и ожиданий. Пугает не столько сам ИИ или паровоз, сколько неопределённость будущего, стремление к контролю над своей жизнью и опасение быть заменённым, забытым, ненужным. Механическое воплощение чужого разума или силы болезненно обнажает вопрос: где границы нашей уникальности — и что значит остаться человеком в меняющемся мире?
В видео заметно, что любое отношение к инновациям конструируется: его можно подкреплять фактами, но легко манипулировать мифами и архетипами. Реальность всегда сложнее упрощённых страхов или восторгов: порой новые изобретения действительно разрушали отдельные судьбы и профессии, порой открывали небывалые возможности для развития, творчества, свободы.
Если идти глубже, с междисциплинарным взглядом, возникает вопрос — а возможно ли вообще принять будущее без страха? Или страх — важнейшая часть человеческого механизма адаптации? И если так, тогда не в этом ли кроется наша главная свобода — учиться превращать страхи перед новым в сознательный выбор, устремлённый к развитию и смиренной радости существования?
В свете сказанного можно спросить себя — а что именно внутри нас пугается “машины” или ИИ: наше прошлое или наше воображаемое будущее? И не встаём ли мы снова и снова перед теми же сценариями, что были у наших предков, просто в новых технологических декорациях?
И, наконец, не приходит ли с принятием новой «машины» и принятие изменчивости самого себя — ведь любое изобретение, в конце концов, часть бесконечной игры человека с неизвестным и собственной тенью?