Как складывались отношения Дмитрия Павловича с царской семьей? О чем он писал в своих «подростковых» дневниках? Был ли он причастен к событиям августа 1915 года, когда Николай Второй принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего русской армией? Почему он участвовал в убийстве Григория Распутина, и какое наказание за это преступление ему приготовила императрица Александра Федоровна? Куда исчез дневник Дмитрия Павловича за 1916 год?

Малоизвестные факты о великом князе Дмитрии Павловиче, двоюродном брате Николая Второго, в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым в эфире радио Sputnik.

Гость выпуска: Наталья Карушкина, историк.

