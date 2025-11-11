Помните, как в середине прошлого десятилетия на полосах больших западных газет и в эфирах огромных транснациональных телеканалов вырос монстр популизма? Жуть, нагонявшаяся вокруг этого монстра, имела под собой вполне конкретное недовольство: ваша демократия – не демократия, сиволапые крестьяне опять выбрали не пойми кого вместо уважаемых людей из сословия профессиональных менеджеров, чьи предки рулили всем ещё в век девятнадцатый, железный. То, что до поры использовалось системными силами для насмешек над силами внесистемными, вернулось как оскорбление в руках тех самых внесистемщиков, включившихся в систему. Но сам по себе термин «популизм» куда интереснее взаимных уколов не особенно интересных американцев. Популизмом следовало бы называть любой морок, которым власть прикрывает те или иные аспекты собственной неприглядности. Например, выданный 7 ноября стамбульской прокуратурой ордер на арест Нетаньяху по идее должен убеждать как турецкого обывателя, так и стороннего наблюдателя, что Анкара совсем-совсем не ведёт дел с Тель-Авивом и что турецкие власти очень-очень злы на военного преступника, продолжающего убивать братьев турок по вере, наплевав на подписанные договорённости. Такие трюки, как правило, просты и неубедительны: турецкий гнев в данном случае совершенно безопасен (не поедет же Биби отдыхать в Бодрум). Тем удивительнее наблюдать за историями, когда на приманку популизма бросается вроде бы вменяемая публика.

Речь идёт о победе на нью-йоркских выборах «ультралевого» кандидата Зохрана Мамдани. Гуджаратец из Уганды, шиит и обаяшка, он в ходе своей долгой кампании успел наобещать невесть чего: запрет на повышение арендной платы, бесплатный проезд в общественном транспорте, снижение трат на полицию (и проистекающую из этого декриминализацию таких мелких неосторожностей, как ограбление, избиение и изнасилование, повышение зарплат рабочим и налогов на богатых и далее по программам старины Маркса. Нью-Йорк проголосовал за него вполне единодушно, не посмотрев в сторону традиционного демократа Куомо и привычно проигнорировав республиканца, коим в этот раз был какой-то чудак. Нового мэра называют «Трампом слева», он вызывает многословные волнения Трампа обычного и его фанбазы, а многомудрые аналитики, купившись на чистый популизм, хмурят лбы в размышлениях о том, как смуглокожей и фиолетововолосой продразвёрстке забирать зерно из зданий высотой в сто этажей.

На деле же Мамдани действительно является «Трампом слева», но лишь в том изводе, что, несмотря на весь поток громких обещаний, нескончаемое кудахтанье в прессе и в соцсетях и на вроде бы чётко очерченную политическую позицию, никаких грандиозных изменений от этого человека ждать не стоит, а основная его задача состоит в приведении политики в согласие с реальностью.

Нью-Йорк – самый еврейский город мира, и с начала прошлого века в городе авеню и стритов рулят именно еврейские деньги. То, что такие люди назначили своим мэром человека, поддерживавшего палестинское дело и обещавшего не ехать в Израиль на поклонение этой их стене, ещё раз демонстрирует, что у этих людей вообще всё просто так – кроме денег. Дело в том, что в эпоху экономического спада норма быта американского мегаполиса постепенно съёживается, и вот уже Нью-Йорку приходится жить по средствам. Сокращение расходов на полицию и способствование бегству среднего класса и умеренно богатых владельцев недвижимости, форсированное обрушение цен на жильё и ухудшение уровня жизни среднего обывателя, совмещённое с исходом значительного числа средне-крупных предприятий – такой финт лет десять назад спас от социального взрыва Сан-Франциско, такое же провернули в Чикаго и скоро возьмутся за различные Майами и Лос-Анджелесы. Нет среднего класса – некому выражать недовольство: угашенные фентанилом торчки очень слабо интересуются миром вокруг себя, а уважаемым людям в высоких башнях никто не мешает вести дела. Точно на таких же условиях избирали – на первый срок уж точно – Трампа: за его спиной стояли элиты, вопящие о несоответствии реальных возможностей Америки ролям, которые она пытается играть. Другой вопрос, что в масштабах крупнейшей экономики мира, что облеплена таким количеством слоёв паразитов, что давно не осталось никакого ядра, это не работает так, как хотелось бы нанимателям-реалистам: слишком многие заинтересованы не в мягкой посадке этого самолёта, а в его стремительном крушении.

