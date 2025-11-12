Историк Андрей Михайлович Буровский разбирает, почему уже 500 лет людей системно пугают любыми новыми технологиями: от прялки Харгривса и паровозов до роботов, ИИ и «подземной нечистой силы». Пугают не потому, что технологии опасны, а потому что человек не любит изменения: станок «отнимет работу», роботы «вытеснят людей», электричество «взорвёт дом», ИИ «захватит власть». Буровский показывает, что эти страхи повторяются по одной и той же культурной матрице — «человекоподобное, но не человек» (робот, голем, Франкенштейн) — и что у страха перед техноновшествами очень длинная история: от пражского голема и Чапека до Англии времён луддитов.

00:00 Приветствие. «Чем нас пугают»

00:00:47 Почему пугают именно нашими изобретениями

00:01:36 Робот = антропоидная нечисть

00:03:44 Чапек, R.U.R. и страшилка про «восстание роботов»

00:04:25 Добрые роботы Азимова и советский «железный дровосек»

00:05:46 «Два будущих мира» у Стругацких

00:07:16 Зачем рассказывают, что роботы «захватят работу»

00:08:18 Голем: старейший образ «техно-защитника»

00:12:01 Франкенштейн и рождение злого искусственного существа

00:16:35 Почему люди сразу боятся станков и машин

00:18:14 Луддиты: 13 000 наказанных за борьбу с техникой

00:22:04 Паровозы и новый виток техно-ужасов

00:24:13 Как железная дорога стала символом прогресса

00:33:12 Пароходы, электричество и новые страхи

00:39:53 Суд над электричеством и «вредные лампочки»

00:41:16 «Это бесы её водят»: фольклор против техники

00:43:00 Старики и автомобиль: повторяющийся страх

00:45:07 Вывод Буровского: пугалки при прогрессе будут всегда