Но победа Мамдани позволила взглянуть на вроде бы знакомую нам структуру трамповской деятельности. Побольше крупного шрифта, мотивирующие плакаты, рассказы про успешный успех, нехитрая подтасовка цифр вкупе с рассказами о страданиях врагов и огромный рост абстрактных экономических показателей за счёт взаимной отправки по кругу одного и того же вымышленного триллиона долларов десятком айти-корпораций – и вот готов рецепт успеха в плоскости популизма.

О том, как по результатам визита в Южную Корею Дональд договорился до того, что южнокорейцы вложат в американскую экономику полтора своих бюджета, у нас рассказывалось на той неделе. Но рецепт работает: американская политическая пресса с удовольствием судачит о том, как же могучий президент всех победил и обеспечил Америке сотни миллиардов инвестиций. По факту же происходит отработка рецепта, выведенного ещё Урсулой: на встрече с Трампом в конце июля она разве что по полу не ползала и не плакала навзрыд, но по итогу у Европы не убыло ничего, кроме пустых обещаний вложить сколько-то там миллиардов куда-то там когда-то там. Такая отработка даёт американцам результат в виде фантомных инвестиций, вассалам позволяет совершить почти бесплатный оммаж, а нас обеспечивает нескончаемым потоком серьёзной аналитики о мудрости гения сделок.

На минувшей неделе вся позолота этого рецепта засверкала неестественно ярким блеском, когда в Вашингтон пожаловали президенты стран Средней Азии.

На встрече в Белом доме 6 ноября восточные владыки со свойственным им дипломатическим тактом коллективно заявили что-то вроде: «О, великий сын неба, посланник рая, властитель земель заката и вод тайфунов, покоритель врагов и усмиритель войн, гроза персов и венесуэльцев, владыка гренландский, канадский и панамский, гений интриг и мастер сделок, прими от своих недостойных почитателей заверения в вечном восхищении твоей бесконечной мудростью». Ну или как-то так. У нас, что забавно, эти слова вызвали острую реакцию: какие-то телеграм-аналитики обиженно надули губы, сравнив это с холодным общением тех граждан с Путиным. Базовое понимание психологии среднеазиатских политиков говорит, что если эти люди называют кого-то посланником свыше и проводником традиционных ценностей (а казахстанский президент Токаев действительно назвал Трампа именно так), то они рассчитывают что-то от него получить.

Всерьёз вылезти на среднеазиатскую арену Дональду не дадут: здесь сильны позиции России, Китая и Британии, причём британские интересы представлены теми же кругами, что активно поставляют республиканской Америке лидеров мнений и восходящих звёзд политической публицистики (про торгующее медью в Сити семейство Фармеров и их питомцев в «Завтра» выходил материал около полугода назад). Поэтому скорее всего предметом торга с американской стороны стала частичная слепота. При большом желании США могли бы очень сильно испортить нам жизнь, на корню обрубив среднеазиатские экономические чудеса, которые вызвали тысячи процентов роста поставок, скажем, запчастей для БМВ в Киргизию. Враждебность активно богатеющих на серых схематозах с Россией среднеазиатских элит не нужна была даже сравнительно принципиальному Байдену – что уж говорить о человеке, который выписал своему другу Орбану освобождение от запрета на покупку российской нефти, а на сдачу ещё и снял санкции со строительства Росатомом венгерской АЭС в городе Пакш! В ответ на эту слепоту от среднеазиатских руководителей требуется сплясать в Вашингтоне ритуальный танец, а также подмигнуть Дональду по паре важных для него вопросов.

Так, например, по итогам визита американский президент с гордостью объявил, что Казахстан присоединяется к «Соглашениям Авраама» – идее фикс времён первого срока Трампа о примирении Израиля со враждебными ему странами арабского мира. Включение в нежизнеспособную (после октября 2023-го и ударов Израиля по всем вокруг) программу Казахстана тоже стало символическим жестом, не имевшим никакого значения. Кое-какое значение имела новость о вложении миллиарда долларов в совместное предприятие по добыче казахстанского вольфрама, но детали этой сделки – контекст в виде поделённого другими игроками рынка, указание некоего загадочного, едва разведанного и нетронутого месторождения, а также сказочно огромные обещанные прибыли – подозрительно напоминают все те контракты, что уже не закончились ничем (к примеру, пресловутую сделку вокруг украинских редкозёмов). То есть все эти визиты из далёких стран – чистый популизм, маскирующий отсутствие у Штатов того системного подхода, который единственный обеспечивает в Средней Азии сильные позиции.

Однако разговор о бродящем по Америке призраке популизма будет неполным без самого интересного сюжета последнего месяца. Речь идёт о приостановке работы американского правительства. И если несомненно важные и волнующие аспекты – вроде приостановки поставок оружия дорогим европейским союзникам для последующей передачи его дорогим украинским союзникам – были описаны много раз, то вот один сюжет большой истории о том, как у дяди Сэма закончились деньги, почти прошёл мимо нашей прессы. Речь идёт о коллапсе системы продуктовых карточек.

Американская культурная и политическая жизнь построена на обожании местных негров, так что и продуктовые карточки – а ими испокон века (эта система началась в 1960-х) пользуются именно «бро» и «хоумиз» – дают им огромный простор для кулинарного творчества. На «Амазоне», к примеру, на привязанную к специальному продуктовому счёту карту можно купить омаров и прочие деликатесы, большинство публики используют халявные деньги для здорового питания чипсами и газировкой (отсюда и стереотип о том, что ожирение – болезнь бедноты), а многочисленные «новые американцы» получают деньги на продуктовые счета даже будучи вполне себе обеспеченными – точно так же, как у нас иной владелец припаркованного поперёк тротуара «Лексуса» без номеров числится безработным многодетным инвалидом.

Разговоры о том, что систему пора бы пересмотреть, шли ещё с начала года: то назначенный министром здравоохранения Роберт Кеннеди вдруг предложит ограничить список продуктов исключительно здоровой едой, то вдруг в прессу утекут цифры о том, что в год на включающую под полсотни миллионов человек программу продуктовых карточек тратится под полторы сотни миллиардов, то всплывёт совсем уж неприглядная статистика по расовому составу потребителей бесплатной еды (каждый второй негритёнок только и питается, что по таким вот карточкам). И вдруг так удачно начинается остановка работы правительства: Конгресс не может (и не хочет) договориться о бюджете на будущий год, государство не распределяет деньги по множеству сфер, учреждений и программ, чёрные дети пухнут с голоду без газировки, так как на счета громадной программы не поступают деньги. Негритянские женщины наводняют соцсети – главным образом недавно купленный израильским американцем Ларри Эллисоном «ТикТок» – угрозами и требованиями, грозясь сжечь всю страну дотла, если Лакуиша и Шакил не получат свежих чипсов.

А теперь самое главное: всего этого Трамп легко мог избежать. Государственная программа по откармливанию негров до комически огромных размеров продолжала исправно работать в каждый из прошлых периодов отключения правительства. При этом в режиме ручного управления вполне себе работают те или иные процессы, требующие разветвлённой бюрократии – к примеру, в Госдепартаменте ни на секунду не прекращалась выдача «рабочих» виз H1B, печально известных тем, что под видом незаменимых кадров в Штаты ввозятся миллиарды индийцев.

Зрелище беснующихся нахлебников, оторванных от сочного организма – носителя паразитов, отвратительно толстых и показательно нищих людей, из которых поколениями форсированной нищеты, наркозависимости и преступности старательно вымарывали всякое человеческое достоинство – всё это служит лучшей рекламой Трампу. Как в рамках конкретного момента — посмотрите, мол, кто нам противостоит, – демократы хотят тратить сотни миллиардов вот на это, так и в контексте того, о чём шла речь в рассказе про Мамдани: возможности империи сжимаются, целую толпу бестолковых и бесполезных иждивенцев она больше не тянет. Сведение всего вопроса отключения правительства к одним только продуктовым карточкам – чистый популизм.

Илья Титов